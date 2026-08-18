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નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડની જાહેરાત, 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર, ખેલ રત્ન કોઈને નહીં

National Sports Awards : વર્ષ 2025ના નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. વિવિધ રમતોના 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર માટે પસંદ કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ કોઈને પણ ખેલ રત્ન પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો નથી.
 

Written ByDilip Chaudhary
Published: Aug 18, 2026, 05:03 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:03 PM IST
નેશનલ સ્પોર્ટ્સ એવોર્ડની જાહેરાત, 17 ખેલાડીઓને અર્જુન પુરસ્કાર, ખેલ રત્ન કોઈને નહીં

About the Author

Dilip Chaudhary

Dilip Chaudhary

2020માં Inshorts સાથે પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે કારકિર્દીની શરૂઆત કરી. જ્યાં બે વર્ષથી વધુ સમય સુધી ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યારબાદ Sandesh Digital સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ દરમિયાન ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2022 અને IPL જેવી મહત્વપૂર્ણ ઇવેન્ટ્સ કવર કરી. ત્યારબાદ TV9 Gujarati સાથે જોડાયા, જ્યાં ગુજરાતના લોકલ સમાચાર ઉપરાંત નોલેજ, બિઝનેસ, ઓટો સહિતની વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કર્યું. આ ઉપરાંત પ્રીમિયમ કન્ટેન્ટ માટે પણ કામ કર્યું અને રિસર્ચ-બેઝ્ડ સ્ટોરી લખવાનો અનુભવ મેળવ્યો. હાલમાં Zee 24 Kalakમાં સિનિયર સબ-એડિટર તરીકે કાર્યરત છે અને સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, ગુજરાત, જોબ્સ, ઓટો અને ટેક સહિતની વિવિધ કેટેગરીનું કન્ટેન્ટ તૈયાર કરી સરળ ભાષામાં વાચક મિત્રો સુધી પહોંચાડી રહ્યા છે.

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