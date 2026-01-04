મુસ્તફિઝુર IPLમાંથી બહાર થતા બાંગ્લાદેશ પણ પાકિસ્તાનના રસ્તે, ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ રમવાનો ઇનકાર ! આ છે પ્લાન
BCCIના નિર્દેશોનું પાલન કરીને કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સે મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL 2026 માટે તેની ટીમમાંથી રિલીઝ કર્યો હતો. મુસ્તફિઝુરને IPLમાંથી હટાવવાથી બાંગ્લાદેશમાં રોષ ફેલાયો છે. બાંગ્લાદેશ હવે ભારતમાં તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચ રમવા માંગતું નથી.
Trending Photos
કોલકાતા નાઈટ રાઈડર્સ (KKR)એ ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI)ના આદેશ બાદ બાંગ્લાદેશી ફાસ્ટ બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને તેની ટીમમાંથી છૂટો કર્યો છે. KKRએ ગયા મહિને ઈન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL)ના મીની-ઓક્શનમાં મુસ્તફિઝુર રહેમાનને 9.20 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો. આ નિર્ણયથી ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના ક્રિકેટ સંબંધોમાં તણાવ વધુ ગાઢ બન્યો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ને તેની T20 વર્લ્ડ કપ મેચો ભારતથી શ્રીલંકા ખસેડવા વિનંતી કરશે. BCBએ આ માટે ICCને પત્ર લખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
BCBને ભારતમાં ખાસ કરીને કોલકાતામાં તેના ખેલાડીઓની સલામતી અંગે ગંભીર ચિંતા છે. બાંગ્લાદેશ ફેબ્રુઆરી-માર્ચમાં કોલકાતામાં ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપની તેની પ્રથમ ત્રણ મેચ રમશે. શનિવારે BCB બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે ઝૂમ દ્વારા એક કટોકટી બેઠક યોજી હતી. આ બેઠક અંગે મીડિયા કમિટીના ચેરમેન અમજદ હુસૈને ESPNcricinfoને જણાવ્યું હતું કે, "T20 વર્લ્ડ કપમાં કોલકાતામાં અમારી ત્રણ મેચો યોજાવાની છે. આ ઘટનાક્રમ બાદ અમે ICCને અમારી ચિંતાઓ જણાવીશું."
બાંગ્લાદેશના રમતગમત સલાહકારે શું કહ્યું ?
દરમિયાન, બાંગ્લાદેશના રમતગમત સલાહકાર આસિફ નઝરુલે ભારતમાં ટીમની સલામતી પર ખુલ્લેઆમ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડે તાજેતરની ઘટનાઓને મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPLમાંથી હટાવવાનું કારણ ગણાવ્યું છે, જે અત્યંત ચિંતાજનક છે. નઝરુલે બાંગ્લાદેશના માહિતી અને પ્રસારણ મંત્રાલયને દેશમાં ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગનું પ્રસારણ બંધ કરવા પણ કહ્યું છે, જે સૂચવે છે કે આ વિવાદની અસર હવે ક્રિકેટથી આગળ વધે છે.
આસિફ નજરુલે પોતાના ફેસબુક એકાઉન્ટ પર લખ્યું, "ભારતીય ક્રિકેટ નિયંત્રણ બોર્ડે, ઉગ્રવાદી સાંપ્રદાયિક જૂથો પ્રત્યેની તેની નીતિના સમર્થનમાં કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સને બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને ટીમમાંથી બાકાત રાખવાનો નિર્દેશ આપ્યો છે. હું આની સખત નિંદા અને વિરોધ કરું છું. રમતગમત મંત્રાલયના જવાબદાર સલાહકાર તરીકે, મેં BCBને આ સમગ્ર બાબત પર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)ને સમજૂતી આપવા કહ્યું છે." BCBએ સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે જો બાંગ્લાદેશી ક્રિકેટરો કરારબદ્ધ હોવા છતાં ભારતમાં રમી શકતા નથી, તો વિશ્વ કપ જેવી મોટી ટુર્નામેન્ટ દરમિયાન સમગ્ર બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ ટીમ ભારતમાં કેવી રીતે સુરક્ષિત અનુભવી શકે ?
આસિફ નઝરુલે આગળ લખ્યું, "આને ધ્યાનમાં રાખીને, મેં બીસીબીને બાંગ્લાદેશની વર્લ્ડ કપ મેચો શ્રીલંકામાં યોજવા વિનંતી કરવાનો પણ નિર્દેશ આપ્યો છે. વધુમાં મેં માહિતી અને પ્રસારણ સલાહકારને બાંગ્લાદેશ સાથે સંકળાયેલી આઈપીએલ મેચોના પ્રસારણ પર પ્રતિબંધ મૂકવા કહ્યું છે. અમે કોઈપણ સંજોગોમાં બાંગ્લાદેશ, તેના ક્રિકેટ અથવા તેના ખેલાડીઓનું અપમાન સહન કરીશું નહીં. ગુલામીના દિવસો પૂરા થઈ ગયા છે."
આઈસીસી મેન્સ ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026માં બાંગ્લાદેશની મેચો કોલકાતા અને મુંબઈમાં રમવાની છે. ટીમ 7 ફેબ્રુઆરીએ ઈડન ગાર્ડન્સ ખાતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે તેની પહેલી મેચ રમશે, પરંતુ વર્તમાન પરિસ્થિતિને જોતાં, આ મેચોના સ્થળો હવે ગંભીર શંકાના ઘેરામાં છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે