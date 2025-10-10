મોહસિન નકવીની ખેર નહીં... આર-પારના મુડમાં BCCI, હવે ક્યાં ભાગશે ટ્રોફી ચોર? ચેમ્પિયન ભારત પાસેથી 'હક' છીનવાનું આ હશે અંજામ!
Asia Cup Trophy Controversey: એશિયા કપ ટ્રોફી ચોર મોહસીન નકવી સામે BCCI મોટું એક્શન લેવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવીને 9મી વખત એશિયા કપ ટાઇટલ જીત્યો છે. મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ભારતીય ખેલાડીઓએ ઇનકાર કર્યા બાદ PCB અધ્યક્ષ સ્ટેડિયમમાથી ટ્રોફી લઈને ભાગી ગયો હતો.
Trending Photos
Asia Cup Trophy Controversey: એશિયા કપમાં 2025માં ભારત અને પાકિસ્તાન ત્રણ વખત સામસામે આવ્યું હતું. ભારતે ત્રણેય વખત પાકિસ્તાનને ખરાબ રીતે હરાવ્યું હતું. પાકિસ્તાની ખેલાડીઓએ દરેક મેચમાં પોતાનું ઘૃણાસ્પદ વર્તન ચાલુ રાખ્યું હતું. હદ તો ત્યારે થઈ ગઈ, જ્યારે PCBના અધ્યક્ષ અને ACC ચીફ મોહસીન નકવી પણ તેમાં સામેલ થયા હતા. ભારતે ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવીને ટાઇટલ જીત્યું હતું. ટીમ ઇન્ડિયાએ મોહસીન નકવી પાસેથી ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારે ટ્રોફી લઈને સ્ટેડિયમમાંથી ભાગી ગયો હતો. BCCIએ આનો સખત વિરોધ કર્યો હતો. હવે ભારતીય બોર્ડ મોહસીન નકવી સામે મોટી કાર્યવાહી કરવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. હકીકતમાં, BCCI મોહસીન નકવીને ICCમાં તેમના ડિરેક્ટર પદ પરથી દૂર કરવાની યોજના બનાવી રહ્યું છે.
શું મોહસીન નકવી પર ચાલશે હન્ટર?
BCCIએ પહેલાથી જ એશિયા કપ ટ્રોફી પર નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. કારણ કે પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીએ ટ્રોફી ભારતીય ટીમને સોંપવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. BCCIએ નકવીના આ પગલાનો સખત વિરોધ કર્યો હતો અને સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, તે આવતા મહિને યોજાનારી ICCની બેઠકમાં આ મુદ્દો ઉઠાવશે. હવે કેટલાક રિપોર્ટમાં ખુલાસો થયો છે કે, નકવીને ICCમાં ડિરેક્ટર પદેથી દૂર કરવા અને તેમની સામે નિંદા પ્રસ્તાવ લાવવાના પ્રયાસો થઈ શકે છે.
BCCIએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે, યજમાન તરીકે તેને ટ્રોફી આપવાનો અધિકાર હતો અને નકવીએ ટ્રોફી આપવાની આગ્રહ ન રાખવો જોઈતો હતો. ભારતે 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં એશિયા કપના ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું. મોટી વાત એ છે કે, નકવી આટલા હોબાળા છતાં પણ બાજ નથી આવી રહ્યો. ટ્રોફી હજુ પણ દુબઈમાં એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલના કાર્યાલયમાં છે. નકવીના નજીકના સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, તેમણે સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી છે કે તેમની મંજૂરી વિના અને તેમની વ્યક્તિગત ઉપસ્થિતિ વિના ટ્રોફીને કોઈને લઈ જવાનો કે સોંપવામાં ન આવે. તેમણે કહ્યું છે કે, તેઓ વ્યક્તિગત રીતે ભારતીય ટીમ અથવા BCCIને ટ્રોફી સોંપશે.
નોંધનીય છે કે, નકવી પાકિસ્તાનના ગૃહમંત્રી પણ છે. પુલવામા આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ખૂબ જ વધી ગયો છે. સમગ્ર એશિયા કપ દરમિયાન જ્યારે પણ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર થઈ, ત્યારે ખૂબ જ હગામો થયો હતો. ભારતીય ખેલાડીઓએ સમગ્ર ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો, જેના કારણે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોએ મેદાન પર ઉશ્કેરણીજનક કૃત્યો કર્યા. તેમણે ભારતીય ખેલાડીઓને ઉશ્કેરવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. હવે જોવાનું રહ્યું તે, શું BCCI મોહસીન નકવી અંગે શું નિર્ણય લે છે?
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે