T20 World Cup Final: ભારતીય કેપ્ટન માટે ખતરાની ઘંટી છે ટી20 વર્લ્ડકપની ફાઇનલ, શું સૂર્યા કરશે કમાલ?
Suryakumar Yadav, T20 World Cup 2026 Final: ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચમાં ભારતીય ટીમના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવની નજર એક ખરાબ ટ્રેન્ડને ખતમ કરવા પર હશે. ફાઈનલ મુકાબલો ભારતીય કેપ્ટનો માટે ખાસ રહ્યો નથી.
- T20 વિશ્વકપની ફાઈનલમાં ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટક્કર
- ત્રીજી વખત ટી20 ચેમ્પિયન બનવા પર ભારતની નજર
- ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલમાં ભારતીય કેપ્ટનનો રેકોર્ડ ખરાબ
Suryakumar Yadav, T20 World Cup 2026 Final: સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાનીમાં ટીમ ઈન્ડિયા ઈતિહાસ રચવાથી માત્ર એક ડગલું દૂર છે. ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ટી20 વિશ્વકપની ફાઈનલ મેચ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. જ્યાં ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજી વખત ટી20 વિશ્વકપ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. હજુ સુધી કોઈ ટીમ આ સિદ્ધિ મેળવી શકી નથી. તો પ્રથમવાર કોઈપણ ટીમ ટી20 વિશ્વકપમાં પોતાનું ટાઈટલ ડિફેન્ડ કરતી જોવા મળશે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવની નજર એક ખરાબ ટ્રેન્ડને ખતમ કરવા પર પણ રહેશે.
શું સૂર્યા ખતમ કરશે આ ટ્રેન્ડ?
ટી20 વિશ્વકપના ઈતિહાસમાં ભારતે ત્રણ વખત ફાઇનલ મેચ રમી છે, પરંતુ કેપ્ટનની બેટિંગ હંમેશા નિરાશાજનક રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન ફાઇનલ મેચમાં અત્યાર સુધી બે આંકડાના સ્કોર સુધી પહોંચી શક્યા નથી. આ એક અનોખો આંકડો છે, જે ક્રિકેટ ફેન્સ વચ્ચે ચર્ચાનો વિષય બનેલો છે. છેલ્લી ત્રણ ફાઇનલમાં ભારતીય કેપ્ટને કુલ મળી માત્ર 19 રન બનાવ્યા છે. આ એક એવો ટ્રેન્ડ છે જ્યાં મોટી મેચમાં કેપ્ટન બેટથી કમાલ કરી શક્યા નથી. પરંતુ તેમાં બે વખત ટીમને જીત મળી છે. હવે બધાની નજર સૂર્યકુમાર યાદવ પર છે. મેચનું પરિણામ જે પણ હોય પરંતુ સૂર્યાની બેટિંગથી આ આંકડામાં ફેરફારની આશા છે.
મહત્વનું છે કે 2007 ટી20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ મેચમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાઈ હતી. તે મેચમાં એમએસ ધોની માત્ર છ રન બનાવી શક્યો હતો. પરંતુ ભારતે મેચ જીતી ટ્રોફી પોતાના નામે કરી હતી. પછી 2014ના ટી20 વિશ્વકપમાં એમએસ ધોનીએ શ્રીલંકા સામે 7 બોલમાં 4 રન બનાવ્યા હતા અને અણનમ રહ્યો હતો. આ મેચમાં ભારતે હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ત્યારબાદ 2024ના ટી20 વિશ્વકપ ફાઈનલમાં પણ રોહિત શર્મા 5 બોલમાં 9 રન બનાવી શક્યો હતો. પરંતુ ટ્રોફી ભારતે કબજે કરી હતી.
સૂર્યકુમાર યાદવનું શાનદાર પ્રદર્શન
સૂર્યકુમાર યાદવ માટે આ ટૂર્નામેન્ટ શાનદાર રહી છે. તેણે 8 મેચમાં 34.57ની એવરેજથી 242 રન બનાવ્યા છે. તે ભારત તરફથી સૌથી વધુ રન બનાવનાર બેટર પણ છે. આ દરમિયાન તેણે એક અડધી સદી ફટકારી છે. તેવામાં સૂર્યકુમાર યાદવ ન્યૂઝીલેન્ડ વિરુદ્ધ રમાનાર ફાઈનલમાં આ ટ્રેન્ડને ખતમ કરી શકે છે.
