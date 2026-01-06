SIRને લઈને ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને ચૂંટણી પંચે ફટકારી નોટિસ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
Mohammed Shami : પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અભિયાન હેઠળ ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને મતદાર ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે મેચના કારણે હાજર ના રહી શકતા હવે તેને ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યો છે.
Mohammed Shami : સોમવારે ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) વેરિફિકેશન સંબંધિત વેરિફિકેશન માટે કોલકાતાના જાદવપુરની એક શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તે દિવસે રાજકોટમાં વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બંગાળ ટીમ માટે રમી રહ્યો હતો. તેથી તે વેરિફિકેશનમાં હાજર રહી શક્યો નહોતો.
અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે મોહમ્મદ શમી અને તેના ભાઈ મોહમ્મદ કૈફ બંનેને વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. શમીએ ચૂંટણી પંચ પાસેથી નવી તારીખની વિનંતી કરી હતી, જેને સ્વીકારવામાં આવી છે. તેની વેરિફિકેશન હવે 9 જાન્યુઆરીથી 11 જાન્યુઆરી વચ્ચે યોજાશે. મોહમ્મદ શમી કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 93નો મતદાર છે, જે રાસબિહારી વિધાનસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે.
મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ આપ્યું નિવેદન
પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શમી અને તેના ભાઈ દ્વારા ભરેલા મત ગણતરી ફોર્મમાં કેટલીક ભૂલો જોવા મળી હતી. આ જ કારણ છે કે તેમને વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદ શમી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો હોવા છતાં તે તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીને કારણે ઘણા વર્ષોથી કોલકાતામાં રહે છે. તે નાની ઉંમરે કોલકાતા ગયો અને બંગાળના પૂર્વ રણજી કેપ્ટન સંબરન બેનર્જી હેઠળ તાલીમ લીધી. ત્યારબાદ તેણે બંગાળ અંડર-22 ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.
કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો આ મામલો
પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા ખાસ સઘન સુધારણા અભિયાન વચ્ચે આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ અભિયાન હેઠળ મતદાર યાદીઓ અપડેટ કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રક્રિયામાં સામાન્ય મતદારોની જેમ અનેક અગ્રણી હસ્તીઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. મોહમ્મદ શમી ઉપરાંત, અભિનેતા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ દેવ, અભિનેતા દંપતી લાબોની સરકાર અને કૌશિક બંદોપાધ્યાયના નામ પણ સામે આવ્યા છે અથવા તેમને સુનાવણી માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.
ચૂંટણી અધિકારીઓ કહે છે કે SIR અભિયાનનો હેતુ મતદાર રેકોર્ડ સુધારવા અને સંપૂર્ણ રીતે ચકાસવાનો છે. બધા મતદારો પછી ભલે તે સામાન્ય હોય કે જાહેર વ્યક્તિ ચકાસણી નિયમોનું પાલન કરવા જરૂરી છે.
