/8 યલો કાર્ડ અને 3 ગોલ... મેચમાં જોવા મળી જોરદાર બબાલ, મોરક્કોએ કેનેડાને બહાર કર્યું

Morocco vs Canada, Football World Cup 2026: મોરક્કોએ ઈતિહાસ રચતા ફુટબોલ વિશ્વકપના ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં જગ્યા બનાવી લીધી છે. રાઉન્ડ ઓફ 16ના મુકાબલામાં મોરક્કોએ કેનેડાને 3-0થી પરાજય આપ્યો છે. આ જીતની સાથે મોરક્કો એકથી વધુ વખત વિશ્વકપ ક્વાર્ટર ફાઈનલમાં પહોંચનાર પ્રથમ આફ્રીકી દેશ બની ગયો છે. વર્ષ 2022ના વિશ્વકપમાં મોરક્કોએ સેમીફાઈનલમાં સ્થાન મેળવ્યું હતું.
અઝેદીન ઉનાહીના શાનદાર ગોલને કારણે મોરોક્કોનો વિજય થયો
મેચના પ્રથમ હાફમાં બંને ટીમો ગોલ કરવા માટે સંઘર્ષ કરતી જોવા મળી અને કોઈપણ ડિફેન્સને ભેદવામાં નિષ્ફળ રહ્યું. પરંતુ બીજો હાફ શરૂ થતાં પાસું પલટી ગયું. અશરફ હકીમીથી મળેલી ફ્રી-કીકને અઝેદીન ઉનાહીએ બોક્સની બહારથી એક શાનદાર રાઇટ-ફુટેડ શોટ દ્વારા બોલ ગોલપોસ્ટમાં પહોંચાડી દીધો હતો. આ ગોલથી મોરક્કોએ 1-0ની લીડ મેળવી હતી. ઇબ્રાહિમ ડિયાઝના સટીક પાસની મદદથી ઉનાહીએ ફરી શાનદાર શોટ લગાવ્યો અને ટીમની લીડ 2-0 કરી દીધી હતી.
મેચની અંતિમ મિનિટોમાં સુફિયાન રહીમીએ વધુ એક ગોલ કરી કેનેડાની વાપસી કરવાની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું હતું. આ હારની સાથે ટૂર્નામેન્ટના સહ-યજમાન કેનેડાની ઐતિહાસિક સફરનો અંત આવ્યો છે. કેનેડાએ પાછલી મેચમાં સાઉથ આફ્રિકાને 1-0થી હરાવી પ્રથમવાર નોકઆઉટમાં પહોંચી પોતાના દેશમાં ફુટબોલનો નવો ક્રેઝ ઉભો કર્યો હતો, પરંતુ ટીમ અંતિમ આઠમાં જગ્યા બનાવવામાં નિષ્ફળ રહી.
મેદાન પર જોવા મળી બબાલ
આ મુકાબલો બંને ટીમો વચ્ચે પાછલા વિશ્વકપના ગ્રુપ સ્ટેજનો રીમેચ હતો, જ્યાં મોરક્કોએ કેનેડાને 2-1થી હરાવ્યું હતું. રેન્કિંગમાં છઠ્ઠા સ્થાને રહેલી મોરક્કોની ટીમ નેધરલેન્ડને પેનલ્ટી શૂટઆઉટમાં હરાવી અહીં પહોંચી હતી. કેનેડા-મોરક્કો મેચમાં માહોલ તણાવપૂર્ણ જોવા મળ્યો હતો. જેના કારણે રેફરીએ 8 યલો કાર્ડ દેખાડવા પડ્યા હતા. બંને ટીમને 4-4 યલો કાર્ડ મળ્યા હતા. તો રમતની 40મી મિનિટમાં અશરફ હકીમી અને કેનેડાના રિચી લારિયો વચ્ચે જોરદાર વિવાદ અને ધક્કા-મુક્કી જોવા મળી, ત્યારબાદ બંનેને યલો કાર્ડ આપવામાં આવ્યું હતું.