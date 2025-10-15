અસંભવ રેકોર્ડ ! 2 ઓવરમાં 94 રન...ક્રિકેટ ઇતિહાસનો સૌથી મોટો કમાલ, કોણ હતો બોલર ?
Unbreakable Cricket Record : ક્રિકેટ રેકોર્ડ બુકમાં એવા ઘણા રેકોર્ડ છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે. આજે અમે તમને આવા જ એક રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું. જેમાં આ કમનસીબ બોલરે 2 ઓવરમાં 95 રન આપ્યા હતા.
Unbreakable Cricket Record : ક્રિકેટના રેકોર્ડ બુકમાં એવા ઘણા રેકોર્ડ છે જેના પર વિશ્વાસ કરવો મુશ્કેલ છે. અમે તમને એક એવા રેકોર્ડ વિશે જણાવીશું. જેના સામે સચિન તેંડુલકરની 100 સદી અને ડોન બ્રેડમેનની 99ની એવરેજ પણ નાની લાગે. આ રેકોર્ડ 2 ઓવરમાં 95 રનનો છે. આ રેકોર્ડ ફેબ્રુઆરી 1990માં ન્યુઝીલેન્ડના ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં વેલિંગ્ટન અને કેન્ટરબરી વચ્ચેની શેલ ટ્રોફી મેચમાં બન્યો હતો.
રોમાંચનો અંતિમ દિવસ
શેલ ટ્રોફીની દ્રષ્ટિએ આ મેચ વેલિંગ્ટન માટે કરો યા મરો જેવી હતી. અંતિમ દિવસે વેલિંગ્ટને તેમનો બીજો દાવ 291 રન પર ડિકલેર કર્યો, જેના કારણે કેન્ટરબરીને ફક્ત 59 ઓવરમાં 292 રન બનાવવાના હતા. કેન્ટરબરીની શરૂઆત ખરાબ રહી, તેણે 108 રનમાં આઠ વિકેટ ગુમાવી દીધી. વેલિંગ્ટન આરામથી વિજય તરફ આગળ વધી રહ્યું હતું. જો કે, કેન્ટરબરીના વિકેટકીપર લી જાર્મન અને રોજર ફોર્ડે મેચનો રસ્તો બદલી નાખ્યો.
ડ્રો ટાળવા માટે વેલિંગ્ટનનો પ્લાન ઉલટો પડ્યો
વેલિંગ્ટન કોચ જોન મોરિસન અને કેપ્ટન એર્વ મેકસ્વીનીએ ડ્રો ટાળવા માટે એક પ્લાન બનાવીને પોતાના જ પગ પર ગોળી મારી. તેમણે બોલ તેમની ટીમના બેટ્સમેન બર્ટ વાન્સને સોંપ્યો. પ્લાન એવો હતો કે વાન્સ એક હાઇ-સ્કોરિંગ ઓવર ફેંકે જેથી કેન્ટરબરીને વિજયની નજીક લાવી શકાય અને છેલ્લી બે વિકેટ ગુમાવવાનું જોખમ લે. કેન્ટરબરીની પાસે બે વિકેટ હાથમાં હતી અને તેને 95 રનની જરૂર હતી. કેન્ટરબરીના બેટ્સમેન જર્મન 75 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. બર્ટ વાન્સે જાણી જોઈને નો-બોલ ફેંકવાનું શરૂ કર્યું, તેના પહેલા 17 બોલમાંથી ફક્ત એક જ કાયદેસર બોલ હતો.
એક ઓવરમાં 77 રન
જર્મને વાન્સની આ ઓવરનો પૂરો ફાયદો ઉઠાવ્યો. તેણે આ ઓવરમાં 70 રન ફટકાર્યા, જેમાં 8 છગ્ગા અને 5 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. કુલ સ્કોર 77 થયો, કારણ કે ફોર્ડે પણ બે બોલમાં 5 રન ઉમેર્યા. આનાથી એક ઓવરમાં સૌથી વધુ રનનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ બન્યો. એટલા બધા નો-બોલ હતા કે સ્કોરબોર્ડ ઓપરેટરો રન કેવી રીતે ગણવા તે અંગે મૂંઝવણમાં હતા. ESPNના અહેવાલ મુજબ, તેઓએ દર્શકો પાસે મદદ પણ માંગી. અમ્પાયર પણ મૂંઝવણમાં મુકાયા અને માત્ર 5 માન્ય બોલ પછી ઓવરનો અંત લાવ્યા.
ફાઇનલ ઓવર થ્રિલર
કેન્ટરબરીને અંતિમ ઓવરમાં જીતવા માટે 18 રનની જરૂર હતી, પરંતુ સ્કોરબોર્ડ યોગ્ય રીતે કામ કરી રહ્યું નહોતું, તેથી કોઈને ચોક્કસ પરિસ્થિતિ ખબર નહોતી. જર્મને ઓવરમાં 17 રન બનાવ્યા, જેનાથી સ્કોર બરાબર થયો. પરંતુ ફોર્ડ છેલ્લા બોલ રક્ષણાત્મક રીતે રમ્યો, કારણ કે તેને લાગ્યું કે વિજય હજુ ઘણો દૂર છે. જ્યારે મેચ પૂરી થઈ ત્યારે ગણતરીઓ પરથી જાણવા મળ્યું કે કેન્ટરબરીને ફક્ત એક રનની જરૂર હતી. મેચ ડ્રોમાં સમાપ્ત થઈ. આ રીતે બે ઓવરમાં કુલ 94 રન આવ્યા હતા.
