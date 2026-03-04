Prev
IPL પહેલા MS ધોનીની વધી મુશ્કેલી, ટ્રાફિક પોલીસની 'કેપ્ટન કૂલ' સામે કાર્યવાહી

MS Dhoni fined by Traffic Police : MS ધોની હાલમાં IPL 2026ની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. ત્યારે રાંચી ટ્રાફિક પોલીસે MS ધોનીને દંડ ફટકાર્યો છે. મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 183 હેઠળ ધોનીને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે. 
 

Mar 04, 2026, 04:51 PM IST

MS Dhoni fined by Traffic Police : એમએસ ધોની આઈપીએલ 2026 માટે તૈયારી કરી રહ્યો છે. તે ચેન્નાઈમાં સીએસકે કેમ્પમાં પણ હાજરી આપી રહ્યો છે. સીઝન શરૂ થાય તે પહેલાં એમએસ ધોનીને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. રાંચી ટ્રાફિક પોલીસે ધોનીને સ્પીડમાં ગાડી ચલાવવા માટે દંડ ફટકાર્યો છે. મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 183 હેઠળ ધોનીને ઈ-ચલણ આપવામાં આવ્યું છે.

એમએસ ધોનીને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો

મોટર વાહન અધિનિયમની કલમ 183 હેઠળ એમએસ ધોનીને ઈ-ચલણ આપવામાં આવ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા ઝારખંડ રાજ્ય ગૃહ બોર્ડે રાંચીમાં રહેણાંક પ્લોટનો દુરુપયોગ કરવા બદલ ધોનીને નોટિસ ફટકારી હતી. હવે ધોનીની મુશ્કેલીઓ ફરી એકવાર વધી ગઈ છે. ધોની રાંચીમાં પોતાની બાઇક અને કાર ચલાવતો જોવા મળે છે. ધોની વાહનનો શોખીન છે અને તેની પાસે ઘણી બાઇક છે.

આઈપીએલ 2026ની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં

28 માર્ચથી આઈપીએલ 2026 શરૂ થવાની ધારણા છે. બધી ટીમોએ પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. એમએસ ધોની પણ સીએસકે કેમ્પમાં જોડાયો છે. ધોની IPL 2026ની તૈયારીમાં વ્યસ્ત છે. તે નેટમાં જોરદાર બેટિંગ કરી રહ્યો છે અને પરસેવો પાડી રહ્યો છે. MS ધોનીને CSKએ 4 કરોડ રૂપિયામાં રિટેન કર્યો હતો.

ધોનીએ પોતાની કેપ્ટનશીપ હેઠળ CSKને પાંચ ટ્રોફી જીતાડી છે. આ વખતે CSK રૂતુરાજ ગાયકવાડની કેપ્ટનશીપ હેઠળ છઠ્ઠા ટાઇટલ માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે. આ વખતે CSKમાં સંજુ સેમસન અને સરફરાઝ ખાન જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. રવિન્દ્ર જાડેજાના સ્થાને સંજુને રાજસ્થાન રોયલ્સમાંથી ખરીદવામાં આવ્યો હતો. એમએસ ધોનીના ચાહકો પણ IPL 2026ની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. ચાહકો ધોનીની એક ઝલક જોવા માટે ઉત્સુક છે.
 

