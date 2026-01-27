Prev
નેટ સાયવર-બ્રન્ટે રચ્યો ઇતિહાસ... WPLમાં આવું કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બની

Net Sciver Brunt : ઇંગ્લેન્ડની સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર નેટ સાયવર-બ્રન્ટે 26 જાન્યુઆરીએ ઈતિહાસ રચ્યો. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ વતી રમતા તેણીએ વડોદરાના કોટંબી સ્ટેડિયમ ખાતે WPL 2026ની 16મી મેચમાં રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર સામે સદી ફટકારી. આ સાથે નેટ સાયવર-બ્રન્ટ WPLમાં સદી ફટકારનાર પ્રથમ ખેલાડી બની છે.

Jan 27, 2026

નેટ સાયવર-બ્રન્ટે રચ્યો ઇતિહાસ... WPLમાં આવું કરનાર પ્રથમ બેટ્સમેન બની

Net Sciver Brunt : વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગ 2026ની 16મી મેચ 26 જાન્યુઆરી વડોદરાના કોટંબી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચમાં ઈંગ્લેન્ડની નેટ સાયવર બ્રન્ટે ઈતિહાસ રચ્યો. મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ તરફથી રમતી વખતે સાયવર બ્રન્ટે વિમેન્સ પ્રીમિયર લીગના ઇતિહાસમાં પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. નેટ સાયવર બ્રન્ટે 57 બોલમાં અણનમ 100 રન બનાવ્યા હતા. તેની ઇનિંગમાં 16 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની સ્ટ્રાઈક રેટ 175.44 હતી. WPL ઇતિહાસમાં આજ સુધી કોઈ અન્ય ખેલાડીએ સદી ફટકારી નથી.

નેટ સાયવર-બ્રન્ટની ઇનિંગના કારણે મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 4 વિકેટે 199 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો. નેટ સાયવર-બ્રન્ટે શરૂઆતથી જ બેસ્ટ ફોર્મ દર્શાવ્યું. સાયવર-બ્રન્ટે 32 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરી અને પછી 57 બોલમાં સદી ફટકારી. આ સાથે નેટ સાયવર-બ્રન્ટ WPLમાં સૌથી વધુ રન બનાવનાર ખેલાડી પણ બની.

મહિલા પ્રીમિયર લીગમાં પાંચ સૌથી વધુ વ્યક્તિગત સ્કોર

નેટ સાયવર-બ્રન્ટ - 100* (મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, 2026)
જ્યોર્જિયા વોલ - 99* (યુપી વોરિયર્સ vs રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર, 2025)
સોફી ડિવાઇન - 99 (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, 2026)
હરમનપ્રીત કૌર - 95* (મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ vs ગુજરાત જાયન્ટ્સ, 2024)
સ્મૃતિ મંધાના - 96 (રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર vs મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ, 2026)

નેટ સાયવર બ્રન્ટની કારકિર્દી

33 વર્ષીય નેટ સાયવર બ્રન્ટે 12 ટેસ્ટ, 129 ODI અને 137 T20 રમી છે. ટેસ્ટમાં તેણીએ 883 રન બનાવ્યા છે અને 12 વિકેટ લીધી છે, ODIમાં 4354 રન અને 88 વિકેટ અને T20માં 2960 રન અને 90 વિકેટ લીધી છે.

મુંબઈએ RCBને હરાવ્યું 

રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરની કેપ્ટન સ્મૃતિ મંધાનાએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. જોકે, તેનો નિર્ણય ખોટો સાબિત થયો. પ્રથમ બેટિંગ કરતા મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે નિર્ધારિત 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 199 રન બનાવ્યા, રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોરને 200 રનનો ટાર્ગેટ આપ્યો.

નેટ સાયવર બ્રન્ટ ઉપરાંત ઓપનર હેલી મેથ્યુઝે પણ ફિફ્ટી ફટકારી. કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર 20 રન બનાવીને આઉટ થઈ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગ્લોર તરફથી લોરેન બેલે સૌથી વધુ બે વિકેટ લીધી. શ્રેયંકા પાટિલ અને નાદીન ડી ક્લાર્કે એક-એક વિકેટ લીધી. 

200 રનના ટાર્ગેટનો પીછો કરવા ઉટરેલી આરસીબીએ ફક્ત 35 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. મેચ તેમની પકડમાંથી સરકી રહી હતી, પરંતુ સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન રિચાએ હાર ના માની અને એકલા હાથે લડી અને 50 બોલમાં શાનદાર 90 રન બનાવ્યા. જો કે, તેની ઈનિંગ એળે ગઈ અને RCBને હારનો સામનો કરવો પડ્યો.
 

