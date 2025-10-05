પાકિસ્તાને તો હદ વટાવી દીધી, એશિયા કપ 'ટ્રોફી ચોર' નકવીને આપશે ગોલ્ડ મેડલ
Mohsin Naqvi Got Gold Medal : ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને 2025નો એશિયા કપ જીત્યો હતો, પરંતુ ટીમ ઈન્ડિયાને ટ્રોફી મળી નહોતી. પાકિસ્તાની મંત્રી અને PCB અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ ટ્રોફી આપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે નકવીને પાકિસ્તાનમાં ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરવામાં આવશે, જ્યારે ICCએ આ વિવાદ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું હતું.
Mohsin Naqvi Got Gold Medal : ભારતે એશિયા કપ 2025ની ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 5 વિકેટથી હરાવ્યું અને નવમી વખત એશિયા કપનો ખિતાબ જીત્યો. આ પછી ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ACC ચીફ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો, જેમના પર આતંકવાદીઓને આશ્રય આપવા અને પ્રશંસા કરવાનો આરોપ છે. ત્યારબાદ નકવી ટ્રોફી પોતાની સાથે લઈ ગયા.
એશિયા કપ પ્રેઝન્ટેશન સમારોહમાં ટ્રોફી રજૂ કરવા માટે ACCના અન્ય એક અધિકારી હાજર હતા, પરંતુ નકવી અડગ રહ્યા. ધ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ અનુસાર, પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ હવે આ વિવાદ અને તેમના વલણ માટે મોહસીન નકવીને ગોલ્ડ મેડલ એનાયત કરી રહ્યું છે.
નકવીનો વિવાદાસ્પદ નિર્ણય
ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે એશિયા કપ ફાઇનલમાં ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી નકવીએ ટ્રોફી અને વિજેતાના મેડલ પોતાના હોટલના રૂમમાં રાખ્યા. ટ્રોફી અને મેડલ બાદમાં UAE ક્રિકેટ બોર્ડને સોંપવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ ભારતને તે આપવાની કોઈ તારીખ હજુ સુધી નક્કી કરવામાં આવી નથી. ક્રિકેટ જગતે નકવીની આ હરકતની નિંદા કરી હતી, પરંતુ પાકિસ્તાનમાં તેને "રાષ્ટ્રીય ગૌરવ" તરીકે રજૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગોલ્ડ મેડલ સમારોહ
પાકિસ્તાની મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, નકવીના સન્માન માટે કરાચીમાં એક ઔપચારિક સમારોહ યોજાશે. પીપીપીના અધ્યક્ષ બિલાવલ ભુટ્ટો ઝરદારી મુખ્ય મહેમાન હશે. સમારોહની તારીખ હજુ નક્કી કરવામાં આવી નથી.
નકવીનું વલણ અને ભારતની પ્રતિક્રિયા
નકવીએ સોશિયલ મીડિયા પર સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમણે ક્યારેય બીસીસીઆઈની માફી માંગી નથી અને ભવિષ્યમાં પણ માફી માંગશે નહીં. તેમણે ભારતીય ટીમને ટ્રોફી લેવા માટે સીધા દુબઈમાં એસીસી ઓફિસ જવા કહ્યું છે. એસીસીએ સમગ્ર ટ્રોફી વિવાદ પર દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે, પરંતુ નકવી પોતાના વલણ પર અડગ છે. આ ઘટનાએ એશિયા કપ 2025 પછી બંને દેશો વચ્ચે ક્રિકેટ અને રાજકીય વાતાવરણને વધુ તણાવપૂર્ણ બનાવ્યું છે.
