શું ધોની લેશે નિવૃત્તિ? ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સે કર્યો ખુલાસો, IPL 2026માં રમવા પર આવ્યું સૌથી મોટું અપડેટ
Chennai Super Kings: IPL 2026ને લઈ બધી ટીમોએ તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. મીની-ઓક્શનનું આયોજન ડિસેમ્બરમાં કરવામાં આવશે. આ પહેલાં બધી ટીમોએ રિલીઝ થયેલા અને રિટેન કરેલા ખેલાડીઓની યાદી 15 નવેમ્બર સુધીમાં જાહેર કરવી પડશે. જો કે, આ અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી. ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) પણ આના પર કામ કરી રહ્યું છે અને ટૂંક સમયમાં નિયમો જાહેર કરી શકે છે. આ પહેલાં ક્રિકેટ ફેન્સ માટે એક મોટી ખુશખબરી આવી છે.
ધોની હાલમાં નહીં લે નિવૃત્તિ
ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સના દિગ્ગજ ખેલાડી અને IPL આઇકોન તરીકે ઓળખાતા મહેન્દ્ર સિંહ ધોની આવતા વર્ષે IPL રમશે. આ જાહેરાત ફ્રેન્ચાઇઝના CEO કાશી વિશ્વનાથને કરી છે. તેમણે કહ્યું કે, પૂર્વ ભારતીય કેપ્ટનની તાત્કાલિક નિવૃત્તિ લેવાની કોઈ યોજના નથી. ધોનીએ ગયા વર્ષે રુતુરાજ ગાયકવાડ ઈજાગ્રસ્ત થયા બાદ ટીમની કમાન સંભાળી હતી. 5 વખત ખિતાબ વિજેતા કેપ્ટન ટીમની તકદીર બદલી શક્યો નહીં અને ચેન્નઈ સુપર કિંગ્સની ટીમ ગયા વર્ષે પોઈન્ટ ટેબલમાં સૌથી નીચે રહી હતી.
CEOએ શું કહ્યું?
પ્રોવોક લાઇફસ્ટાઇલ મેગેઝિનને આપેલા એક ઈન્ટરવ્યૂમાં કાશી વિશ્વનાથને તેમના પૌત્ર નોહા સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, "ના, તે આ IPL માટે નિવૃત્તિ લઈ રહ્યો નથી." જ્યારે તેમને ધોનીની નિવૃત્તિ યોજનાઓ વિશે પૂછવામાં આવ્યું, ત્યારે તેમણે હસીને જવાબ આપ્યો, "હું તેમને પૂછીને તમને જણાવીશ." ટીમે છેલ્લી IPLમાં 14 મેચમાંથી ફક્ત ચાર મેચ જીતી શકી હતી. ટીમે 2023માં ધોનીની કેપ્ટનશીપ હેઠળ તેનું છેલ્લું ટાઇટલ જીત્યું હતું.
ધોનીએ આપ્યો હતો જવાબ
એમએસ ધોનીના નેતૃત્વ હેઠળ CSK સૌથી સફળ IPL ફ્રેન્ચાઇઝીઓમાંથી એક બની ગઈ છે. CSKએ અત્યાર સુધીમાં 5 IPL ટાઇટલ (2010, 2011, 2018, 2021 અને 2023) જીત્યા છે અને મોટાભાગની સીઝનમાં પ્લેઓફમાં પહોંચી છે. તાજેતરમાં એક કાર્યક્રમમાં એમએસ ધોનીએ પણ પોતાના ભવિષ્ય વિશે વાત કરી હતી. હર્ષા ભોગલે સાથેની વાતચીતમાં તેમણે કહ્યું હતું કે, "તે નિર્ભર કરે છે. ફરીથી હું એ જ વાત કહીશ. મારી પાસે નિર્ણય લેવા માટે ચાર કે પાંચ મહિના છે. તમે જાણો છો, શું કરવું તે નક્કી કરવાની કોઈ ઉતાવળ નથી. હું એમ નથી કહેતો કે મારું કામ થઈ ગયું છું, હું પણ એમ નથી કહેતો કે હું તરત જ પાછો આવી રહ્યો છું. તમારે તમારા શરીરને ફિટ રાખવું પડશે, આ ન ભૂલવું જોઈએ કે આ ઉચ્ચ સ્તરનું ક્રિકેટ છે. આ વ્યાવસાયિક ક્રિકેટ છે. તમારે તમારું સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરવું પડશે."
