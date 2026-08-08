/મૃણાલ ઠાકુરે 10 વર્ષ નાના યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે ડેટિંગની અફવાઓ પર તોડ્યું મૌન, જાણો શું કહ્યું

Mrunal Thakur On Yashasvi Jaiswal: થોડા દિવસો પહેલા મૃણાલ ઠાકુરનું નામ વારંવાર ક્રિકેટર યશસ્વી જયસ્વાલ સાથે જોડવામાં આવ્યું હતું. 34 વર્ષીય મૃણાલ 24 વર્ષીય યશસ્વીને ડેટ કરી રહી હોવાના સમાચાર ફેલાતા ચાહકો ચોંકી ગયા હતા. આ સમાચાર ઘણા સોશિયલ મીડિયા પેજ પર વાયરલ થઈ રહ્યા હતા, પરંતુ હવે મૃણાલની પ્રતિક્રિયા આવી છે, અને તેણીએ શું કહ્યું તે જાણીએ.
મૃણાલે શું કહ્યું?
ખરેખર, એક ઇન્સ્ટાગ્રામ પેજ પર બંનેનો એક વીડિયો શેર કરવામાં આવ્યો હતો અને એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો, જેના જવાબમાં અભિનેત્રીએ કહ્યું હતું કે ફક્ત બે લોકો એક જ જગ્યાએ જોવા મળ્યા હોવાનો અર્થ એ નથી કે તેમનું નામ જોડવામાં આવે.
મૃણાલે પોસ્ટ પર ટિપ્પણી કરી, ભાઈ, રિલેક્સ... એક સાથે ક્યાં? તમે, આટલા શિક્ષિત લોકો, આવી અફવાઓ પર કેવી રીતે વિશ્વાસ કરી શકો છો?
દેશ સામેના મોટા મુદ્દાઓ જુઓ
મૃણાલે ફરીથી સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ દેશ સામેના અન્ય મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા વિનંતી કરી. તેણીએ લખ્યું કે, દેશમાં શું નથી થઈ રહ્યું? જેનજી પાસેથી કંઈક શીખો અને યોગ્ય મુદ્દાઓ પર વિડિઓ બનાવો, અને તમને વધુ વ્યૂઝ મળશે.
ધનુષ સાથે પણ જોડાયું હતુ નામ
નોંધનીય છે કે મૃણાલનું નામ અગાઉ ધનુષ સાથે જોડાયુ હતું. જો કે, અભિનેત્રીએ હંમેશા આ અહેવાલોને નકારી કાઢ્યા છે. એવા અહેવાલો હતા કે બંને એક ખાનગી સમારંભમાં લગ્ન કરવાના પણ હતા. જો કે, અભિનેત્રીએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આવું કંઈ થવાનું નથી. એટલું જ નહીં, જ્યારે ધનુષ મૃણાલની ફિલ્મ સન ઓફ સરદાર 2ના પ્રીમિયરમાં હાજરી આપી હતી, ત્યારે મૃણાલે કહ્યું હતું કે તમારે અજય દેવગન સરને પૂછવું જોઈએ, તેમણે ધનુષને આમંત્રણ આપ્યું હતું.
મૃણાલના વ્યાવસાયિક જીવન વિશે વાત કરીએ તો, તે લાસ્ટ હૈ જવાની તો ઇશ્ક હોના હૈ માં જોવા મળી હતી. આ ફિલ્મમાં વરુણ ધવન અને પૂજા હેગડે મુખ્ય ભૂમિકામાં હતા.
આગામી ફિલ્મ
મૃણાલના આગામી પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરીએ તો, તે આગામી ફિલ્મ "પૂજા મેરી જાન" માં જોવા મળશે. આ ફિલ્મમાં હુમા કુરેશી મુખ્ય ભૂમિકામાં છે. આ ફિલ્મ OTT પ્લેટફોર્મ ZEE5 પર રિલીઝ થશે. જોકે, તેની રિલીઝ તારીખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.