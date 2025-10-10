Prev
'એશિયા કપ ટ્રોફી હલાવતા પણ નહીં...', મોહસીન નકવીનું નવું ફરમાન, ICC છોડાવશે મોટું પદ ?

Asia Cup 2025 trophy: એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ મોહસીન નકવીએ એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે એક નવો આદેશ જાહેરી કર્યો છે. તેમની સૂચના મુજબ, તેને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વિના ખસેડવામાં આવશે નહીં.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 10, 2025, 04:36 PM IST

Asia Cup 2025 trophy: એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC) ના પ્રમુખ અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના અધ્યક્ષ મોહસીન નકવીમાં કોઈ સુધારો થવાના સંકેત દેખાઈ રહ્યા નથી. હવે, તેમણે ભારત દ્વારા જીતવામાં આવેલી એશિયા કપ ટ્રોફી અંગે એક નવો આદેશ જાહેર કર્યો છે.

ભારતીય ટીમે એશિયન ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ACC)ના પ્રમુખ મોહસીન નકવી પાસેથી એશિયા કપ 2025 ટ્રોફી સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, ત્યારબાદ નકવીએ તેને લઈ લીધી હતી. ટ્રોફી ACCના દુબઈ મુખ્યાલયમાં બંધ છે. PTIના એક અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે સૂચનાઓ છે કે તેને રાષ્ટ્રપતિની મંજૂરી વિના ટ્રોફીને ખસેડવામાં ન આવે કે સોંપવામાં ન આવે.

ભારતીય ટીમે તેને સ્વીકારવાનો ઇનકાર કર્યા પછી નકવીએ તેને ટ્રોફી સમારોહમાંથી લઈ લીધી હતી, તેથી આ ટ્રોફી ACC ઓફિસમાં રાખવામાં આવી છે. 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈમાં એશિયા કપની ફાઇનલમાં ભારતે પાકિસ્તાનને હરાવ્યું હતું.

નકવી પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના અધ્યક્ષ અને પાકિસ્તાનનો ગૃહમંત્રી પણ છે. પહેલગામ આતંકવાદી હુમલા બાદ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે પરિસ્થિતિ તણાવપૂર્ણ છે. નકવીના નજીકના એક વ્યક્તિએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું કે, આજની તારીખે, ટ્રોફી હજુ પણ દુબઈમાં ACC ઓફિસમાં છે, તેમના સ્પષ્ટ નિર્દેશો સાથે કે તેમની મંજૂરી અને વ્યક્તિગત હાજરી વિના કોઈને પણ તેને ખસેડવામાં કે સોંપવામાં ન આવે. નકવીએ સ્પષ્ટ નિર્દેશો આપ્યા છે કે ફક્ત તેઓ જ વ્યક્તિગત રીતે ભારતીય ટીમ અથવા BCCIને ટ્રોફી સોંપશે (જ્યારે પણ આવું થશે).

એશિયા કપ દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ જોવા મળ્યો હતો

સમગ્ર એશિયા કપ દરમિયાન ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વિરોધ પ્રવર્તતો રહ્યો. ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન, ભારતીય ખેલાડીઓએ પાકિસ્તાની ખેલાડીઓ સાથે હાથ મિલાવવાનો ઇનકાર કર્યો હતો, અને બંને ટીમો વચ્ચે મેદાન પર નોંધપાત્ર તણાવ હતો. નકવીએ તેમના સોશિયલ મીડિયા પૃષ્ઠો પર રાજકીય નિવેદનો પણ આપ્યા હતા.

BCCIએ ટ્રોફી લઈને જવાના તેમના નિર્ણય સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો હતો અને આવતા મહિને ICC મીટિંગમાં આ મામલો ઉઠાવવાની પ્રતિજ્ઞા લીધી હતી. એવી વ્યાપક અટકળો છે કે નકવીને કડક કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડી શકે છે, જેમાં માત્ર ઠપકો જ નહીં, પરંતુ ACCના ડિરેક્ટર તરીકેના પદ પરથી દૂર કરવાનો પણ સમાવેશ થાય છે.

શું નકવીને કાર્યવાહીનો સામનો કરવો પડશે?

સૂત્રએ જણાવ્યું હતું કે, તે જોવાનું બાકી છે કે આના લાંબા ગાળાના પરિણામો શું છે. આ પીસીબી અથવા નકવી માટે હશે, કારણ કે બીસીસીઆઈ સ્પષ્ટ છે કે તેમની પાસે (નકવી) ભારતીય ટીમને વ્યક્તિગત રીતે ટ્રોફી રજૂ કરવાનો અને ઇવેન્ટના સત્તાવાર યજમાન બીસીસીઆઈને ન મોકલવાનો અધિકાર નહોતો.

