મોહસીન નકવીની વધુ એક નાપાક હરકત, ACC મુખ્યાલયમાંથી ગાયબ કરી દીધી એશિયા કપની ટ્રોફી !

Asia Cup Trophy: PCBના ચીફ અને એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના વડા મોહસીન નકવીનું વધુ એક ખરાબ કૃત્ય સામે આવ્યું છે. તેમણે હવે એશિયા કપ 2025ની ટ્રોફી, જે ટીમ ઈન્ડિયાને આપવાની હતી, તેને ACC હેડક્વાર્ટરમાંથી ગાયબ કરી દીધી છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:53 PM IST

મોહસીન નકવીની વધુ એક નાપાક હરકત, ACC મુખ્યાલયમાંથી ગાયબ કરી દીધી એશિયા કપની ટ્રોફી !

Asia Cup Trophy: સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતીય ટીમે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. મેચને લગભગ એક મહિનો વીતી ગયો છે, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને હજુ સુધી ટ્રોફી આપવામાં આવી નથી. એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના વડા મોહસીન નકવીના ખરાબ કૃત્યો આ પાછળનું એક મુખ્ય કારણ છે. 

ટુર્નામેન્ટ શરૂ થાય તે પહેલાં જ, ભારતીય ટીમે સ્પષ્ટ કરી દીધું હતું કે તેઓ મેચ દરમિયાન કોઈપણ પાકિસ્તાની ખેલાડી સાથે હાથ મિલાવશે નહીં, અને જો તેઓ ટ્રોફી જીતશે, તો તેઓ ACCના વડા, જે PCBના વડા પણ છે, પાસેથી તે સ્વીકારશે નહીં. 

ફાઇનલ મેચ પછીના પ્રસ્તુતિ સમારોહમાં નોંધપાત્ર નાટક જોવા મળ્યું, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને હજુ સુધી ટ્રોફી મળી નથી. આ દરમિયાન, મોહસીન નકવી દ્વારા એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે વધુ એક ઘૃણાસ્પદ કૃત્ય પ્રકાશમાં આવ્યું છે.

એશિયા કપ ટ્રોફી ACC મુખ્યાલયમાંથી ગુમ થઈ ગઈ

બીસીસીઆઈએ એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે મોહસીન નકવીના ચાલી રહેલા નાટક સામે કડક વલણ અપનાવ્યું છે, અને આગામી મહિને ICC બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે, સમાચાર એજન્સી ANI અહેવાલ આપી રહી છે કે મોહસીન નકવીએ ACC મુખ્યાલયમાંથી એશિયા કપ ટ્રોફી કાઢી નાખી છે અને તેને અબુ ધાબીમાં એક અજ્ઞાત સ્થળે છુપાવી દીધી છે. 

એક સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે BCCIના એક અધિકારીએ થોડા દિવસો પહેલા ACC મુખ્યાલયની મુલાકાત લીધી હતી અને જ્યારે તેમને એશિયા કપ ટ્રોફી વિશે પૂછપરછ કરવામાં આવી ત્યારે ત્યાંના સ્ટાફ દ્વારા તેમને જાણ કરવામાં આવી હતી કે તે દૂર કરવામાં આવી છે અને હવે મોહસીન નકવીના કબજામાં છે, જેમણે તેને અબુ ધાબીમાં એક અજ્ઞાત સ્થળે રાખી છે.

નકવીએ ટ્રોફી સોંપવા માટે એક શરત મૂકી હતી

આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ACCના વડા મોહસીન નકવીએ ટીમ ઈન્ડિયાને એશિયા કપ ટ્રોફી સોંપવા માટે એક શરત મૂકી હતી, અને તેમને ACC મુખ્યાલયમાં આવીને તેની પાસેથી તે લેવા માટે કહ્યું હતું. અગાઉ, સપ્ટેમ્બરના અંતમાં યોજાયેલી એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલની બેઠકમાં, ઘણા અહેવાલો સૂચવવામાં આવ્યા હતા કે મોહસીન નકવીએ ફાઇનલ મેચ પછી પ્રેઝન્ટેશન સમારોહ દરમિયાન બનેલી ઘટના માટે માફી માંગી હતી. જોકે, નકવીએ પાછળથી આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા હતા.
 

