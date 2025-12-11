MS Dhoni શાકાહારી કે માંસાહારી? પૂર્વ રૂમમેટે ખોલ્યું 'માહી'ના મનપસંદ ખાવાનું રહસ્ય!
MS Dhoni: ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની જેમણે વર્ષ 2020માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટને અલવિદા કહી દીધું છે, તેઓ હજુ પણ IPLમાં રમે છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેકના મનમાં સવાલ હોય છે કે 44 વર્ષના ધોની આખરે એવું શું ખાય છે કે તે આટલી ઉંમરે પણ આટલા ફિટ લાગે છે. આ અંગે હવે ધોનીના રૂમમેટ રહી ચૂકેલા પૂર્વ ક્રિકેટર આકાશ ચોપરાએ ખુલાસો કર્યો છે.
MS Dhoni: ટીમ ઇન્ડિયાના સૌથી સફળ કેપ્ટનોમાંથી એક અને દિગ્ગજ વિકેટકીપર બેટ્સમેન એમએસ ધોનીએ વર્ષ 2020માં ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લઈ લીધો હતો, પરંતુ તે આજે પણ કરોડો ચાહકોના દિલમાં વસે છે. જોકે, ધોની હજુ પણ IPLમાં રમે છે અને તે વધુ એક વખત ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સ (CSK) માટે IPL 2026માં ધૂમ મચાવવા માટે તૈયાર છે.
44 વર્ષના ધોની આજે પણ વિકેટની પાછળ ચિત્તા જેવી સ્ફૂર્તિથી બેટ્સમેનોને ચકમો આપે છે અને તેમની ફિટનેસ સારા-સારા ખેલાડીઓને માત આપે છે. આવી સ્થિતિમાં, દરેકના મનમાં સવાલ હોય છે કે ધોની આખરે શું ખાય છે? તેમને કયો ખોરાક પસંદ છે? આ દરમિયાન પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને ધોનીના જૂના રૂમમેટ આકાશ ચોપરાએ આ રહસ્ય પરથી પડદો ઉઠાવ્યો છે.
ધોનીને ખાવામાં સૌથી વધુ શું પસંદ છે?
ખરેખર, આકાશ ચોપરાએ 'લલ્લનટોપ'ને આપેલા એક તાજેતરના ઇન્ટરવ્યુમાં જણાવ્યું કે આ વાત 2004ની છે, જ્યારે ઇન્ડિયા A ટીમ ઝિમ્બાબ્વે અને કેન્યાના પ્રવાસે જવાની હતી. બેંગલુરુમાં કેમ્પ ચાલી રહ્યો હતો અને આકાશને કહેવામાં આવ્યું કે તેમના રૂમમેટ એમએસ ધોની હશે, જે તે સમયે રાંચીથી આવેલા એક યુવા ખેલાડી હતા. જ્યારે આકાશ ટીમ ઇન્ડિયા માટે ડેબ્યૂ કરી ચૂક્યા હતા.
બંનેએ લગભગ એક મહિના સુધી રૂમ શેર કર્યો હતો. આકાશે ધોની સાથે રૂમ શેર કરવાના દિવસોને યાદ કરતા જણાવ્યું કે, "મેં ધોનીને પૂછ્યું હતું, 'તમે વેજ છો કે નોન-વેજ?'" કારણ કે બંનેએ એકસાથે ખાવાનું ઓર્ડર કરવાનું હતું. જો બંને શાકાહારી હોય કે બંને માંસાહારી હોય તો વસ્તુઓ સરળ બની જાય છે. હું શાકાહારી છું.”
ધોની શાકાહારી કે માંસાહારી?
આકાશે આગળ જણાવ્યું, “ધોનીએ મને પૂછ્યું, 'તમે શું ખાઓ છો?' મેં કહ્યું શાકાહારી, તો ધોનીએ 30 દિવસ સુધી તેમની સાથે માત્ર શાકાહારી ભોજન જ ખાધું. બાદમાં તેમને ખબર પડી કે ધોની ખરેખર નોન-વેજિટેરિયન છે. પરંતુ ધોનીએ ક્યારેય પણ રૂમ સર્વિસને ફોન કરીને કંઈક અલગ મંગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં. ન કોઈ નખરા, ન કોઈ દેખાડો. બસ ચૂપચાપ તે જ ખાઈ લેતા હતા.” આકાશે કહ્યું કે ધોનીનો સ્વભાવ થોડો શરમાળ હતો, પરંતુ સાથે જ તે આત્મવિશ્વાસથી ભરપૂર હતા. તેમને ખબર હોય છે કે તેઓ શું કરી રહ્યા છે અને તે જ વિશ્વાસ સાથે જીવતા હતા.
