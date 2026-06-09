/મોહમ્મદ સિરાજ T20 સિરીઝમાંથી બહાર, BCCIએ અચાનક લીધો મોટો નિર્ણય, આ બોલરની થઈ એન્ટ્રી

Mohammed Siraj : આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ સામેની આગામી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રેણી પહેલા BCCIએ એક મોટો નિર્ણય લીધો છે. ભારતના સ્ટાર ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને બંને T20 શ્રેણી માટે ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. સિનિયર પસંદગી સમિતિએ સિરાજની જગ્યાએ ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે, જે લાંબા વિરામ બાદ વાપસી કરી રહ્યો છે. આ નિર્ણયથી ચાહકો ચોંકી ગયા છે.
મોહમ્મદ સિરાજ કેમ બહાર થયો ?
BCCI દ્વારા જાહેર કરાયેલા એક સત્તાવાર નિવેદન અનુસાર, સિરાજને ઈજાને કારણે બહાર કરવામાં આવ્યો નથી. તેને આગામી લાંબી અને વ્યસ્ત આંતરરાષ્ટ્રીય સિઝનને ધ્યાનમાં રાખીને તેને આરામ આપવામાં આવ્યો છે. બોર્ડે જણાવ્યું હતું કે, BCCI મેડિકલ ટીમ અને ટીમ મેનેજમેન્ટ વચ્ચે વિગતવાર ચર્ચા બાદ મોહમ્મદ સિરાજને તેના વર્કલોડ મેનેજમેન્ટ પ્રોગ્રામના ભાગરૂપે આરામ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય સાવચેતીના પગલા તરીકે લેવામાં આવ્યો છે જેથી તે આગામી વ્યસ્ત સિઝન પહેલા સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ અને તાજગી અનુભવે.
પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણાની ટીમમાં એન્ટ્રી
સિરાજ બહાર થતા ફાસ્ટ બોલર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા માટે એક મોટી તક આવી છે. આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડની ઝડપી અને અનુકૂળ પીચો પર પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા ભારતીય બોલિંગ આક્રમણને નોંધપાત્ર રીતે મજબૂત બનાવી શકે છે. ટીમનું નેતૃત્વ સ્ટાર બેટ્સમેન શ્રેયસ ઐયર કરશે, જ્યારે તિલક વર્માને વાઈસ-કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા છે. વૈભવ સૂર્યવંશી અને પ્રિન્સ યાદવ જેવા ઘણા નવા અને યુવા ચહેરાઓને પણ ટીમમાં તક આપવામાં આવી છે.
આયર્લેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ ટી20 શ્રેણી માટે ભારતની અપડેટેડ ટીમ
શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, તિલક વર્મા (વાઇસ-કેપ્ટન), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર, વરુણ ચક્રવર્તી, રવિ બિશ્નોઈ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી અને પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.