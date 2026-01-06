Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

SIRને લઈને ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને ચૂંટણી પંચે ફટકારી નોટિસ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Mohammed Shami : પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન (SIR) અભિયાન હેઠળ ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને મતદાર ચકાસણી માટે બોલાવવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ તે મેચના કારણે હાજર ના રહી શકતા હવે તેને ફરીથી બોલાવવામાં આવ્યો છે. 
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Jan 06, 2026, 04:58 PM IST

Trending Photos

SIRને લઈને ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને ચૂંટણી પંચે ફટકારી નોટિસ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

Mohammed Shami : સોમવારે ક્રિકેટર મોહમ્મદ શમીને SIR (સ્પેશિયલ ઇન્ટેન્સિવ રિવિઝન) વેરિફિકેશન સંબંધિત વેરિફિકેશન માટે કોલકાતાના જાદવપુરની એક શાળામાં બોલાવવામાં આવ્યો હતો. જો કે, તે દિવસે રાજકોટમાં વિજય હજારે ટ્રોફીમાં બંગાળ ટીમ માટે રમી રહ્યો હતો. તેથી તે વેરિફિકેશનમાં હાજર રહી શક્યો નહોતો.

અધિકારીઓએ મંગળવારે જણાવ્યું હતું કે મોહમ્મદ શમી અને તેના ભાઈ મોહમ્મદ કૈફ બંનેને વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. શમીએ ચૂંટણી પંચ પાસેથી નવી તારીખની વિનંતી કરી હતી, જેને સ્વીકારવામાં આવી છે. તેની વેરિફિકેશન હવે 9 જાન્યુઆરીથી 11 જાન્યુઆરી વચ્ચે યોજાશે. મોહમ્મદ શમી કોલકાતા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વોર્ડ નંબર 93નો મતદાર છે, જે રાસબિહારી વિધાનસભા મતવિસ્તાર હેઠળ આવે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીએ આપ્યું નિવેદન

પશ્ચિમ બંગાળના મુખ્ય ચૂંટણી અધિકારીના કાર્યાલયના એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે શમી અને તેના ભાઈ દ્વારા ભરેલા મત ગણતરી ફોર્મમાં કેટલીક ભૂલો જોવા મળી હતી. આ જ કારણ છે કે તેમને વેરિફિકેશન માટે બોલાવવામાં આવ્યા હતા. મોહમ્મદ શમી મૂળ ઉત્તર પ્રદેશનો હોવા છતાં તે તેની ક્રિકેટ કારકિર્દીને કારણે ઘણા વર્ષોથી કોલકાતામાં રહે છે. તે નાની ઉંમરે કોલકાતા ગયો અને બંગાળના પૂર્વ રણજી કેપ્ટન સંબરન બેનર્જી હેઠળ તાલીમ લીધી. ત્યારબાદ તેણે બંગાળ અંડર-22 ટીમમાં સ્થાન મેળવ્યું.

કેવી રીતે પ્રકાશમાં આવ્યો આ મામલો 

પશ્ચિમ બંગાળમાં ચાલી રહેલા ખાસ સઘન સુધારણા અભિયાન વચ્ચે આ સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. આ અભિયાન હેઠળ મતદાર યાદીઓ અપડેટ કરવામાં આવી રહી છે. આ પ્રક્રિયામાં સામાન્ય મતદારોની જેમ અનેક અગ્રણી હસ્તીઓને નોટિસ જારી કરવામાં આવી છે. મોહમ્મદ શમી ઉપરાંત, અભિનેતા અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સાંસદ દેવ, અભિનેતા દંપતી લાબોની સરકાર અને કૌશિક બંદોપાધ્યાયના નામ પણ સામે આવ્યા છે અથવા તેમને સુનાવણી માટે સમન્સ પાઠવવામાં આવ્યા છે.

ચૂંટણી અધિકારીઓ કહે છે કે SIR અભિયાનનો હેતુ મતદાર રેકોર્ડ સુધારવા અને સંપૂર્ણ રીતે ચકાસવાનો છે. બધા મતદારો પછી ભલે તે સામાન્ય હોય કે જાહેર વ્યક્તિ ચકાસણી નિયમોનું પાલન કરવા જરૂરી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, બિઝનેસ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં

...और पढ़ें
Mohammed ShamiWest Bengal Election CommissionMohammed Shami SIR

Trending news