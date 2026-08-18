/નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડની જાહેરાત, 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર, ખેલ રત્ન કોઈને નહીં

National Sports Awards : ભારતમાં દર વર્ષે ખેલાડીઓને નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. રમતગમત મંત્રાલયે 2025 માટે નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડની જાહેરાત કરી છે. આ વર્ષે ખેલ રત્ન પુરસ્કાર કોઈપણ ખેલાડીને આપવામાં આવ્યો નથી. દરમિયાન અર્જુન પુરસ્કાર માટે 17 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે અને દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર માટે ત્રણ કોચની પસંદગી કરવામાં આવી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ભૂતપૂર્વ ન્યાયાધીશ અરુણ કુમાર મિશ્રાની આગેવાની હેઠળની પસંદગી સમિતિની ભલામણોના આધારે સરકારે વિવિધ શ્રેણીઓમાં ખેલાડીઓ, કોચ અને સંસ્થાઓને પુરસ્કારો આપવાનો નિર્ણય લીધો છે.
આ ખેલાડીઓને અર્જુન એવોર્ડ
અર્જુન એવોર્ડમાટે કુલ 17 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવામાં આવી છે. એથ્લેટિક્સમાં તેજસ્વિન શંકર, મોહમ્મદ અજમલ વી અને પ્રિયંકા ગોસ્વામીને આ સન્માન પ્રાપ્ત થશે. બેડમિન્ટનમાં ટ્રીસા જોલી અને ગાયત્રી ગોપીચંદની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તો બોક્સર નરેન્દ્રને પણ અર્જુન એવોર્ડ એનાયત કરવામાં આવશે. ચેસમાં વિદિત સંતોષ ગુજરાતી અને દિવ્યા જીતેન્દ્ર દેશમુખને આ સન્માન પ્રાપ્ત થશે. ડેફ શૂટિંગમાં ધનુષ શ્રીકાંતને આ સન્માન મળશે.
અર્જુન એવોર્ડ માટે પસંદ કરાયેલા એથ્લેટ્સની યાદી
National Sports Awards 2025 Announced 🏆
The Arjuna, Dronacharya, and Rashtriya Khel Protsahan Puraskar 2025 awards are out! 🇮🇳
Full list 👉 https://t.co/rgfAf1tMgX#NationalSportsAwards2025 #KheloIndia
— Dept of Sports, Govt of India (@IndiaSports) August 18, 2026
લાઈફ ટાઈમ અર્જુન એવોર્ડની પણ જાહેરાત
ફૂટબોલર આઈ. અરુમૈનયગમને લાઈફ ટાઈમ અર્જુન એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, જે રમતગમતમાં તેમના લાંબા સમયથી યોગદાન માટે ખેલાડીઓને આપવામાં આવે છે. આ પુરસ્કાર એવા ખેલાડીઓને આપવામાં આવે છે જેમણે તેમની એક્ટિવ કારકિર્દી દરમિયાન અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું અને નિવૃત્તિ પછી પણ રમતગમતના વિકાસમાં યોગદાન આપવાનું ચાલુ રાખ્યું હોય.
દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડની પણ જાહેરાત
નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડના ભાગરૂપે દ્રોણાચાર્ય એવોર્ડ મેળવનારાઓની પણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. નિયમિત કેટેગરીમાં, પરવીર સિંહ (એથ્લેટિક્સ), છોટે લાલ યાદવ (બોક્સિંગ) અને નેહા નંદકુમાર ચવ્હાણ (શૂટિંગ)ની પસંદગી કરવામાં આવી છે. દરમિયાન લાઈફ ટાઈમ કેટેગરીમાં ધર્મેન્દ્ર સિંહ યાદવ (બોક્સિંગ) અને વીરેન્દ્ર કુમાર (કુસ્તી)ને સન્માનિત કરવામાં આવશે.