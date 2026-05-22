/MS Dhoni Scam? CSK પર લાગ્યો ફેન્સને છેતરવાનો આરોપ, શ્રીકાંતના નિવેદનથી IPLમાં આવ્યું તોફાન

MS Dhoni Scam: IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ એક મોટા વિવાદમાં ફસાઈ ગઈ છે, જ્યાં પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર ક્રિષ્નામાચારી શ્રીકાંતે ફ્રેન્ચાઈઝી પર ફેન્સને ગેરમાર્ગે દોરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા 'MS Dhoni Scam' ટ્રેન્ડ વચ્ચે આરોપ છે કે, ટીમે કેપ્ટન MS Dhoniની ફિટનેસ અંગે સ્પષ્ટ માહિતી આપી ન હતી અને સતત તેમની સંભવિત વાપસીના સંકેતો આપ્યા.
MS Dhoni Scam: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (Chennai Super Kings)ની IPL 2026ની સીઝન હવે મેદાન કરતા વધારે વિવાદોથી ઘેરાઈ ગઈ છે. ટીમના પૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી અને 1983 વર્લ્ડ કપ વિજેતા ક્રિષ્નામાચારી શ્રીકાંતે ફ્રેન્ચાઈઝી મેનેજમેન્ટ પર ફેન્સને ગેરમાર્ગે દોરવાના ગંભીર આરોપો લગાવીને મોટો વિવાદ ઊભો કર્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા 'MS Dhoni Scam' ટ્રેન્ડ વચ્ચે આ અંગે ખૂબ જ ચર્ચા થઈ રહી છે કે, શું CSKએ જાણીજોઈને કેપ્ટન MS Dhoniની ફિટનેસ અંગે અસ્પષ્ટ સંદેશ આપીને દર્શકોને સતત આશામાં રાખ્યા.
દરેક મેચ પહેલા એક જ સંકેત- 'ધોની આગામી મેચમાં થઈ શકે છે ઉપલબ્ધ'
પોતાના યુટ્યુબ શોમાં પ્રતિક્રિયા આપતા શ્રીકાંતે કહ્યું કે, આખી સીઝનમાં ટીમ મેનેજમેન્ટ, કેપ્ટન ઋતુરાજ ગાયકવાડ અને કોચ સ્ટીફન ફ્લેમિંગ એક જ પ્રકારના સંકેતો પુનરાવર્તિત કરતા રહ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે, દરેક મેચ પહેલા એવું કહેવામાં આવી રહ્યું હતું કે, ધોની 'આગામી મેચમાં ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે', જ્યારે વાસ્તવિક સ્થિતિ સતત અસ્પષ્ટ રહી. શ્રીકાંતના મતે, "જો પહેલાથી જ સ્પષ્ટ કહી દેવામાં આવ્યું હોત કે તેઓ આખી સીઝન રમવાના નથી, તો ફેન્સ માનસિક રીતે તૈયાર રહ્યા હોત."
ટ્રેનિંગ વીડિયો અને અપેક્ષાઓની રમત
વિવાદ ત્યારે વધુ વકર્યો જ્યારે સોશિયલ મીડિયા પર સતત ધોનીના ટ્રેનિંગ વીડિયો અને પ્રેક્ટિસ સંબંધિત ઝલક સામે આવતી રહી. ફેન્સે તેને તેમની સંભવિત વાપસીનો સંકેત માન્યો, પરંતુ તેઓ આખી સીઝન દરમિયાન મેદાન પર ન ઉતર્યા. શ્રીકાંતે તેને 'નોસ્ટાલ્જીયાનો ઉપયોગ' ગણાવતા કહ્યું કે, ભાવનાત્મક જોડાણનો ઉપયોગ કરીને દર્શકોને સતત આશામાં રાખવામાં આવ્યા.
ઈજાની અલગ-અલગ કહાનીઓ અને વધતી મૂંઝવણ
સીઝનની શરૂઆતમાં ધોનીને કાફ ઈન્જરી (પિંડલીની ઈજા) હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું, જે થોડા અઠવાડિયામાં ઠીક થવાની આશા હતી. બાદમાં રિપોર્ટ્સમાં થાઈ મસલ ઈન્જરી (સાથળના સ્નાયુની ઈજા) અને રિહેબની વાત પણ સામે આવી. જો કે, આ બધું હોવા છતાં ન તો કોઈ સ્પષ્ટ મેડિકલ અપડેટ આવ્યું અને ન તો એ સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું કે, તેઓ આખી સીઝન બહાર રહેશે કે નહીં. ટીમના બેટિંગ કોચ માઈકલ હસી પર પણ પારદર્શિતાને લઈને પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે.
'ધોની યુગ પુરો નથી થયો, પણ પારદર્શિતા જરૂરી'
શ્રીકાંતે એમ પણ કહ્યું કે, પ્રશ્ન ધોનીના કરિયર કે તેમના યોગદાન પર નથી, પરંતુ મેનેજમેન્ટની કોમ્યુનિકેશન સ્ટેટજી પર છે. તેમણે કહ્યું કે, ધોની ભારતીય અને IPL ક્રિકેટના સૌથી મોટા નામોમાંથી એક છે, પરંતુ ફેન્સને સાચી માહિતી આપવી જરૂરી હતી. જો કે, તેમણે એ પણ સ્વીકાર્યું કે, હવે દર્શકો 'પોસ્ટ-ધોની યુગ' (ધોની પછીના સમય)ને સ્વીકારવા માટે તૈયાર છે, બસ શરત એટલી કે તેમને ભ્રમમાં રાખવામાં ન આવે.
CSKનું ખરાબ પ્રદર્શન પણ ચર્ચામાં
આ સમગ્ર વિવાદની પૃષ્ઠભૂમિમાં CSKનું નિરાશાજનક પ્રદર્શન પણ રહ્યું છે. ટીમે 14 મેચમાં માત્ર 12 પોઇન્ટ મેળવ્યા અને સતત ત્રીજી સીઝનમાં પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગઈ. હવે મોટો પ્રશ્ન એ છે કે, શું આ વિવાદ માત્ર એક સોશિયલ મીડિયા ટ્રેન્ડ છે, કે પછી IPLની સૌથી સફળ ફ્રેન્ચાઈઝીઓમાંથી એકે ખરેખર ફેન્સ સાથેના સંવાદમાં મોટી ભૂલ કરી છે.