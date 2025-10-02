Prev
IND vs WI 1st Test : ભારતના ખતરનાક ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ચાલી રહેલી પ્રથમ ટેસ્ટમાં તબાહી મચાવી છે. સિરાજે ટેસ્ટ મેચની પ્રથમ ઇનિંગમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ટોપ ઓર્ડરને તબાહ કરી દીધો છે.  

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 02, 2025, 12:32 PM IST

W,W,W...આવતાની સાથે જ તબાહી, આ ભારતીય બોલર અમદાવાદ ટેસ્ટમાં મચાવી રહ્યો છે ધમાલ

IND vs WI 1st Test : ભારતના ખતરનાક ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે અમદાવાદ ટેસ્ટની પ્રથમ ઇનિંગના પ્રથમ સત્રમાં ત્રણ વિકેટ લઈને તબાહી મચાવી દીધી હતી. આ બોલર વિનાશનો પર્યાય છે અને પોતાની ઘાતક બોલિંગથી કોઈપણ મેચને પલટાવવામાં માહિર છે. સિરાજે મહત્વપૂર્ણ ક્ષણોમાં ટીમ ઈન્ડિયા માટે વિકેટો લીધી છે.

મોહમ્મદ સિરાજે આ વર્ષે જૂનથી ઓગસ્ટ દરમિયાન રમાયેલી ઇંગ્લેન્ડ સામેની પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં સૌથી વધુ 23 વિકેટો લીધી હતી. હવે, ટીમ ઈન્ડિયાના આ બોલરે પોતાનું ફોર્મ જાળવી રાખ્યું છે અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ મેચમાં ભારે તબાહી મચાવી છે. ભારતના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ઇનિંગમાં ત્રણ વિકેટ લઈને તબાહી મચાવી છે. સિરાજે અત્યાર સુધીમાં સાત ઓવર ફેંકી છે, જેમાં 19 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી છે.

મોહમ્મદ સિરાજે કોની કોની વિકેટ લીધી ?

મોહમ્મદ સિરાજે અમદાવાદ ટેસ્ટમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ટોપ ઓર્ડરને સંપૂર્ણપણે તબાહ કરી દીધો હતો. વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પહેલી ઇનિંગ દરમિયાન, મોહમ્મદ સિરાજે ટેગ નારાયણ ચંદ્રપોલ (0), બ્રાન્ડન કિંગ (13) અને એલિક એથાનાસે (12)ને પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો હતો. મોહમ્મદ સિરાજે અત્યાર સુધી અમદાવાદ ટેસ્ટની પહેલી ઇનિંગમાં ખૂબ જ ખતરનાક બોલિંગ કરી છે. મોહમ્મદ સિરાજ હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું સૌથી ઘાતક હથિયાર છે. આ બોલરે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 211 વિકેટ લીધી છે. આ મેચ વિજેતા બોલરની હાજરી ટીમ ઈન્ડિયાની તાકાત બમણી કરે છે.

