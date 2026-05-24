/મુંબઈની ટીમમાં સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટરની એન્ટ્રી, ટુર્નામેન્ટના અંતમાં MIનો મોટો દાવ

MI vs RR : મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ પ્લેઓફની રેસમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, પરંતુ રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે આ કરો યા મરો જેવી મેચ છે. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેની છેલ્લી મેચ પહેલા બે ખેલાડીઓના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી હતી. જેમાં એક સૌરાષ્ટ્રના ક્રિકેટરનો પણ સમાવેશ થાય છે.
MI vs RR : આજે IPL 2026 લીગ સ્ટેજનો છેલ્લો દિવસ છે, જે પ્લેઓફ માટે ક્વોલિફાય થનારી ચોથી ટીમ નક્કી કરશે. દિવસની પહેલી મેચ મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ અને રાજસ્થાન રોયલ્સ વચ્ચે રમાશે. MI પહેલાથી જ પ્લેઓફની દોડમાંથી બહાર થઈ ગયું છે, પરંતુ રાજસ્થાન માટે આ કરો યા મરોનો મુકાબલો છે. જો RR જીતે છે, તો તેઓ પ્લેઓફમાં પહોંચશે. જો તેઓ હારી જાય છે, તો તેઓ બહાર થઈ જશે. આ મહત્વપૂર્ણ મુકાબલા પહેલા મુંબઈએ બે નવા ખેલાડીઓના રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી છે.
એક સત્તાવાર નિવેદનમાં મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે જાહેરાત કરી કે તેમણે રાજસ્થાન રોયલ્સ સામેની તેમની અંતિમ લીગ મેચ પહેલા રિપ્લેસમેન્ટ તરીકે તેની ટીમમાં બે ખેલાડીઓ ઉમેર્યા છે. ક્વિન્ટન ડી કોક અને રાજ અંગદ બાવા ઈજાઓને કારણે બહાર થઈ ગયા છે. MI આ અંતિમ મેચ પહેલા આ બે નવા ખેલાડીઓને ટીમમાં સામેલ કર્યા છે.
Mumbai Indians have confirmed the signings of Rajasthan left-hander Mahipal Lomror and Saurashtra wicket keeper batsman Ruchit Ahir as replacements for Quinton de Kock and Raj Angad Bawa respectively, both of whom had been ruled out of IPL 2026 with… pic.twitter.com/LL5ekFlwzO
ટીમમાં બે ખેલાડીઓનો સમાવેશ
મુંબઈએ રાજસ્થાનના ડાબોડી બેટ્સમેન મહિપાલ લોમરોરને ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. લોમરોર અગાઉ 2018 થી 2021 સુધી રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમ્યો હતો. ત્યારબાદ તે 2022 થી 2024 સુધી RCB માટે રમ્યો હતો. 35 IPL ઇનિંગ્સમાં તેણે 527 રન બનાવ્યા છે, જેમાં એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. જો કે, મુંબઈ આ ઓલરાઉન્ડરને છેલ્લી મેચમાં રમવાની તક આપી નથી.
રુચિત આહિરનો પણ ટીમમાં સમાવેશ
મુંબઈએ ગુજરાતના દ્વારકાના 25 વર્ષીય રુચિત આહિરને પણ ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. સૌરાષ્ટ્રનો આ વિકેટકીપર-બેટ્સમેન 12 T20 મેચ રમી ચૂક્યો છે, જેમાં 333 રન બનાવ્યા છે અને તેના નામે બે અડધી સદી છે. રુચિત બોલિંગ પણ કરી શકે છે. રુચિત સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પ્રભાવશાળી રેકોર્ડ ધરાવે છે. જો કે, મુંબઈ ઈન્ડિયન્સે તેની છેલ્લી મેચમાં રુચિત આહિરનો પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સમાવેશ કર્યો નથી.