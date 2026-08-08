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મૃણાલ ઠાકુરે 10 વર્ષ નાના યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે ડેટિંગની અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Mrunal Thakur On Yashasvi Jaiswal: મૃણાલ ઠાકુર એવી સેલિબ્રિટીઓમાંની એક છે જે તેના પ્રત્યેક સમાચાર પર પ્રતિક્રિયા આપે છે. હવે, તેણે ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે ડેટિંગની અફવાઓ પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 08, 2026, 03:16 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 03:16 PM IST
મૃણાલ ઠાકુરે 10 વર્ષ નાના યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે ડેટિંગની અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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