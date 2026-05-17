/MS ધોની આ દિવસે રમશે તેની છેલ્લી IPL મેચ ! CSK લિજેન્ડને ચેન્નાઈમાં મળી શકે છે વિદાય

MS Dhoni : MS ધોની 18 મેના રોજ IPLમાં છેલ્લી વખત જોવા મળી શકે છે. જો તે આ મેચમાં નહીં રમે, તો તે ફરીથી જોવા મળે તેવી શક્યતા ઓછી છે. 44 વર્ષીય ધોની હાલમાં ઈજાના કારણે બહાર છે. ત્યારે જોવાનું એ રહેશે કે ધોની 18 મેએ રમશે કે નહીં.
MS Dhoni : ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સની IPL 2026માં ફક્ત બે લીગ મેચ બાકી છે. જો ટીમ પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થાય છે, તો તેમને થોડી વધુ મેચ રમવાની તક મળી શકે છે. જોકે, ટીમના વર્તમાન ફોર્મ અને પોઈન્ટ ટેબલની સ્થિતિને ધ્યાનમાં લેતા CSK માટે ટોચના ચારમાં સ્થાન મેળવવું મુશ્કેલ લાગે છે. જ્યારે CSKએ આ સિઝનમાં ખાસ સારું પ્રદર્શન કર્યું નથી, ત્યારે ચાહકો નારાજ છે કે એમએસ ધોની અત્યાર સુધી એક પણ મેચ રમ્યો નથી.
અહેવાલો એવું પણ સૂચવે છે કે તેણે બે મેચ પહેલા જ તેની ફિટનેસ પાછી મેળવી લીધી હતી પરંતુ ટીમ કોમ્બિનેશનને કારણે તેને પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો છે. હવે એવું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે કે તે સોમવાર, 18 મેના રોજ તેની છેલ્લી IPL મેચ રમી શકે છે.
ધોની 18 મેએ રમશે તેની છેલ્લી IPL મેચ ?
તમને કદાચ ધોનીનું ચેન્નાઈમાં તેની છેલ્લી IPL મેચ રમવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરતું નિવેદન યાદ હશે. આ સિઝનમાં ચેન્નાઈમાં CSKનો ફક્ત એક જ મુકાબલો બાકી છે, જે 18 મેના રોજ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે છે. 44 વર્ષીય એમએસ ધોનીને ઇજાને કારણે IPL 2026માંથી બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ હવે તે સંપૂર્ણપણે ફિટ હોવાનું જાણવા મળે છે.
CSK અને તેના ચાહકો માટે ધોની 18 મેના રોજ ચેપોક ખાતે છેલ્લી વખત મેદાનમાં ઉતરી શકે છે. અનુભવી ક્રિકેટ કોમેન્ટેટર અને મેચ વિશ્લેષક હર્ષા ભોગલેએ પણ આ બાબતે વાત કરી છે. હર્ષા ભોગલે માને છે કે ધોની સોમવારે CSKના ઘરેલુ મેદાન પર આશ્ચર્યજનક દેખાવ કરી શકે છે.
પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની CSKની શક્યતાઓ ઓછી
પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થવાની CSKની શક્યતાઓ ઓછી દેખાય છે. પાંચ વખતની ચેમ્પિયને તેની બાકીની બંને મેચ જીતવી જ જોઈએ. તો જ તેમના પોઈન્ટની સંખ્યા 16 થશે, ટીમને હજુ પણ તેના નેટ રન રેટ પર નજીકથી નજર રાખવાની જરૂર પડશે. વધુમાં તેમને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડશે, કારણ કે ઘણી ફ્રેન્ચાઇઝીઓ સંભવિત રીતે 16થી વધુ પોઈન્ટ મેળવી શકે છે. આ ટીમોમાં RCB, GT, પંજાબ કિંગ્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રાજસ્થાન રોયલ્સનો સમાવેશ થાય છે.