એક મેચમાં 46 છગ્ગા...ODIમાં તોફાની બેટિંગ, બન્યો અશક્ય વર્લ્ડ રેકોર્ડે
ODI ક્રિકેટમાં ઘણા રેકોર્ડ છે જેને તોડવા અશક્ય લાગે છે. આજે અમે તમને આવા જ એક રેકોર્ડ વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેને તોડવો અશક્ય છે. આ રેકોર્ડ એક ODI મેચમાં બન્યો હતો.
ODIમાં સૌથી વધુ બેવડી સદી હોય કે આ ફોર્મેટમાં 264 રનનો વિશ્વ રેકોર્ડ હોય, ODIમાં ઘણા રેકોર્ડ છે જે તોડવા અશક્ય છે. અમે જે રેકોર્ડ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ તે 2019માં ઇંગ્લેન્ડ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ વચ્ચેની ODI મેચમાં બન્યો હતો. આ મેચમાં છગ્ગાનો વરસાદ થયો હતો અને એક જ મેચમાં 46 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બન્યો હતો.
ODI મેચમાં 46 છગ્ગાનું તોફાન
2019માં ઇંગ્લેન્ડની ટીમે વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો પ્રવાસ કર્યો, જ્યાં ODI શ્રેણીની ચોથી મેચ ઐતિહાસિક સાબિત થઈ. આ મેચમાં કુલ 46 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા હતા, જે એક ODI મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ છે. વધુમાં એક ODI મેચમાં 40 છગ્ગાનો આંકડો ક્યારેય વટાવી શકાયો નથી. સૌથી વધુ છગ્ગા મારવાનો બીજો સૌથી વધુ રેકોર્ડ 2013માં બેંગલુરુમાં ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચેની ODIમાં સ્થાપિત થયો હતો, જેમાં 38 છગ્ગા ફટકારવામાં આવ્યા હતા.
ODIમાં સૌથી વધુ છગ્ગા
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ vs ઇંગ્લેન્ડ - 46
ભારત vs ઓસ્ટ્રેલિયા - 38
ભારત vs ઇંગ્લેન્ડ - 34
ઇંગ્લેન્ડ vs અફઘાનિસ્તાન - 33
ભારત vs ન્યુઝીલેન્ડ - 32
ગેલનું તોફાન અને મોર્ગન-બટલરની ધમાકેદાર બેટિંગ
ઇંગ્લેન્ડે આ મેચમાં પ્રથમ બેટિંગ કરી. ચોથા નંબરે કેપ્ટન ઇયોન મોર્ગને વિસ્ફોટક બેટિંગ સાથે સદી ફટકારી. મોર્ગને 88 બોલમાં 103 રન બનાવ્યા, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. મોર્ગનને જોસ બટલરે સારો સાથ આપ્યો, જેણે 150 રનની તોફાની ઇનિંગ રમી. બટલરે 77 બોલની ઇનિંગમાં 13 ચોગ્ગા અને 12 છગ્ગા ફટકાર્યા. જવાબમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ઓપનર ક્રિસ ગેલે વિસ્ફોટક બેટિંગ કરતા 162 રનની જ્વલંત ઇનિંગ રમી. જોકે, તેની ઇનિંગ વેસ્ટ ઇન્ડીઝને જીત અપાવવામાં મદદ કરી શકી નહીં. ગેલે 14 છગ્ગા અને 11 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. આ ત્રણ બેટ્સમેનોએ એક વનડે મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો.
