સૂર્યકુમાર યાદવ ટીમમાં હોવા છતાં શાર્દુલ ઠાકુરને મળી કેપ્ટનશિપ, આ મોટી ટુર્નામેન્ટ માટે ટીમની જાહેરાત
Shardul Thakur : ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ટી20 સિરીઝ પહેલા ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રમશે. મુંબઈએ આગામી ટુર્નામેન્ટ માટે પોતાની ટીમની પણ જાહેરાત કરી છે, જેમાં સૂર્યકુમાર યાદવ અને શાર્દુલ ઠાકુરનો સમાવેશ થાય છે. શાર્દુલ ઠાકુરને ટીમની કમાન સોંપવામાં આવી છે.
Shardul Thakur : સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી 2025 માટે મુંબઈ ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આશ્ચર્યજનક રીતે ટીમમાં સૂર્યકુમાર યાદવ, શિવમ દુબે અને સરફરાઝ ખાનની હાજરી હોવા છતાં બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર શાર્દુલ ઠાકુરને ટીમનું નેતૃત્વ સોંપવામાં આવ્યું છે. મુંબઈ આ ટુર્નામેન્ટનું ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે.
મુંબઈએ ગયા વર્ષે શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટી20 ટ્રોફી જીતી હતી, પરંતુ ઈજાને કારણે તે વર્તમાન ટીમનો ભાગ નથી. KKR કેપ્ટન અજિંક્ય રહાણેનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વિકેટકીપર અંગક્રિશ રઘુવંશી અને હાર્દિક તમોરનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર તુષાર દેશપાંડે અને સ્પિન ઓલરાઉન્ડર તનુષ કોટિયનનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.
મુંબઈ 26 નવેમ્બરે લખનૌમાં તેની પહેલી મેચ રમશે
આ સિઝનમાં રણજી ટ્રોફીના પહેલા તબક્કામાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ મેચમાં 530 રન બનાવનાર સિદ્ધેશ લાડને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં ત્રણ સદી અને એક અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. મુંબઈ ટુર્નામેન્ટનો પોતાની પહેલી મેચ 26 નવેમ્બરે લખનૌમાં રેલવે સામે રમશે.
સૈયદ મુશ્તાક અલી ટી20 ટ્રોફીનો એલીટ ડિવિઝન 26 નવેમ્બરથી 18 ડિસેમ્બર સુધી રમાશે. સ્પર્ધાનો પહેલો રાઉન્ડ લખનૌ, હૈદરાબાદ, અમદાવાદ અને કોલકાતામાં રમાશે, જ્યારે નોકઆઉટ રાઉન્ડ ઇન્દોરમાં યોજાશે.
9 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટી20 શ્રેણી શરૂ થશે
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 9 ડિસેમ્બરથી દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પાંચ મેચની ટી20 શ્રેણી રમવાની છે. પરિણામે સૂર્યકુમાર યાદવ અને શિવમ દુબે જેવા વરિષ્ઠ ખેલાડીઓ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં ફક્ત થોડી જ મેચ રમી શકશે.
