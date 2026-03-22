ગુજરાતી ન્યૂઝSportsIPL પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મુશ્કેલીમાં? હાર્દિકે કેપ્ટન પદ છોડવાની આપી સલાહ, જાણો સંપૂર્ણ મામલો

Mumbai Indians News: મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ પર એક નવી ચર્ચા શરૂ થઈ છે. શ્રીકાંતે હાર્દિક પંડ્યાને કેપ્ટનશીપ છોડીને આ ખેલાડિને સોંપવાની સલાહ આપી છે.  તેમણે આ માટે અનેક દલીલો પણ રજૂ કરી છે. નોંધનીય છે કે હાર્દિકને ગુજરાતથી લાવવામાં આવ્યો હતો અને મુંબઈની કેપ્ટનશીપ આપવામાં આવી હતી.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Mar 22, 2026, 09:30 PM IST

IPL પહેલા મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ મુશ્કેલીમાં? હાર્દિકે કેપ્ટન પદ છોડવાની આપી સલાહ, જાણો સંપૂર્ણ મામલો

Mumbai Indians News: IPLની 19મી સીઝન 28 માર્ચથી શરૂ થઈ રહી છે. પરંતુ તે પહેલાં, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની કેપ્ટનશીપ પર ફરી એકવાર ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય પસંદગીકાર કૃષ્ણમાચારી શ્રીકાંતે એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે, જેમાં કહ્યું છે કે હાર્દિક પંડ્યાએ IPL 2026માં કેપ્ટનશીપ છોડી દેવી જોઈએ અને ટીમની જવાબદારી સૂર્યકુમાર યાદવને સોંપવી જોઈએ.

શું છે આખો મામલો?

IPL 2024 માટે હાર્દિક પંડ્યાને ગુજરાત ટાઇટન્સથી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સમાં વેચવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ રોહિત શર્મા પાસેથી કેપ્ટનશીપ છીનવી લેતા તેને તાત્કાલિક કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. આ નિર્ણયથી ચાહકો ગુસ્સે થયા અને સોશિયલ મીડિયા પર વ્યાપક વિરોધ થયો.

કેપ્ટન તરીકે હાર્દિકનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?

હાર્દિકની કેપ્ટનશીપ હેઠળ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું છે.

IPL 2024: ટીમ 10મા સ્થાને રહી

IPL 2025: ટીમ ચોથા સ્થાને પહોંચી

એનો અર્થ એ કે ટીમે વાપસી કરી, પરંતુ તેમ છતાં ટ્રોફીથી દૂર રહી.

શ્રીકાંતે શું કહ્યું?

શ્રીકાંત માને છે કે ટીમમાં બે વર્લ્ડ કપ જીતનાર કેપ્ટન સાથે, હાર્દિકે મોટું હૃદય બતાવવું જોઈએ. તેમણે કહ્યું કે, આ થોડી વિચિત્ર પરિસ્થિતિ છે. હાર્દિકે પોતે રોહિત શર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ વર્લ્ડ કપ જીત્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, તેમણે કેપ્ટનશીપ છોડી દેવી જોઈએ અને સૂર્યકુમારને ટીમનું નેતૃત્વ કરવા કહેવું જોઈએ, અને તેઓ તેમને ટેકો આપશે.

સૂર્યકુમાર યાદવ શા માટે મજબૂત દાવેદાર છે?

સૂર્યકુમાર યાદવે તાજેતરમાં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં ભારતનું નેતૃત્વ કર્યું. આ પછી, તેમની કેપ્ટનશીપની વ્યાપક પ્રશંસા થઈ છે. તેમની આક્રમક વિચારસરણી, મેદાન પર નિર્ણય લેવાની ક્ષમતા અને ખેલાડી-આધારિત અભિગમ તેમને એક મજબૂત લીડર બનાવે છે.

શું હાર્દિક પર દબાણ વધશે?

હાર્દિક પંડ્યા પહેલાથી જ દબાણ હેઠળ છે

27 કરોડ રૂપિયાનો ભાવ (ગઈ સિઝન)
કેપ્ટનશીપનો બોજ
ટીમના પ્રદર્શનની જવાબદારી

હવે સૂર્યકુમાર યાદવ જેવો સફળ કેપ્ટન ટીમમાં હોવાથી, MIનું નેતૃત્વ કોણ કરવું જોઈએ તે અંગે ચર્ચા તેજ થઈ ગઈ છે.

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પાસે આ વખતે મજબૂત ટીમ છે. ટીમમાં હાર્દિક, રોહિત શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ, બુમરાહ અને બોલ્ટ જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ છે. ટીમમાં ડી કોક, શાર્દુલ ઠાકુર અને રધરફોર્ડ જેવા ખેલાડીઓ પણ સામેલ છે.

IPL 2026 કેવી રીતે શરૂ થશે?

મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ 29 માર્ચે KKR સામે પોતાની સીરિઝ શરૂ કરશે. ત્યારબાદ તેઓ દિલ્હી, રાજસ્થાન અને ચેન્નાઈનો સામનો કરશે. IPLનું શેડ્યૂલ 12 એપ્રિલ સુધી જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં પહેલી મેચ 28 માર્ચે રમાશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

