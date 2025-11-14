IPL 2026માં નવી ટીમમાંથી રમશે મોહમ્મદ શમી, ડીલ થઈ ફાઇનલ! SRH સાથે છૂટા પડશે રસ્તો!
Mohammed Shami IPL 2026: IPL 2026ના રિટેન્શન પહેલા મોહમ્મદ શમીને લઈને એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના માર્ગો હવે અલગ થવા જઈ રહ્યા છે. શમી ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગની 18મી સિઝનમાં નવી ટીમ તરફથી રમતા જોવા મળશે. શમીની ડીલ લગભગ ફાઇનલ થઈ ચૂકી છે.
Mohammed Shami IPL 2026 Retention: IPL 2026ની રિટેન્શન લિસ્ટ જાહેર થાય તે પહેલાં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના કેમ્પમાંથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. ટીમનો સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી અને SRHના માર્ગો ઓક્શન પહેલાં જ અલગ થઈ ગયા છે.
મોહમ્મદ શમી આગામી સિઝનમાં લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ (LSG) તરફથી રમતા જોવા મળશે. LSG એ શમીના વર્લ્ડ કપ સ્પેલની એક પોસ્ટ કરીને 'લાલા'ના ટીમમાં જોડાવાનો મોટો સંકેત આપ્યો છે. શમીનું પ્રદર્શન ગયા સીઝનમાં બોલિંગમાં કંઈ ખાસ રહ્યું ન હતું. શમી 9 મેચોમાં માત્ર 6 વિકેટ જ લઈ શક્યો હતો.
SRHમાંથી શમીની વિદાય નિશ્ચિત
IPL 2026ના રિટેન્શન પહેલા મોહમ્મદ શમી વિશે એક મોટું અપડેટ સામે આવ્યું છે. શમી અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના રસ્તાઓ હવે જુદા થવા જઈ રહ્યા છે. ભારતીય ફાસ્ટ બોલર આગામી સિઝનમાં લખનઉ સુપર જાયન્ટ્સ તરફથી રમતો જોવા મળશે.
Just thinking about this Ekana moment for no reason 🤭 pic.twitter.com/qxn8XNl2Ei
— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) November 14, 2025
લખનઉએ તેના 'X' (અગાઉ ટ્વિટર) એકાઉન્ટ પર શમીના વિશ્વ કપમાં નાખેલા ધાકડ સ્પેલની તસવીર શેર કરીને મોટો સંકેત પણ આપ્યો છે. જોકે, આ ડીલ સંપૂર્ણપણે રોકડ (ફુલ કેશ) છે કે પછી શમીના બદલામાં SRH એ કોઈ ખેલાડીની માંગણી કરી છે, તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. શમીએ તાજેતરમાં રણજી ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને બતાવ્યું હતું.
IPL 2025માં ફોર્મમાં બહાર દેખાયો હતો શમી
IPL 2025માં સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ તરફથી મોહમ્મદ શમીનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. શમી ગયા સીઝનમાં 9 મેચોમાં માત્ર 6 જ વિકેટ પોતાના નામે કરી શક્યો હતો. ભારતીય ફાસ્ટ બોલરનો ઇકોનોમી રેટ પણ 11થી ઉપરનો રહ્યો હતો. શમી વિકેટો માટે ઝંખતો જોવા મળ્યો હતો અને સાથે જ તે રન પર રોક લગાવવામાં પણ સફળ રહ્યો ન હતો. શમીની બોલિંગ એવરેજ પણ 56 ની હતી. હૈદરાબાદે શમીને 10 કરોડ ખર્ચીને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો હતો. સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ પણ ગયા સીઝનમાં જીત માટે ઝંખતી જોવા મળી હતી. 14 મેચોમાંથી SRHને માત્ર 6માં જ જીત મળી શકી હતી.
