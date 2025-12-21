ચાલુ મેચે ઈજાગ્રસ્ત થયો આ ખતરનાક ખેલાડી, લઈ જવો પડ્યો હોસ્પિટલ, આગામી બે મેચમાં રમવું મુશ્કેલ
AUS vs ENG : ઓસ્ટ્રેલિયાએ એડિલેડમાં એશિઝ શ્રેણી સફળતાપૂર્વક જીતી લીધી છે, પરંતુ તેનો સ્ટાર ખેલાડી ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. ઈજાગ્રસ્ત ખેલાડીને હોસ્પિટલમાં લઈ જવો પડ્યો હતો અને બાકીની બે ટેસ્ટ મેચોમાં તેના રમવા અંગે શક્યતા ઓછી લાગે છે.
Trending Photos
Nathan Lyon Injury : ઓસ્ટ્રેલિયાએ એડિલેડ ટેસ્ટમાં ઈંગ્લેન્ડને 82 રનથી હરાવીને એશિઝ શ્રેણી જીતી લીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે હવે 3-0ની અજેય લીડ છે. જો કે, એડિલેડ ટેસ્ટના પાંચમા દિવસે ટીમને મોટો ઝટકો લાગ્યો હતો. સ્ટાર બોલર નાથન લાયન ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ઈજાગ્રસ્ત થયો હતો. દુખાવાને કારણે લાયનને તાત્કાલિક મેદાનની બહાર લઈ જવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો. હવે સ્પિન બોલર માટે બાકીની બે ટેસ્ટ મેચમાં રમવું અશક્ય લાગે છે.
નાથન લાયન ઈજાગ્રસ્ત
ઇંગ્લેન્ડની ઇનિંગ્સની 77મી ઓવરમાં જેમી સ્મિથે બાઉન્ડ્રી તરફ શોટ રમ્યો, જેને રોકવા માટે નાથને ડાઇવ લગાવી. જોકે, બોલને રોકવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે લાયનને ઈજા થઈ. લાયન લંગડાતો ચાલતો જોવા મળ્યો, જેના કારણે ફિઝિયોએ તાત્કાલિક હસ્તક્ષેપ કરવાની જરૂર પડી. લાયનને તેના જમણા પગમાં હેમસ્ટ્રિંગની સમસ્યા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
લંચ બ્રેક દરમિયાન નાથન લાયન હોસ્પિટલમાં જતો જોવા મળ્યો, જ્યાં તેની ઈજાનું સ્કેન કરવામાં આવ્યું. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે લાયન એડિલેડ ટેસ્ટમાં રમી શકશે નહીં. લાયન એશિઝ શ્રેણીની બાકીની બે ટેસ્ટ મેચમાં ભાગ લઈ શકશે કે નહીં તે કહેવું મુશ્કેલ છે.
Australian spinner Nathan Lyon is undergoing scans on his hamstring injury at an Adelaide hospital as we speak.
Arrived here on crutches having already been ruled out of the remainder of the Third Test, his availability for rest of series also in major peril.@9NewsAUS@wwos pic.twitter.com/xVE9n5ruGH
— Braden Ingram (@bradeningram) December 21, 2025
ઓસ્ટ્રેલિયાનું વર્ચસ્વ યથાવત
ઓસ્ટ્રેલિયાનું વર્ચસ્વ એશિઝ શ્રેણીમાં યથાવત છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે શ્રેણીની ત્રીજી ટેસ્ટમાં ઇંગ્લેન્ડને 82 રનથી હરાવ્યું. આ જીત સાથે ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમે ફરી એકવાર એશિઝ ટ્રોફી જીતી લીધી છે. ઓસ્ટ્રેલિયા પાસે હવે 3-0ની અજેય લીડ છે. ઓસ્ટ્રેલિયાએ ઇંગ્લેન્ડને જીતવા માટે 435 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જોકે, જવાબમાં મુલાકાતી ટીમ 352 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. મિશેલ સ્ટાર્ક અને નાથને બીજી ઇનિંગમાં ત્રણ-ત્રણ વિકેટ લીધી હતી.
