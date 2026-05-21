/મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને આ ભૂલ પડી ગઈ ભારે ! હાથમાં આવેલી તક ગુમાવી, હાર્દિક પંડ્યા તેના ખેલાડીઓથી જ નારાજ

MI vs KKR : IPL 2026માં બુધારે મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને કોલકાત્તા નાઈટ રાઈડર્સ વચ્ચે મેચ યોજાઈ હતી. આ મેચમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ટીમે એક મોટી ભૂલ કરી હતી, જે ટીમ માટે મોંઘી સાબિત થઈ હતી.
MI vs KKR : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સની મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ લઈ રહી નથી. ટીમને બુધવારે કોલકાત્તા નાઈટ રાઈડર્સ સામે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ટીમે કેટલીક ભૂલો કરી હતી. જે ટીમ માટે મોંઘી સાબિત થઈ. ટીમે ફરી એકવાર ફિલ્ડિંગમાં ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું. જેના કારણે કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા પણ પરેશાન થયો હતો.
કેવી રીતે છોડ્યો આસાન કેચ ?
KKRની 10મી ઓવરમાં જ્યારે હાર્દિક પંડ્યાએ રોવમેન પોવેલને એક શોર્ટ બોલ ફેંક્યો ત્યારે પોવેલના બેટના ઉપરના હિસ્સા સાથે ટકરાઈને બોલ હવામાં ગયો. જે બાદ મેદાન પર જે થયું તેનાથી કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા નારાજ જોવા મળ્યો હતો. કારણ કે એક સરળ કેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના બેટ્સમેનોએ છોડ્યો હતો, જે કેચ કોઈ નવો ખેલાડી પણ કરી શકે એવો આસાન કેચ હતો. રોબિન મિન્ઝ અને દિપક ચહર આ કેચ લેવા માટે દોડ્યા હતા, પરંતુ બંનેમાંથી કોઈએ પણ કેચ કર્યો નહોતો.
એક બીજા સામે તાકતા રહ્યા ખેલાડીઓ
જેમ જેમ બોલ નીચે આવી રહ્યો હતો, બંને ખેલાડીઓ એક બીજા સામે તાકતા રહ્યા હતા અને બોલ બંને વચ્ચે આવીને પડ્યો, બંનેમાંથી એકેય કેચ પકડી શક્યા નહીં અને કેચ છોડી દીધો. દેખીતી રીતે આ કેચ દીપક ચહરને કરવો જોઈતો હતો, કારણ કે આ કેચ તેનો હતો, પરંતુ તેને મિન્ઝને નજીક આવતો જોઈને કેચ છોડી દીધો. આ કેચ ટીમ માટે સૌથી મોંઘો સાબિત થયો અને મુંબઈ ઈન્ડિયન્સને કારમી હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
#MI fielders in two minds 🤯
Rovman Powell survives 😮
Updates ▶️ https://t.co/Aw11jLoww5#TATAIPL | #KhelBindaas | #KKRvMI pic.twitter.com/R3iLDNC9Iq
— IndianPremierLeague (@IPL) May 20, 2026
મુંબઈની ફિલ્ડિંગથી પંડ્યા પરેશાન
આ મોટી ભૂલ પર કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યાની પ્રતિક્રિયા સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે. પંડ્યા મેદાન પર સંપૂર્ણપણે આઘાતમાં મુકાઈ ગયો હતો અને તેના ચહેરા પર ઊંડી નિરાશા સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહી હતી. આ ઘટના મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે આ સિઝન દરમિયાન કરેલી ભૂલોનું મોટું ઉદાહરણ હતું. ઇનિંગની શરૂઆતમાં મુંબઈની બેટિંગમાં ખરાબ શરૂઆત થઈ હતી, વરસાદથી પ્રભાવિત આ મેચમાં, ટીમ 20 ઓવરમાં ફક્ત 147 રન જ બનાવી શકી હતી. જવાબમાં KKRએ 19મી ઓવરમાં 4 વિકેટથી વિજય મેળવ્યો. પોવેલે આ મેચમાં 40 રનની ઇનિંગ રમી હતી.