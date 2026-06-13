/ગુજરાતની દીકરીએ વધાર્યું નવસારીનું માન: ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં મૈત્રી મણિયારની ઓલરાઉન્ડર તરીકે પસંદગી

Navsari News: જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી કર્યા બાદ તેના સુધી પહોંચવા અથાગ મહેનત સાથે નિયમિતતા જરૂરી છે. ત્યારે નવસારીની મૈત્રીની નિયમિત પ્રેક્ટિસ અને ક્રિકેટ પ્રત્યેના પ્રેમને કારણે આજે ભારતની U19 મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાં ઓલરાઉન્ડર ખેલાડી તરીકે એની પસંદગી થઈ છે. મૈત્રીની ભારતીય ટીમમાં પસંદગીને નવસારીની તેની ક્રિકેટ એકેડમી અને કોચે વધાવી લઈ, તેને શ્રીલંકા ટૂર માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
ક્રિકેટમાં પુરુષોનું જ પ્રભુત્વ રહ્યું, પરંતુ મહિલા ટીમે વિશ્વ કપ પોતાને નામે કર્યા બાદ ભારતમાં દીકરીઓ પણ ક્રિકેટમાં કાઠૂ કાઢી રહી છે. સામાન્ય રીતે દીકરીઓને બેડમિન્ટનમાં સપોર્ટ કરવામાં આવતો હોય છે. તેમ નવસારીની મૈત્રી મણિયાર પણ બેડમિંટન રમતી હતી. પંરતુ તેની માતાના કહેવા પર તેણે રમત બદલી અને 7 વર્ષ અગાઉ ક્રિકેટ કોચ કાંતિલાલ પટેલની પાસે તાલીમ લેવાની શરૂ કરી. એક વર્ષમાં જ એકેડમીમાં આવતી અન્ય તરૂણીઓને નેશનલ લેવલ પર રમતા જોઈ, મૈત્રીને પણ ક્રિકેટમાં આગળ વધવા સાથે કરિયર બિલ્ડ કરવાનો વિચાર આવ્યો અને તેણે અભ્યાસ સાથે ક્રિકેટને પોતાનું જીવન બનાવી લીધું.
ક્રિકેટમાં ફ્કત એક જ એસ્પેક્ટમાં હથોટી જમાવવાનો બદલે મૈત્રીએ ઓલરાઉન્ડર બનવાનો પ્રયાસ કર્યો, જેમાં બેટીંગ, બોલિંગ સાથે ફિલ્ડિંગમાં મહારથ હાંસલ કરી. જેના પરિણામે બરોડા ક્રિકેટ એકેડમીએ 3 વર્ષ અગાઉઆ મૈત્રીને બરોડા આવવાનું આમંત્રણ આપ્યું હતું. મૈત્રી સારૂ ક્રિકેટ રમતી હોવાથી તેના માતા પિતાએ પણ તેને સપોર્ટ કરવાનું વિચાર્યું, પણ આખો પરિવાર વડોદરા શિફ્ટ થઈ શકે એવી સ્થિતિ ન હતી. જેથી માતાએ હિંમત દાખવી અને દીકરી મૈત્રી સાથે વડોદરા ભાડાના મકાનમાં રહીને તેને ક્રિકેટમાં આગળ વધવાનું ઇજન પૂરૂ પાડ્યું. જેનું પરિણામ આજે મૈત્રી મણિયારની ભારતની U19 ક્રિકેટ ટીમમાં પસંદગી થઈ છે.
આગામી દિવસોમાં મૈત્રી શ્રીલંકાની ટૂરમાં ભારત વતી T 20 મેચોમાં પોતાની પ્રતિભા બતાવશે. મૈત્રીની આ સિદ્ધિ બદલ નવસારીની એસ. એસ. અગ્રવાલ ક્રિકેટ એકેડમી અને તેના કોચ કાંતિલાલ પટેલની ખુશીનો પાર નથી. એકેડમી દ્વારા ભારત માટે રમવા જઈ રહેલી મૈત્રીનું સન્માન કરવા સાથે તેના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભકામનાઓ પાઠવવામાં આવી હતી. બોલિંગમાં લેફ્ટ આર્મ સ્પિનર મૈત્રી ફિલ્ડિંગમાં મજબૂત છે.
ઠંડી અને ઉનાળામાં તો ફિલ્ડિંગ પ્રેક્ટિસ થાય, પણ વરસાદી માહોલમાં પણ મૈત્રીએ ડાઇવિંગથી લઈને તમામ પ્રકારની પ્રેક્ટિસ સાથે પોતાની ફિલ્ડીંગ ઉપર ધ્યાન આપ્યું છે. મૈત્રીના પ્રમાણે બોલિંગ અને બેટિંગ તો મહત્વના છે. પણ સામેવાળી ટીમના રનને અટકાવવામાં મોટો ફિલ્ડિંગ મહત્વની છે. શ્રીલંકા ટૂરમાં મૈત્રી પોતાની શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટ રમવા માંગે છે અને ભવિષ્યમાં ભારતની મહિલા ક્રિકેટ ટીમમાંથી ભારત માટે રમવાની આશા સેવી રહી છે.