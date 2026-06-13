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ગુજરાતની દીકરીએ વધાર્યું નવસારીનું માન: ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં મૈત્રી મણિયારની ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદગી

Navsari News: નવસારી જેવા નાના શહેરમાંથી ક્રિકેટમાં અનેક દીકરીઓ પોતાની પ્રતિભા નિખારી રહી છે. પરંતુ એમાંથી કેટલીક દીકરીઓ રાષ્ટ્રીય સ્તરે ક્રિકેટ રમતી થઈ છે. પણ રાષ્ટ્રીય ટીમમાં મૈત્રી મણિયારની પસંદગીએ નવસારીનું ગૌરવ વધારવા સાથે આંતરરાષ્ટ્રીય ફલક પર અલગ ઓળખ પણ અપાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 05:32 PM IST
ગુજરાતની દીકરીએ વધાર્યું નવસારીનું માન: ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં મૈત્રી મણિયારની ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદગી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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