Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝSports

રોહિત અને વિરાટે 2027નો વર્લ્ડ કપ રમવો જોઈએ ? જાણો શું કહ્યું MS ધોનીએ

MS Dhoni : રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી હવે ફક્ત ODI ફોર્મેટમાં રમે છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેમના ભવિષ્ય પર બધાની નજર છે. ચાહકો તેમને 2027 ODI વર્લ્ડ કપમાં રમતા જોવા માંગે છે. હવે એમએસ ધોનીએ આ વિષય પર વાત કરી છે અને જણાવ્યું છે કે શું બંનેએ આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમવું જોઈએ.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:31 PM IST

Trending Photos

રોહિત અને વિરાટે 2027નો વર્લ્ડ કપ રમવો જોઈએ ? જાણો શું કહ્યું MS ધોનીએ

MS Dhoni : IPLના બે મહિના સિવાય મહેન્દ્ર સિંહ ધોની ભાગ્યે જ જાહેર પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળે છે. તેથી જ્યારે પણ ભારતનો સૌથી સફળ કેપ્ટન કોઈ પ્રમોશનલ કે જાહેર કાર્યક્રમમાં ભાગ લે છે, ત્યારે ક્રિકેટ ચાહકો તેની દરેક વાત ધ્યાનથી સાંભળે છે. આ વખતે પણ ધોનીએ રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના ODI વર્લ્ડ કપ 2027માં રમવા અંગે પૂછવામાં આવેલા પ્રશ્નનો ખૂબ જ સચોટ અને સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો છે. 

MS ધોનીએ શું કહ્યું ?

Add Zee News as a Preferred Source

જ્યારે ધોનીને રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીના આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમવાની શક્યતા વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે ધોનીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે કોઈપણ ખેલાડીની પસંદગી માટે ઉંમર નહીં, પણ ફિટનેસ અને પ્રદર્શન આધાર હોવો જોઈએ. તેણે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે કોઈને પણ એ કહેવાનો અધિકાર નથી કે રોહિત કે વિરાટને આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમવું જોઈએ કે નહીં.

ધોનીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો ખેલાડીઓ ફિટ હોય અને દેશ માટે સારું પ્રદર્શન કરવાની ભૂખ હોય, તો તેમને મોટી ટુર્નામેન્ટથી દૂર રાખવાનું કોઈ કારણ નથી. ધોનીએ કહ્યું કે નિર્ણય ખેલાડીઓનો હોવો જોઈએ. જો તેઓ સતત સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યા હોય અને ટીમમાં યોગદાન આપવા તૈયાર હોય, તો તેમનો અનુભવ અત્યંત ફાયદાકારક રહેશે. 20 વર્ષનો અનુભવી ખેલાડી શોધવો સરળ નથી, સિવાય કે તે સચિન તેંડુલકર હોય.

રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીનું તાજેતરનું પ્રદર્શન

વિરાટ કોહલીએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ત્રીજી ODIમાં અણનમ 74 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા શ્રેણીમાં બે સદી અને એક અડધી સદી ફટકારી. વિજય હજારે ટ્રોફીમાં પણ તેણે ધમાલ મચાવી, તાજેતરની ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીમાં ત્રણ મેચમાં 240 રન બનાવ્યા.

રોહિત શર્માએ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની ODI શ્રેણીમાં 202 રન બનાવ્યા. ત્યારબાદ તેણે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે બે અડધી સદી ફટકારી. વિજય હજારે ટ્રોફીમાં તેણે સિક્કિમ સામે 155 રનની શાનદાર ઇનિંગ પણ રમી. બંને ઉત્તમ ફોર્મમાં છે અને એવું લાગે છે કે તેમને ODI ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવશે તેવી શક્યતા ખૂબ જ ઓછી છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
MS DhoniVirat KohliRohit Sharmaworld cup 2027

Trending news