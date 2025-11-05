BCCIથી ડરે છે ટ્રોફી 'ચોર' મોહસીન નકવી ! ICCની બેઠકમાં નહીં આપે હાજરી ? કારણ આવ્યું સામે
Mohsin Naqvi : ICC હાલમાં દુબઈમાં ચાર દિવસની બેઠક યોજી રહી છે. તે 4 નવેમ્બર, 2025ના રોજ શરૂ થઈ હતી. BCCIએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તે બેઠકમાં એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ ઉઠાવશે અને મોહસીન નકવીના કાર્યોની આકરી ટીકા કરશે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે ટ્રોફી 'ચોર' નકવી, કદાચ આ બેઠકનો ભાગ નહીં હોય. તે કદાચ BCCIથી ડરે છે.
Mohsin Naqvi : પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના ચેરમેન મોહસીન નકવીએ બીસીસીઆઈ સાથે સીધી મુલાકાત ટાળવા માટે એક નવો પ્લાન બનાવ્યો છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે મોહસીન નકવી આઈસીસીની બેઠકમાં હાજરી આપશે નહીં. બીસીસીઆઈએ અગાઉ જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ આઈસીસીની બેઠકમાં એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ ઉઠાવશે અને મોહસીન નકવીનો સખત વિરોધ કરશે. આનાથી નકવી ડરી ગયા હશે અને તે હવે આઈસીસીની બેઠકમાં આવશે નહીં.
એશિયા કપ ટ્રોફી વિવાદ ચર્ચાનો વિષય બની ગયો છે.
મોહસીન નકવી પીસીબીના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાન સરકારમાં ગૃહમંત્રી છે. એશિયા કપ જીત્યા પછી ટીમ ઈન્ડિયાએ તેમની પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. જો નકવી ઇચ્છતા હોત, તો તેઓ એસીસીના અન્ય સભ્યને ટ્રોફી રજૂ કરવા માટે કહી શક્યા હોત. જોકે, તેઓ ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા, અને ટીમ ઈન્ડિયાને હજુ સુધી તે મળી નથી. બીસીસીઆઈએ એસીસી ચીફ મોહસીન નકવીને ટ્રોફી પરત કરવા માટે પત્ર પણ લખ્યો હતો, પરંતુ કોઈ સ્પષ્ટ જવાબ મળ્યો નથી. બીસીસીઆઈએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે તેઓ આઈસીસીની બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉઠાવશે.
મોહસીન નકવી ICCની બેઠકમાં હાજરી આપશે નહીં!
PTI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે મોહસીન નકવી દુબઈમાં ICC એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડની બેઠકમાં હાજરી આપશે નહીં. તેમણે સ્થાનિક રાજકીય મુદ્દાઓને મુખ્ય કારણ ગણાવ્યા હતા. ચાર દિવસીય ICC મીટિંગ 4 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ હતી, પરંતુ નકવી હાજર રહેશે નહીં. રિપોર્ટમાં નકવીની ગેરહાજરી પાછળના રાજકીય કારણો સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યા નથી. PCB એ 7 નવેમ્બર, 2025 ના રોજ ICC મીટિંગમાં ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર સુમેર સઈદને તેમના સ્થાને મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે. સૂત્રોએ PTI ને એમ પણ જણાવ્યું હતું કે નકવી ફોન દ્વારા મીટિંગમાં જોડાય તેવી શક્યતા છે.
ટીમ ઈન્ડિયાને એશિયા કપ ટ્રોફી ક્યારે મળશે?
ટીમ ઈન્ડિયાને ટૂંક સમયમાં એશિયા કપ ટ્રોફી મળી શકે છે. જ્યારે ICC મીટિંગમાં આ મુદ્દો ઉઠાવવામાં આવશે, ત્યારે PCB અને મોહસીન નકવી પાસે સ્પષ્ટપણે કોઈ જવાબ નહીં હોય. એવો કોઈ નિયમ નથી કે ફક્ત ACC ચીફ જ ટ્રોફી રજૂ કરી શકે. આવી સ્થિતિમાં, ICC નકવીને ઠપકો આપી શકે છે અને તેમને ટૂંક સમયમાં ટીમ ઈન્ડિયાને ટ્રોફી રજૂ કરવાનો નિર્દેશ આપી શકે છે.
