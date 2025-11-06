Prev
'દુશ્મનો ક્યારેય મદદ કરતા નથી...' મોહમ્મદ શમીનું છલકાયું દર્દ, Video શેર કરી સ્ટ્રગલ પર કરી વાત

દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની ટેસ્ટ સિરીઝ માટે પણ મોહમ્મદ શમીની પસંદગી કરવામાં આવી નથી. ભારતીય ટીમની જાહેરાત 5 નવેમ્બરના રોજ કરવામાં આવી હતી. એક દિવસ પછી 6 નવેમ્બરે મોહમ્મદ શમીએ એક વીડિયો શેર કર્યો અને ચાહકોને અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Nov 06, 2025, 04:32 PM IST

મોહમ્મદ શમી ફરી એકવાર કમનસીબ રહ્યો, દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની આગામી ટેસ્ટ સિરીઝ માટે ટેસ્ટ ટીમમાં પસંદગી ના કરવામાં આવી. તે ભારત A ટીમમાંથી પણ ગાયબ છે. ભારતીય ટીમની જાહેરાત બાદ શમીએ તેની યુટ્યુબ ચેનલ પર એક વીડિયો શેર કર્યો, જેમાં ચાહકોના અનેક પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા છે.

આ યુટ્યુબ વીડિયોમાં મોહમ્મદ શમીએ ચાહકોના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા. તેણે કહ્યું કે તેની ટીમે તેને પ્રશ્નોની સૂચિ આપી હતી, જેમાં ચાહકો દ્વારા પૂછવામાં આવેલા કેટલાક રસપ્રદ પ્રશ્નોનો સમાવેશ થાય છે. શમીએ દરેક પ્રશ્નનોનો એક પછી એક જવાબ આપ્યો.

પહેલા પ્રશ્નમાં ચાહકોએ પૂછ્યું કે તેના સંઘર્ષ અને પીડાદાયક સમયમાં કોણ તેની સાથે ઉભું રહ્યું. શમીએ કહ્યું કે મુશ્કેલ સમયમાં ફક્ત તેના પ્રિયજનો, પરિવાર અને નજીકના મિત્રો જ તેની સાથે ઉભા રહ્યા. તેણે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે દુશ્મનો ક્યારેય કોઈની મદદ કરવા આવતા નથી.

 

શમીને બીજો પ્રશ્ન ધોની, વિરાટ અને રોહિતની કેપ્ટનશીપ વિશે હતો. શમીએ કહ્યું કે તેમને આ પ્રશ્ન 10,000થી વધુ વખત પૂછવામાં આવ્યો છે, તેમણે કહ્યું કે ત્રણેયની કેપ્ટનશીપની પોતાની શૈલી છે.

ધોની, વિરાટ અને રોહિત બધા અલગ અલગ વિચારસરણી અને પદ્ધતિઓ સાથે ટીમનું નેતૃત્વ કરે છે. તેણે સમજાવ્યું કે કેપ્ટનશીપ ટીમ કોમ્બિનેશન અને ખેલાડીઓની ભૂમિકા પર આધાર રાખે છે. શમીએ કહ્યું કે આ ત્રણેયની તુલના કરવી યોગ્ય નથી, કારણ કે ત્રણેય ભારતીય ક્રિકેટમાં મોટા નામ છે. શમીએ કહ્યું, "મને નથી લાગતું કે આ ત્રણેય વચ્ચે કોઈ સરખામણી થઈ શકે. તેથી, ચાહકોએ આ પ્રશ્ન પૂછવો જોઈએ નહીં."

સફળતાનો મંત્ર શું છે ?  

ચાહકોએ શમીને તેના સફળતાના મંત્ર વિશે પણ પૂછ્યું. આના પર શમીએ કહ્યું કે સફળતા એ સખત મહેનત, સમર્પણ અને કૌશલ્યનું પરિણામ છે. તેણે કહ્યું કે પહેલા નક્કી કરવું મહત્વપૂર્ણ છે કે કયા ક્ષેત્રમાં આગળ વધવું. તે પછી સખત મહેનત, પરિણામો અને નસીબ તેમની ભૂમિકા ભજવે છે.

શમી પોતાની ક્રિકેટ એકેડમી કેમ નથી બનાવતો ? 

બીજો પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો કે શમી પોતાની ક્રિકેટ એકેડમી કેમ નથી ખોલતો. શમીએ જણાવ્યું કે તેણે હાલમાં કોઈ પ્લેટફોર્મ કે એકેડેમી શરૂ કરી નથી. જો કે, તે તેના ફાર્મહાઉસમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે અને ઘણા બાળકો ત્યાં તાલીમ લેવા આવે છે.

શમીએ કહ્યું કે પ્રતિભાશાળી ખેલાડીને ગમે ત્યાં પ્રેક્ટિસ કરતા રોકવો મુશ્કેલ છે. તેણે જણાવ્યું કે જો કોઈ ખેલાડીમાં ક્ષમતા હોય, તે મહેનતુ હોય અને સારું પ્રદર્શન કરે, તો જેમને તેનામાં વિશ્વાસનો અભાવ હોય તેઓ પણ તેને પ્રગતિ કરતા રોકી શકતા નથી. શમીએ કહ્યું, "પ્રતિભા દેખાય છે, અને જે દેખાય છે તે વેચાય છે."

અંતે શમીએ ક્યારેય હાર ન માનવા અને પોતાની રમત દ્વારા લોકોનો વિશ્વાસ કમાવવાનો મેસેજ આપ્યો. તે માને છે કે પ્રતિભા અને સખત મહેનત એ સાચી ઓળખ છે અને વિશ્વાસ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે.

