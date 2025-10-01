આખરે પાકિસ્તાન અને PCBએ સ્વીકારી હાર...BCCIની ધમકીથી ડરીને એશિયા કપ ટ્રોફી પરત કરી
Asia Cup 2025 : પીસીબીએ હાર સ્વીકારી લીધી છે અને તેની પાસે રહેલી એશિયા કપ ટ્રોફી પરત આપી દીધી છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે એસીસીએ એશિયા કપ ટ્રોફી યુએઈ ક્રિકેટ બોર્ડને સોંપી દીધી છે, જે ટૂંક સમયમાં ભારતને સોંપવામાં આવશે.
Asia Cup 2025 : પાકિસ્તાન અને PCBએ આખરે હાર સ્વીકારી લીધી છે. ટીમ ઈન્ડિયાને હવે એશિયા કપ ટ્રોફી સોંપવામાં આવશે. આ સાથે જ પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડનો બધો ઘમંડ ઉતરી ગયો છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ACC (એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ) એશિયા કપ ટ્રોફી UAE ક્રિકેટ બોર્ડને આપી દીધી છે. તે ટૂંક સમયમાં BCCI ને સોંપવામાં આવશે. ભારતે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ પાકિસ્તાનને પાંચ વિકેટથી હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું.
મોહસીન નકવી સ્ટેજ પર લાચાર થઈને ઉભા રહ્યા
સૂર્યકુમાર યાદવના નેતૃત્વમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અજેય રહી અને એશિયા કપ જીત્યો. જ્યારે ટ્રોફી રજૂ કરવાની વાત આવી ત્યારે PCBના વડા મોહસીન નકવી સ્ટેજ પર ઉભા રહ્યા. મોહસીન ACC (એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ)ના વર્તમાન પ્રમુખ પણ છે. તેઓ તે પદ પર ટ્રોફી આપવા આવ્યા હતા, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાએ સ્પષ્ટ કહી દીધું કે તેઓ મોહસીન પાસેથી તે સ્વીકારશે નહીં. જોકે, મોહસીન લાચાર થઈને સ્ટેજ પર ઉભા રહ્યા અને બાદમાં ટ્રોફી લઈને ચાલ્યા ગયા. આના કારણે હોબાળો થયો હતો.
મોહસીનને ઘમંડ ઉતરી ગયો
મંગળવારે દુબઈમાં ACCની બેઠક યોજાઈ હતી. BCCIનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા રાજીવ શુક્લા અને આશિષ શેલાર હાજર હતા. તેમણે મોહસીન નકવીને ઠપકો આપ્યો અને સ્પષ્ટ કર્યું કે ભારતે એશિયા કપ જીત્યો છે અને તે તેના લાયક છે અને શક્ય તેટલી વહેલી તકે ટ્રોફી ભારતને સોંપવી જોઈએ. જો મામલો ઉકેલાય નહીં તો BCCIએ ICCમાં PCB વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવાની તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી હતી.
ભારત સામે પાકિસ્તાનની હાર
થોડા સમય પહેલા જ સમાચાર આવ્યા હતા કે ACCએ એશિયા કપ ટ્રોફી UAE ક્રિકેટ બોર્ડને સોંપી દીધી છે, જ્યાંથી તે ભારતને સોંપવામાં આવશે. ભારતીય ટીમ ફક્ત ઇચ્છતી હતી કે મોહસીન પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારશે નહીં. જો ACCએ 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ આ કર્યું હોત, તો મામલો આટલો વધ્યો ન હોત. જોકે, ACCએ આખરે ભારત જે ઇચ્છતું હતું તે કર્યું.
