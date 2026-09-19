/મોહસીન નકવી વિવાદ: એશિયા કપની બંને ટ્રોફી ક્યારે આવશે ભારત ? BCCI સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ આપી માહિતી

Asia Cup Trophy : એશિયા કપની ટ્રોફી અંગે ફરી એકવાર મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો છે કે પુરુષ અને મહિલા એશિયા કપની ટ્રોફી આખરે ભારત પહોંચશે. જોકે, તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે હાલમાં આ માટે કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા આપી શકાય તેમ નથી. સૈકિયાના જણાવ્યા અનુસાર, બંને ટ્રોફી આખરે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં આવેલા BCCIના મુખ્યાલયમાં લાવવામાં આવશે. હાલમાં તે દુબઈમાં ACCના મુખ્યાલયમાં છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા વર્ષે એશિયા કપ જીત્યા બાદ ભારતીય પુરુષ ટીમે ACC પ્રમુખ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. નકવી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી છે.
એશિયા કપની બંને ટ્રોફી ક્યારે આવશે ભારત ?
મીડિયા સાથે વાત કરતા સૈકિયાએ કહ્યું કે, અમને આશા છે કે એશિયા કપની બંને ટ્રોફી એક દિવસ પાછી આવશે. હું તમને કોઈ ચોક્કસ સમયમર્યાદા આપી શકતો નથી, પરંતુ હું તમને ખાતરી આપી શકું છું કે બંને ટ્રોફી ચોક્કસપણે મુંબઈના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં આવેલા BCCI મુખ્યાલય સુધી પહોંચશે. તાજેતરમાં મહિલા T20 એશિયા કપ જીત્યા પછી ભારતીય મહિલા ટીમે પણ સત્તાવાર ટ્રોફી અર્પણ સમારોહમાં ભાગ લીધો નહોતો. જે કાર્યક્રમમાં નકવી હાજર હતા.
પરિણામે પુરુષ કે મહિલા એશિયા કપની ટ્રોફી ભારતીય ટીમોને સીધી સોંપવામાં આવી નહોતી અને તે દુબઈમાં ACC મુખ્યાલયમાં જ રહી હતી. મહિલા T20 એશિયા કપની ફાઈનલ બાદ ભારતીય ટીમે એક નાનો, અલગ મેડલ સમારોહ યોજ્યો હતો. આ કાર્યક્રમ દરમિયાન BCCIના સચિવ દેવજીત સૈકિયા અને ઉપપ્રમુખ રાજીવ શુક્લાએ ભારતીય ખેલાડી નંદિની શર્માને ફિલ્ડિંગ મેડલ અર્પણ કર્યો હતો.
મોહસીન નકવી વિવાદ
ત્યારબાદ તરત જ સત્તાવાર સમારોહ દરમિયાન મોહસીન નકવીએ શ્રીલંકાની ટીમને રનર-અપ ચેક સોંપ્યો હતો. ઘટનાઓના આ ક્રમે એશિયા કપની ટ્રોફીને લઈને ચર્ચાને વધુ વેગ આપ્યો. હવે 2026ની એશિયન ગેમ્સમાં પણ આવી જ સ્થિતિ ચર્ચાનો વિષય બની શકે છે. જાપાનના આઈચી-નાગોયામાં યોજાનારી એશિયન ગેમ્સમાં ક્રિકેટ સ્પર્ધાનો સમાવેશ થશે, જેમાં ભારતની પુરુષ અને મહિલા બંને ટીમો ભાગ લેશે. આ ક્રિકેટ સ્પર્ધા ACCની દેખરેખ હેઠળ યોજાઈ રહી હોવાથી, મેડલ સમારોહ અંગે પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે. જો ભારતીય ટીમો ગોલ્ડ મેડલ જીતે તો ઈનામ વિતરણ સમારોહ કેવી રીતે યોજાશે અને તેમાં ACCના અધિકારીઓની ભૂમિકા શું હશે, તે જોવું ખાસ રસપ્રદ રહેશે.
નકવીનો કાર્યકાળ એપ્રિલ 2027 સુધી
ACC પ્રમુખ તરીકે મોહસીન નકવીનો વર્તમાન કાર્યકાળ એપ્રિલ 2027માં પૂર્ણ થવાનો છે. ત્યારબાદ તેઓ આ પદ પર ચાલુ રહેશે કે નહીં, તેનો નિર્ણય ACCના સભ્ય દેશો લેશે. આ પરિપ્રેક્ષ્યમાં BCCI સેક્રેટરીનું નિવેદન એશિયા કપની બંને ટ્રોફી આખરે ભારત આવશે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. જોકે, આ ટ્રોફી ક્યારે ભારત લાવવામાં આવશે તે અંગે કોઈ સત્તાવાર તારીખ કે સમયરેખા જાહેર કરવામાં આવી નથી.
ઉપલબ્ધ માહિતી અનુસાર, એશિયા કપની બંને ટ્રોફી હાલમાં દુબઈમાં આવેલા ACCના મુખ્યાલયમાં રાખવામાં આવી છે. BCCI ભવિષ્યમાં તેના ભારતમાં આગમનની અપેક્ષા રાખી રહ્યું છે, પરંતુ તેની વાપસી માટેની કોઈ ચોક્કસ તારીખ હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી. હવે મુખ્ય પ્રશ્ન એ છે કે એશિયા કપની બંને ટ્રોફી ચોક્કસ ક્યારે ભારત પહોંચશે અને શું તેની વાપસી કોઈ સત્તાવાર સમારોહ દ્વારા કરવામાં આવશે?