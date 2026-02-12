Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

IPL 2026 પહેલા ધોનીને મોટો ઝટકો, 10 લાખ જમા કરવા મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો આદેશ; જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

MS Dhoni: ધોનીએ 2014માં બે મીડિયા ઓર્ગેનાઈઝેશન, એક જર્નલિસ્ટ અને એક રિટાયર્ડ IPS અધિકારી વિરુદ્ધ 100 કરોડ રૂપિયાનો માનહાનિનો કેસ કર્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, આ લોકોએ 2013ની IPL સીઝન દરમિયાન તેમને બેટિંગ અને મેચ ફિક્સિંગ સાથે જોડીને બદનામ કરનારા નિવેદનો આપ્યા હતા.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 12, 2026, 08:49 PM IST
  • 12 વર્ષ જૂના માનહાનિ કેસમાં ધોનીને 10 લાખ ચૂકવવા મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો હુકમ
  • IPL ફિક્સિંગ સંબંધિત માનહાનિનો કેસ ધોનીએ ભરવા પડશે લાખો રૂપિયા
  • જાણો ધોનીએ ટ્રાન્સલેશન માટે કેમ ખર્ચવા પડશે 10 લાખ રૂપિયા?

Trending Photos

IPL 2026 પહેલા ધોનીને મોટો ઝટકો, 10 લાખ જમા કરવા મદ્રાસ હાઈકોર્ટનો આદેશ; જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

MS Dhoni: IPL 2026 પહેલા મહાન ભારતીય ક્રિકેટર મહેન્દ્ર સિંહ ધોની માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ભારતીય ક્રિકેટના સૌથી સફળ કેપ્ટન પર એક મામલામાં કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. મદ્રાસ હાઈકોર્ટે ધોનીને IPL 2013 સ્પોટ-ફિક્સિંગ અને સટ્ટાબાજી સ્કેન્ડલ સાથે જોડાયેલા તેમના લાંબા સમયથી ચાલી રહેલા માનહાનિના કેસમાં પુરાવા તરીકે રજૂ કરાયેલી કોમ્પેક્ટ ડિસ્ક (CD)ના ભાષાંતર (Translation) માટે થનારા ખર્ચ પેટે 10 લાખ રૂપિયા જમા કરાવવા માટે કહ્યું છે.

ધોનીને કેમ ઉઠાવવો પડશે ખર્ચ?
જસ્ટિસ આર.એન. મંજુલાએ કહ્યું કે, હિન્દી ભાષાના રેકોર્ડિંગને ટ્રાન્સલેટ કરવાનું કામ ખૂબ જ મોટું કામ છે. આ માટે ત્રણથી ચાર મહિના સુધી એક ઇન્ટરપ્રીટર અને ટાઈપિસ્ટની ખાસ સર્વિસની જરૂર પડશે. આમાં ન્યૂઝ ક્લિપ્સ અને ટેલિવિઝન પર થયેલી ચર્ચાઓ સામેલ છે. કોર્ટે ચુકાદો આપ્યો કે, વાદી (કેસ કરનાર) હોવાને કારણે આ ખર્ચ ધોનીએ જ ભોગવવો પડશે.

Add Zee News as a Preferred Source

ક્યાં સુધીમાં જમા કરાવવાના છે રૂપિયા?
12 વર્ષ જૂના આ સિવિલ કેસને આગળ વધારવા માટે આ રકમ 12 માર્ચ 2026 સુધીમાં ચીફ જસ્ટિસના રિલીફ ફંડમાં જમા કરાવવાની રહેશે. બાર એન્ડ બેન્ચ અનુસાર, ઓર્ડરમાં લખવામાં આવ્યું છે કે, "બાહ્ય સંજોગોને જોતા ઓફિશિયલ ઇન્ટરપ્રીટરની જરૂર છે અને 28.10.2025ના અગાઉના ઓર્ડરમાં જણાવ્યા અનુસાર, પ્લેન્ટિફ (ફરિયાદી) દ્વારા કરવામાં આવેલા કામનો ખર્ચ ચૂકવવો જરૂરી છે."

શું છે મામલો?
ધોનીએ 2014માં બે મીડિયા ઓર્ગેનાઈઝેશન, એક જર્નલિસ્ટ અને એક રિટાયર્ડ IPS અધિકારી સામે 100 કરોડ રૂપિયાનો માનહાનિનો કેસ કર્યો હતો. તેમણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે, તેમણે 2013ની IPL સીઝન દરમિયાન સટ્ટાબાજી અને મેચ ફિક્સિંગ સાથે તેને જોડતા બદનામ કરવાના નિવેદનો આપ્યા હતા. ધોનીએ કોઈપણ સંડોવણીનો ઇનકાર કર્યો છે. અસંખ્ય વચગાળાની અરજીઓ અને અપીલોને કારણે આ કેસ વિલંબિત થયો છે.

12 માર્ચે થશે આગામી સુનાવણી
2023માં એક ડિવિઝન બેન્ચે મિસ્ટર કુમારને કોર્ટ ફાઈલિંગમાં કરવામાં આવેલી ટિપ્પણીઓ બદલ ક્રિમિનલ કન્ટેમ્પટના દોષિત ઠેરવ્યા હતા અને તેમને 15 દિવસની જેલની સજા સંભળાવી હતી. જો કે, બાદમાં સુપ્રીમ કોર્ટે આ સજા પર રોક લગાવી દીધી હતી. ગયા વર્ષે હાઈકોર્ટે ટ્રાયલ શરૂ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો અને ધોનીના સેલિબ્રિટી સ્ટેટસને કારણે સુરક્ષાની ચિંતાઓને ટાંકીને કોર્ટ પરિસરની બહાર તેમના પુરાવા રેકોર્ડ કરવા માટે એક એડવોકેટ કમિશનરની નિમણૂક કરી હતી. તે આદેશને પડકારતી અપીલ નવેમ્બર 2025માં ફગાવી દેવામાં આવી હતી. હવે આ મામલાની આગામી સુનાવણી 12 માર્ચે થશે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
MS Dhoni Defamation CaseIPL 2013 Spot Fixing Scandalmadras hcએમએસ ધોની માનહાનિ કેસમદ્રાસ હાઈકોર્ટનો આદેશ

Trending news