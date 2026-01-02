IND vs NZ ODI Series: ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સિરીઝનો કાર્યક્રમ, જાણો ક્યાં જોઈ શકશો લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની વનડે સિરીઝ 11 જાન્યુઆરીથી શરૂ થઈ રહી છે. સિરીઝ પહેલા ભારતીય ટીમને લઈને અટકળો ચાલી રહ્યાં છે. પસંદગીકારો શ્રેયસ અય્યરની ફિટનેસ રિપોર્ટની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે.
IND vs NZ ODI Series: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સિરીઝની શરૂઆત થવાની છે. બંને ટીમો વચ્ચે ત્રણ મહિનાની વનડે અને પાંચ મેચની ટી20 સિરીઝ આ મહિને રમાશે. ખાસ વાત છે કે આ સિરીઝ ટી20 વિશ્વકપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે મહત્વની માનવામાં આવી રહી છે.
ક્યારે શરૂ થશે ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વનડે સિરીઝ
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સિરીઝની શરૂઆત 11 જાન્યુઆરીથી થશે. પ્રથમ મુકાબલો વડોદરામાં રમાશે. ત્યાર બાદ બીજી મેચ 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટ અને ત્રીજી તથા અંતિમ વનડે 18 જાન્યુઆરીએ ઈન્દોરમાં આયોજીત થશે. ત્રણ મુકાબલા ડે-નાઇટ હશે, જેમાં ટોસ બપોરે 1 કલાક અને મેચ 1.30 કલાકથી શરૂ થશે.
ભારતીય ટીમની પસંદગી પર સસ્પેન્સ
વનડે સિરીઝ પહેલા ભારતીય ટીમને લઈને હજુ સસ્પેન્ડ યથાવત છે. પસંદગીકારો શ્રેયસ અય્યરની ફિટનેસને લીલી ઝંડી મળવાની પ્રતીક્ષા કરી રહ્યાં છે. જેના કારણે ટીમની જાહેરાત થોડી ટળી શકે છે. જો અય્યર ફિટ નહીં થાય તો ગાયકવાડને ટીમમાં તક મળી શકે છે.
આ સિવાય હાર્દિક પંડ્યા અને જસપ્રીત બુમરાહને આરામ આપવાની પણ ચર્ચા છે. તો રિષભ પંતની વાપસી પર સવાલ યથાવત છે. જ્યારે ઈશાન કિશન અને વિજય હઝારે ટ્રોફીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહેલા સરફરાઝ ખાન પર બધાની નજર ટકેલી રહેશે.
રોહિત-વિરાટ પાસે હશે મોટી આશા
રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલી આ સમયે શાનદાર ફોર્મમાં ચાલી રહ્યો છે. બંને ખેલાડીઓનો અનુભવ અને રન બનાવવાની ક્ષમતા આ સિરીઝમાં ભારત માટે મોટું હથિયાર બની શકે છે. વનડે વિશ્વકપ 2027ની તૈયારીની દ્રષ્ટિએ આ સિરીઝ મહત્વની વાત માનવામાં આવી રહી છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતનો રેકોર્ડ
વનડે ક્રિકેટમાં ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ ભારતનો રેકોર્ડ મજબૂત રહ્યો છે. અત્યાર સુધી રમાયેલા 120 વનડે મુકાબલામાં ભારતે 62 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડને 52 મેચમાં જીત મળી છે. 7 મેચનું પરિણામ આવ્યું નથી અને એક મુકાબલો ટાઈ રહ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયા આ રેકોર્ડને સુધારવા ઈચ્છશે.
મેચના કાર્યક્રમ પર એક નજર
11 જાન્યુઆરીઃ પ્રથમ વનડે (વડોદરા)
14 જાન્યુઆરીઃ બીજી વનડે (રાજકોટ)
18 જાન્યુઆરીઃ ત્રીજી વનડે (ઈન્દોર)
ક્યાં લાઇન પ્રસારણ થશે
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે સિરીઝનું લાઇવ પ્રસારણ સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર થશે. તો મોબાઇલ અને ઓનલાઈન યુઝર્સ માટે જિયો હોટસ્ટાર પર જોઈ શકે છે.
ભારતની સંભવિત ટીમ
શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, યશસ્વી જાયસવાલ, કેએલ રાહુલ, ઋતુરાજ ગાયકવાડ, તિલક શર્મા, રિષભ પંત, નિતીશ રેડ્ડી, રવીન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, મોહમ્મદ શમી, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વોશિંગટન સુંદર.
ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમઃ માઇકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), આદિ અશોક, ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક, જોશ ક્લાર્કસન, ડેવોન કોનવે, ફોલ્ક્સ મિચ હે, જેમીસન, નિક કેલી, ઝેડન લેનોક્સ, ડેરલ મિચેલ, નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માઇકલ રાય, વિલ યંગ.
