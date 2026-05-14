'અમને હવે તમારી જરૂર નથી, તમે જઈ શકો છો... ' MIનું હાર્દિક પંડ્યાને ટાટા-બાય બાય ! પૂર્વ ક્રિકેટરના નિવેદનથી હોબાળો

Hardik Pandya : IPL 2026 મુંબઈ ઈન્ડિયન્સના કેપ્ટન હાર્દિક પંડ્યા માટે ખૂબ જ ખરાબ સાબિત થઈ છે. મુંબઈની ટીમ પ્લેઓફમાંથી બહાર થયા બાદ હાર્દિક સામે અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. હવે અફવાઓ ફેલાઈ રહી છે કે ફ્રેન્ચાઇઝીએ હાર્દિકને વિદાય આપી દીધી છે. 11 મેચ રમ્યા પછી મુંબઈની ટીમ પોઈન્ટ ટેબલ પર 9મા સ્થાને છે. ટીમે 8 હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે, જ્યારે ફક્ત 3 જીત મેળવી શકી છે. પૂર્વ ક્રિકેટર ક્રિસ શ્રીકાંતે દાવો કર્યો છે કે મુંબઈએ હાર્દિક અંગે પોતાના ઇરાદા સ્પષ્ટ કરી દીધા છે.
શ્રીકાંતે શું કહ્યું ?
પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર વાત કરતા શ્રીકાંતે કહ્યું કે, એવું લાગે છે કે હજુ સુધી કોઈ સમાચાર નથી. હાલમાં બંને પક્ષો દ્વારા કોઈ સત્તાવાર અપડેટ જારી કરવામાં આવ્યું નથી. જો કે, એવું લાગે છે કે તેઓએ એવું કહી દીધું છે કે અમને હવે તમારી જરૂર નથી, તમે જઈ શકો છો. તમે હાર્દિકની અટકળો પણ સાંભળી હશે કાં તો તે તેને રિલીઝ કરી દેશે અથવા કહેશે કે, 'આભાર, ભાઈ દરેક વસ્તુ માટે તમારો આભાર અને આગળ વધશે.
ભારતીય કેપ્ટન અને પસંદગીકાર ક્રિસ શ્રીકાંતે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે હાર્દિક પાસેથી ફક્ત કેપ્ટનશીપ છીનવી લેવામાં આવશે નહીં, પરંતુ તેને ટીમમાંથી સંપૂર્ણપણે હટાવવામાં આવશે.
મુંબઈનો દાવ ઉલટો પડ્યો
2023 સીઝન પછી મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે IPLના ઇતિહાસમાં સૌથી મોટો ટ્રેડ કર્યો, જેમાં લીગમાં શોકવેવ્સ આવ્યા. મુંબઈએ હાર્દિક પંડ્યાને પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો. હાર્દિક ગુજરાત માટે એક શાનદાર કેપ્ટન સાબિત થયો હતો. તેણે 2022માં ટીમને ટાઇટલ અપાવ્યું અને 2023માં ફાઇનલમાં પહોંચાડી. આ સફળતાથી પ્રભાવિત થઈને મુંબઈ મેનેજમેન્ટ તેના નેતૃત્વના પ્રશંસક બન્યા અને રોહિત શર્માને કેપ્ટનશીપ પરથી હટાવવાનો નિર્ણય લીધો, પરંતુ મુંબઈનો દાવ ઉલટો પડ્યો. મુંબઈની ટીમ હવે પોતાના નિર્ણય પર પસ્તાવો કરી રહી હોવાના અહેવાલ છે.