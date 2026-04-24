7માંથી 5 મેચ હારી ગઈ છે મુંબઈ, છતા પણ પહોંચી શકે છે પ્લેઓફ, જાણો કેવી રીતે MI કરી શકે છે ક્વોલિફાય

હોમSports

Mumbai Indians Qualify: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે 103 રનથી પરાજય થયો હતો. આ હારથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો પ્લેઓફ ક્વોલિફિકેશનનો મોકો જોખમમાં મુકાઈ ગયો છે. તેઓ અત્યાર સુધી સાતમાંથી પાંચ મેચ હારી ચૂક્યા છે.

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Apr 24, 2026, 02:38 PM IST
Mumbai Indians Qualify: હાર્દિક પંડ્યાની આગેવાની હેઠળની મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો IPL 2026માં ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે પાંચમો પરાજય થયો હતો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, CSKએ સંજુ સેમસનની સદીને કારણે 207 રન બનાવ્યા હતા, પરંતુ મુંબઈ 104 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. 

IPL 2026માં સાત મેચમાં MIનો આ પાંચમો પરાજય છે. મુંબઈ આ સિઝનમાં અત્યાર સુધી ફક્ત 2 મેચ જીતી શક્યું છે. ચેન્નાઈ સામે હારવાથી મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનો પ્લેઓફમાં પ્રવેશવાની સંભાવનાઓ પર ખતરો ઉભો થયો છે. ચાલો જાણીએ કે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પ્લેઓફ માટે કેવી રીતે ક્વોલિફાય થઈ શકે છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પ્લેઓફમાં સ્થાન કેવી રીતે મેળવી શકે છે?

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે હાર્યા બાદ, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ IPL 2026 પોઈન્ટ ટેબલમાં કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ અને લખનૌ સુપર જાયન્ટ્સથી ઉપર આઠમા ક્રમે છે. મુંબઈ અત્યાર સુધી રમાયેલી 7 મેચોમાંથી ફક્ત 2 જીતી શક્યું છે, અને 5 હાર્યું છે.

IPL ઇતિહાસ દર્શાવે છે કે 10 ટીમોની ટુર્નામેન્ટમાં, 16 કે તેથી વધુ પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમોએ સરળતાથી પ્લેઓફ સ્થાન મેળવ્યું છે. આનાથી ઓછા પોઈન્ટ ધરાવતી ટીમોને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડે છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની સ્થિતિ જોતાં, તેમની પાસે હાલમાં 4 પોઈન્ટ છે. 16 પોઈન્ટ સુધી પહોંચવા માટે, મુંબઈને તેમની બાકીની 7 મેચોમાંથી ઓછામાં ઓછી 6 જીતવાની જરૂર પડશે. જો તેઓ આમ કરવામાં સફળ થાય છે, તો તેઓ સરળતાથી પ્લેઓફ સ્થાન મેળવી શકશે.

જો MI સાતમાંથી પાંચ મેચ જીતે છે અથવા જો તેમની એક મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ જાય છે, તો તેમની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં, MIને અન્ય ટીમોના પરિણામો પર આધાર રાખવો પડશે.

ટૂર્નામેન્ટ અત્યાર સુધી જે રીતે રમાઈ છે તે જોતાં એવું લાગે છે કે લીગ સ્ટેજના અંત સુધીમાં, પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી ટીમો વચ્ચે નજીકની સ્પર્ધા થશે.

MI vs CSK મેચ કેવી રહી?

ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ (CSK)એ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને 103 રનથી હરાવ્યું, જે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન સંજુ સેમસન (અણનમ 101)ની સિઝનની બીજી સદી અને ડાબોડી સ્પિનર ​​અકીલ હુસૈન (17 રનમાં ચાર વિકેટ, એક મેડન)ના શાનદાર બોલિંગ પ્રદર્શનને કારણે થયું. આ જીત સાથે, CSK 6 પોઈન્ટ સાથે ટેબલમાં પાંચમા સ્થાને પહોંચી ગયું, જ્યારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ ચાર પોઈન્ટ સાથે આઠમા સ્થાને સરકી ગયું. સેમસનની પાંચમી IPL સદી 54 બોલમાં આવી, જેમાં 10 ચોગ્ગા અને છ છગ્ગા ફટકાર્યા. બેટિંગ માટે આમંત્રણ મળ્યા બાદ તેની સદીથી CSK એ 6 વિકેટે 207 રનનો સારો સ્કોર બનાવ્યો હતો.

લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ શરૂઆતના પરાજયમાંથી બહાર નીકળી શક્યું નહીં અને 19 ઓવરમાં માત્ર 104 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું. IPLમાં પાંચ વખતની ચેમ્પિયન મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ માટે આ સૌથી મોટી હાર છે. 

રનની દ્રષ્ટિએ પાંચ વખતની ચેમ્પિયન CSK માટે આ સૌથી મોટી જીત પણ છે. વેસ્ટ ઈન્ડિઝનો હુસૈન CSK માટે સૌથી સફળ બોલર હતો, તેણે મેડન ઓવર ફેંકી અને વિકેટ લીધી. તેણે તિલક વર્મા (37 રન) ને આઉટ કરીને તેની અને સૂર્યકુમાર યાદવ (35 રન) વચ્ચેની 73 રનની પાર્ટનરશિપ તોડી હતી.

નૂર અહેમદે પણ સારી બોલિંગ કરી, 23 રન આપીને 2 મહત્વપૂર્ણ વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે મુકેશ ચૌધરી, જેમી ઓવરટન અને ગુર્જપનીત સિંહે 1-1 વિકેટ લીધી.
 

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

