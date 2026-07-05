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8 યલો કાર્ડ અને 3 ગોલ... મેચમાં જોવા મળી જોરદાર બબાલ, મોરક્કોએ કેનેડાને બહાર કર્યું

Morocco vs Canada: ફુટબોલ વિશ્વકપ 2026નો રાઉન્ડ ઓફ 16 મુકાબલો મોરક્કો અને કેનેડા વચ્ચે રમાયો હતો. આ મેચમાં મોરક્કોએ 3-0થી શાનદાર જીત મેળવી ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં સ્થાન મેળવી લીધું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 05, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:25 AM IST
8 યલો કાર્ડ અને 3 ગોલ... મેચમાં જોવા મળી જોરદાર બબાલ, મોરક્કોએ કેનેડાને બહાર કર્યું
Source: Bureau

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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