મોહમ્મદ શમીને આ ટીમમાં મળ્યું સ્થાન, આકાશ દીપ અને અભિમન્યુ ઈશ્વરન પણ રમશે, 15 ઓક્ટોબરે છે મેચ

Mohammed Shami : રણજી ટ્રોફી 2025-26 માટે બંગાળની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. મોહમ્મદ શમી અને આકાશ દીપ પણ ટીમનો ભાગ છે. અભિમન્યુ ઈશ્વરન, જેણે હજુ સુધી ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું નથી, તે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 09, 2025, 12:23 PM IST

Mohammed Shami : મોહમ્મદ શમી ભારતની ટેસ્ટ, ODI અને T20 ટીમોમાંથી બહાર છે. આ દરમિયાન તેને બંગાળની સ્થાનિક રણજી ટ્રોફી ટીમ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. ભારતના અન્ય બોલર આકાશ દીપ પણ ટીમનો ભાગ રહેશે, જ્યારે ટીમનું નેતૃત્વ અભિમન્યુ ઈશ્વરન કરશે, જે તેના ટેસ્ટ ડેબ્યૂની રાહ જોઈ રહ્યો છે. ક્રિકેટ એસોસિએશન ઓફ બંગાળ (CAB)એ બુધવારે રણજી ટ્રોફી માટે ટીમની જાહેરાત કરી, જેમાં વિકેટકીપર-બેટ્સમેન અભિષેક પોરેલ વાઈસ-કેપ્ટન તરીકે રહેશે.

બંગાળની બોલિંગનું નેતૃત્વ મોહમ્મદ શમી અને આકાશ દીપ જેવા સ્ટાર્સ કરશે, જ્યારે બેટિંગ લાઇન-અપમાં અભિમન્યુ ઈશ્વરન અને અભિષેક પોરેલ, અનુસ્તુપ મજુમદાર, સુદીપ ચેટર્જી અને યુવા બેટ્સમેન સુદીપ કુમાર ઘરામીનો સમાવેશ થાય છે. રાહુલ પ્રસાદ, સૌરભ કુમાર સિંહ અને વિશાલ ભાટી પણ મોટા મંચ પર પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવા માટે ઉત્સાહિત છે. લક્ષ્મી રતન શુક્લા ટીમના મુખ્ય કોચ છે, જ્યારે અરૂપ ભટ્ટાચાર્ય અને શિવ શંકર પોલ સહાયક કોચ છે, અને ચરણજીત સિંહ મથારુ ફિલ્ડિંગ કોચ છે.

અભિમન્યુ ઈશ્વરનની આગેવાની હેઠળની બંગાળ ટીમ 15 ઓક્ટોબરે કોલકાતાના તેના હોમ ગ્રાઉન્ડ, ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે રણજી ટ્રોફી અભિયાનની શરૂઆત કરશે. બંગાળની પહેલી મેચ ઉત્તરાખંડ સામે છે. ત્યારબાદ બંગાળ 25 ઓક્ટોબરે તેના બીજી મેચમાં ગુજરાતનો સામનો કરશે, તે પણ ઘરઆંગણે. મોહમ્મદ શમી પાસે આ મેચોમાં પ્રભાવ પાડવાની અને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ત્રિકોણીય ફોર્મેટ શ્રેણી માટે પોતાનો દાવો રજૂ કરવાની તક હશે.

બંગાળની ટીમ

અભિમન્યુ ઇશ્વરન (કેપ્ટન), અભિષેક પોરેલ (વાઈસ-કેપ્ટન/વિકેટકીપર), સુદીપ કુમાર ઘરામી, અનુસ્તુપ મજુમદાર, સુદીપ ચેટર્જી, સુમંત ગુપ્તા, સૌરભ કુમાર સિંહ, વિશાલ ભાટી, એમડી શમી, આકાશ દીપ, સૂરજ સિંધુ જયસ્વાલ, શાકિર હબીબ ગાંધી (વિકેટકીપર), ઈશાન પોરેલ, કાઝી જુનેદ સૈફી, રાહુલ પ્રસાદ, સુમિત મોહંતા અને વિકાસ સિંહ.
 

