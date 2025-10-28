Prev
2 મેચ અને 15 વિકેટ...મોહમ્મદ શમીએ રણજી ટ્રોફીમાં મચાવી ધમાલ, હવે અગરકર કેવી રીતે કરશે નજરઅંદાજ ?

Mohammed Shami : મોહમ્મદ શમી રણજી ટ્રોફીમાં ધમાલ મચાવી રહ્યો છે. ફિટનેસને લઈને શમીને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો નહોતો. જો કે, તેનું રણજીમાં આ પ્રકારનું પ્રદર્શન સિલેક્ટર પર સવાલ ઉભા કરી રહ્યું છે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:42 PM IST

2 મેચ અને 15 વિકેટ...મોહમ્મદ શમીએ રણજી ટ્રોફીમાં મચાવી ધમાલ, હવે અગરકર કેવી રીતે કરશે નજરઅંદાજ ?

Mohammed Shami : ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર બોલર મોહમ્મદ શમીએ ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસમાંથી બહાર થયા બાદ પોતાના પ્રદર્શનથી બીસીસીઆઈને અરીસો બતાવ્યો છે. તેણે પોતાના વિસ્ફોટક રેડ-બોલ પ્રદર્શનથી બીસીસીઆઈને ટેસ્ટ ક્રિકેટ પ્રત્યેની તેની ભૂખની યાદ અપાવી દીધી છે. હવે મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરને શમીની વાપસી પર વિચાર કરવાની ફરજ પડશે. શમીએ બંગાળ માટે રમતી વખતે માત્ર બે મેચમાં 15 વિકેટ લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પહેલા શમીની બાદબાકી એક મોટો મુદ્દો સાબિત થયો.

બંગાળ 141 રનથી જીત્યું

બંગાળના શમીએ તેની ઝડપી બોલિંગથી વિનાશ વેર્યો અને ઇડન ગાર્ડન્સ ખાતે ગુજરાત સામે આઠ વિકેટ લીધી. તેના પ્રદર્શનથી તેની ટીમને 141 રનથી જીતવામાં મદદ મળી. 35 વર્ષીય શમીએ બીજી ઇનિંગમાં ગુજરાતની બેટિંગ લાઇન-અપને ખતમ કરી દીધી. 327 રનના લક્ષ્યનો પીછો કરતા ગુજરાત ફક્ત 185 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

2023માં છેલ્લી ટેસ્ટ રમી

શમીની કારકિર્દીમાં લાંબા સમયથી ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યા છે. તેણે ટીમ ઈન્ડિયા માટે પોતાની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ 2023માં રમી હતી. શમીએ શાનદાર બોલિંગ કરી હતી અને 2025ની ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીમાં તે સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર હતો. તેમ છતાં ફિટનેસ સમસ્યાઓનું કારણ આપીને તેને ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નહોતો. પરંતુ દક્ષિણ આફ્રિકા સામે તેને તક આપવામાં આવે છે કે નહીં તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

શમીએ મૌન તોડ્યું

ઓસ્ટ્રેલિયામાં ડ્રોપ થયા બાદ શમીએ પોતાનું મૌન તોડ્યું. તેણે કહ્યું, "તેમને જે કહેવું હોય તે કહેવા દો. તમે જોયું કે મેં કેવી બોલિંગ કરી. તે બધું તમારી નજર સામે છે." શમીએ અગાઉ ફિટનેસ મુદ્દાઓ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું હતું. તેણે કહ્યું, "જો હું રણજી રમી શકું છું, તો હું 50 ઓવરના ફોર્મેટમાં પણ રમી શકું છું."

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

