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મોહમ્મદ સિરાજ T20 સિરીઝમાંથી બહાર, BCCIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, આ બોલરની થઈ એન્ટ્રી

Mohammed Siraj : ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી T20 શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. BCCI મેડિકલ ટીમની સલાહ પર લેવામાં આવેલા આ નિર્ણય બાદ પસંદગીકારોએ ટીમમાં તેના સ્થાને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને સ્થાન આપ્યું છે. ત્યારે મોહમ્મદ સિરાજને અચાનક કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો છે, તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Jun 09, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 02:57 PM IST
મોહમ્મદ સિરાજ T20 સિરીઝમાંથી બહાર, BCCIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, આ બોલરની થઈ એન્ટ્રી

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL 2023 કવર કરી. ત્યાર બાદ TV9 ગુજરાતી સાથે જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત કેટેગરી સાથે નોલેજ અને ઓટો સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું, આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટમાં કામ કર્યું. જ્યાં રિસર્ચ બેઝ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ છે. હાલમાં Zee 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિત વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરે છે. 

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