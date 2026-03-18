IPL 2026 પહેલા ધોનીનો ધમાકો... માહીએ છોડ્યો જર્સી નંબર-7નો સાથ, જાડેજા સાથે છે કનેક્શન ?
MS Dhoni Changes Jersey Number : મહેન્દ્ર સિંહ ધોની IPL 2026માં નવા જર્સી નંબર સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. આ નિર્ણય ધોનીએ પોતે લીધો હતો. આ નિર્ણય સાથે છેલ્લા બે દાયકામાં 7 નંબરની જર્સી સાથે સંકળાયેલા અસંખ્ય કિસ્સાઓ અને કહાનીઓથી ભરપૂર યુગનો અંત આવ્યો છે. આ પાછળનું કારણ શું છે તેના વિશે આ લેખમાં જાણીશું.
- ધોની IPL 2026માં નવા જર્સી નંબર સાથે મેદાનમાં ઉતરશે
- ધોની હવે જર્સી નંબર-8માં જોવા મળી શકે છે
- આ ખાસ જર્સી ચેન્નાઈ ટીમના સિગ્નેચર યલો રંગમાં નથી
Trending Photos
MS Dhoni Changes Jersey Number : IPL 2026 પહેલા ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીએ પોતાનો જર્સી નંબર બદલીને ક્રિકેટ જગતમાં હલચલ મચાવી દીધી છે. ધોની હવે નવા જર્સી નંબર સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. એમએસ ધોનીની આઇકોનિક નંબર-7 જર્સી જે છેલ્લા બે દાયકાથી લાખો ચાહકોની લાગણીઓ સાથે જોડાયેલી હતી, જે હવે ઇતિહાસનો ભાગ બનવા જઈ રહી છે.
જર્સી નંબર-8માં દેખાશે ધોની !
ધોની હવે જર્સી નંબર-8માં જોવા મળી શકે છે. જો કે, આ ખાસ જર્સી ચેન્નાઈ ટીમના સિગ્નેચર યલો રંગમાં નથી. સોશિયલ મીડિયા પર એક રહસ્યમય પોસ્ટ શેર કરતા ધોનીએ લખ્યું કે કેટલાક નંબર તમારી સાથે રહે છે... પરંતુ આજે, હું 8 પર સ્વિચ કરી રહ્યો છું. તમને ટૂંક સમયમાં જ ખબર પડશે કે શા માટે. આ મેસેજે ચાહકો અને એક્સપર્ટ બંનેમાં અટકળોનો દોર શરૂ કર્યો છે.
સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે શું આ ફેરફાર માત્ર એક પ્રમોશનલ સ્ટંટ છે, કે તેની પાછળ કોઈ ભાવનાત્મક અથવા વ્યૂહાત્મક કારણ છુપાયેલું છે ? વધુમાં એવી અટકળો ચાલી રહી છે કે આ ફેરફાર ટીમમાં જર્સી નંબર મેનેજમેન્ટ સાથે જોડાયેલ હોઈ શકે છે.
જાડેજા સાથે છે કનેક્શન ?
બીજી એક થિયરી એ પણ સામે આવી છે કે આ નિર્ણય રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે જોડાયેલો હોઈ શકે છે, જેણે અગાઉ 8 નંબરની જર્સી પહેરી હતી. જો કે, તે હવે રાજસ્થાન રોયલ્સ સાથે જોડાયો હોવાથી તે નંબર ખાલી છે. પરિણામે ધોનીએ આ નંબર અપનાવ્યો હોવાનું પણ લોકો કઈ રહ્યા છે, જોકે સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી.
દરમિયાન કેટલાક ક્રિકેટ એક્સપર્ટ આને વ્યૂહાત્મક બ્રાન્ડિંગ અને માર્કેટિંગ ચાલ ગણાવી રહ્યા છે. IPL જેવા ભવ્ય મંચ પર જર્સી નંબર બદલવાથી ચાહકોમાં રસ વધારવા અને સેલને બુસ્ટ કરવાનું એક સાધન પણ હોઈ શકે છે.
એ પણ શક્ય છે કે CSK ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી સીઝન માટે એક નવી રણનીતિ પર કામ કરી રહ્યું છે. જેમાં સિનિયર ખેલાડીઓની ભૂમિકા અને ઓળખને નવી રીતે રજૂ કરવામાં આવી રહી છે.
સ્પષ્ટ કારણ સામે આવ્યું નથી
હાલમાં ધોની કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ આ ફેરફાર પાછળના સાચા કારણ અંગે કોઈ સત્તાવાર નિવેદન આપ્યું નથી. જોકે, એક વાત ચોક્કસ છે કે ધોની જે પણ પગલું લે છે તે કાળજીપૂર્વક ગણવામાં આવે છે. પરિણામે આ નિર્ણય પાછળ નિઃશંકપણે એક મહત્વપૂર્ણ કારણ પણ છે, જે નજીકના ભવિષ્યમાં જાહેર થઈ શકે છે.
BCCIએ 2023માં ધોનીની જર્સી રિટાયર કરી
BCCIએ 2023માં મહેન્દ્ર સિંહ ધોનીની આઇકોનિક નંબર 7 જર્સીને રિટાયર કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ પહેલા 2017માં મહાન બેટ્સમેન સચિન તેંડુલકરની સિગ્નેચર નંબર 10 જર્સીને પણ કાયમી ધોરણે રિટાયર કરવામાં આવી હતી. ધોનીનો જન્મ 7 જુલાઈ, 1981ના રોજ થયો હતો, તેથી જન્મ તારીખને કારણે જ તેણે આ ચોક્કસ જર્સી નંબર અપનાવ્યો હતો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે