800 વિકેટ અને 22 વખત 10-10 શિકાર... ક્રિકેટનો એ 'અજેય' રેકોર્ડ જેને તોડવો છે અશક્ય, બેટ્સમેનો માટે કાળ હતો આ મહાન બોલર

Unbreakable Cricket Record: ટેસ્ટ ક્રિકેટ એ ક્રિકેટનું સૌથી જૂનું ફોર્મેટ છે. આ ફોર્મેટમાં જો સૌથી ઘાતક અને સફળ કોઈ બોલર થયો હોય તો તે એક શ્રીલંકન છે, જેણે પોતાના કરિયરમાં એકથી ચઢિયાતા એક રેકોર્ડ બનાવ્યા છે. આ દિગ્ગજે ટેસ્ટ મેચમાં 22 વખત 10-10 વિકેટ લેવાની કમાલ પોતાના નામે કરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 01, 2026, 02:24 PM IST

Unbreakable Cricket Record: જ્યારે પણ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં મહાન બોલરોની વાત થાય છે, ત્યારે તે દિગ્ગજનું નામ સૌથી પહેલા આવે છે જેણે આખા કરિયરમાં 800 વિકેટનો આંકડો હાંસલ કર્યો. તેણે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સફળતાની જે રેખા ખેંચી છે, તેને પાર કરવી કોઈપણ બોલર માટે એક 'અશક્ય' સ્વપ્ન સમાન છે. પોતાના ડેબ્યૂથી લઈને નિવૃત્તિ સુધી આ મહાન બોલર બેટ્સમેનો માટે ફાળનું બીજું નામ રહ્યો છે. જે દિગ્ગજની અહીં વાત થઈ રહી છે તે બીજું કોઈ નહીં પણ શ્રીલંકાના દિગ્ગજ સ્પિનર મુથૈયા મુરલીધરન છે, જેમના નામે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ 800 વિકેટ નોંધાયેલી છે.

અહીં અમે તમારા માટે મુરલીધરનનો એ મહારેકોર્ડ લઈને આવ્યા છીએ, જેનું તૂટવું લગભગ અશક્ય છે. આ રેકોર્ડ છે સૌથી વધુ વખત 10 વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ. મુરલીધરને 22 વખત એક જ ટેસ્ટ મેચમાં 10 વિકેટ ઝડપવાનું એ કારનામું કર્યું છે, જે ટેસ્ટ ઇતિહાસના પાનાઓમાં સુવર્ણ અક્ષરે લખાયેલું છે. તેમણે 1992 થી 2010 સુધીના પોતાના લાંબા કરિયરમાં દુનિયાના મોટા-મોટા બેટ્સમેનોને પોતાની આંગળીના ઇશારે નચાવ્યા છે.

શા માટે ખાસ છે આ રેકોર્ડ?
ટેસ્ટમાં 22 વખત 10 વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ કોઈ ચમત્કારથી ઓછો નથી. ટેસ્ટ ક્રિકેટની એક ઇનિંગમાં 5 વિકેટ લેવી એ મોટી સિદ્ધિ માનવામાં આવે છે, પરંતુ એક જ મેચમાં 10 કે તેથી વધુ વિકેટ લેવી એ બોલરની શ્રેષ્ઠતાનું સચોટ ઉદાહરણ છે. મુરલીધરને પોતાની 133 ટેસ્ટ મેચોની કારકિર્દીમાં 22 વખત મેચમાં 10 વિકેટ ઝડપી. એનો અર્થ એ કે તેમણે 22 અલગ-અલગ મેચોમાં વિરોધી ટીમની આખી બેટિંગ લાઇનઅપને લગભગ એકલા હાથે ધ્વસ્ત કરી દીધી હતી. તેઓ મેદાન પર 'વન મેન આર્મી' સ્ટાઈલમાં ઉતરતા હતા. જ્યાં સુધી આ દિગ્ગજ રમ્યા ત્યાં સુધી તે બેટ્સમેન માટે દુઃસ્વપ્ન જેવો હતો.

મુરલીધરન જેવી કમાલ વોર્ને પણ કરી હતી...
ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એક મેચમાં 10 કે તેથી વધુ વિકેટ લેવાનું કારનામું અત્યાર સુધી માત્ર બે જ બોલર કરી શક્યા છે. જેમાં પ્રથમ નામ મુરલીધરનનું છે (22 વખત). બીજું નામ ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ લેગ સ્પિનર શેન વોર્નનું છે, જેમણે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરમાં 10 વખત એક ટેસ્ટમાં 10 વિકેટ લેવાની કમાલ કરી હતી. વોર્ને 145 ટેસ્ટમાં 708 વિકેટ ઝડપી હતી.

આખરે કેમ ખાસ બોલર રહ્યા મુરલીધરન?
મુરલીધરન એક જાદુઈ સ્પિનર હતા. તેમના ભાથામાં અનેક એવા તીર હતા જેના દમ પર તેમણે વર્ષો સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટ પર રાજ કર્યું. આ દિગ્ગજની સૌથી મોટી તાકાત તેમની 'દૂસરા' અને ઓફ-સ્પિન બોલ હતી. આ બંને બોલ પર તેમનો જબરદસ્ત કંટ્રોલ હતો. એવું કહેવાય છે કે તેમના કાંડામાં એવું લચીનાપણું હતું કે જેનાથી તેમને વધુ ટર્ન મળતો હતો. તેમની ખાસિયત એ હતી કે તેઓ એશિયાની ટર્નિંગ પિચો પર તો ઘાતક હતા જ, પરંતુ ઇંગ્લેન્ડ અને ન્યુઝીલેન્ડ જેવી પિચો પર પણ તેમની ફિરકીનો કોઈ તોડ નહોતો. આ દિગ્ગજે પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની છેલ્લી મેચના છેલ્લા બોલે 800મી વિકેટ ઝડપી હતી, જે તેમના કરિયરનો સૌથી યાદગાર બોલ બની ગયો.

મુથૈયા મુરલીધરણનું ટેસ્ટ કરિયર કેવું રહ્યું?
મુથૈયા મુરલીધરને 1992થી 2010 સુધી ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમ્યો. આ સમયગાળા દરમિયાન, તેણે 133 ટેસ્ટ મેચોમાં 22.72 ની સરેરાશ અને 2.47 ની ઇકોનોમી સાથે 800 વિકેટ લીધી. તે વિશ્વમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ દિગ્ગજ ખેલાડીએ એક ઇનિંગમાં 67 વખત 5 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે 22 વખત 10 વિકેટ પણ લીધી હતી. આનો અર્થ એ થયો કે તેણે એક જ મેચમાં 10 બેટ્સમેનોને આઉટ કર્યા. આ ખરેખર નોંધપાત્ર છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

