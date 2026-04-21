ગુજરાતી ન્યૂઝSportsCricket GK : ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં શૂન્ય પર આઉટ થનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ? 149 વર્ષ પહેલાં બન્યો હતો આ શરમજનક રેકોર્ડ

Cricket GK : ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં 'શૂન્ય' પર આઉટ થનાર પ્રથમ ખેલાડી કોણ હતો ? 149 વર્ષ પહેલાં બન્યો હતો આ શરમજનક રેકોર્ડ

Cricket GK : ટેસ્ટ ક્રિકેટ રમતનું સૌથી જૂનું ફોર્મેટ છે. તેનો ઇતિહાસ 150 વર્ષ જૂનો છે. આ વર્ષોમાં, ઘણા રેકોર્ડ બન્યા છે અને તૂટ્યા છે; પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આ ફોર્મેટમાં શૂન્ય રને આઉટ થનાર પ્રથમ બેટ્સમેન કોણ હતો? જો નહીં, તો નીચે સંપૂર્ણ જવાબ શોધો.
 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:29 PM IST
  • 'શૂન્ય' પર આઉટ થનાર પ્રથમ ખેલાડી નેડ ગ્રેગરી હતા
  • નેડ ગ્રેગરીએ ફક્ત એક જ મેચ રમી હતી
  • પહેલી સત્તાવાર ટેસ્ટ મેચમાં જ પ્રથમ ડક આઉટ થયો હતો

Cricket GK : ક્રિકેટ ફોર્મેટ ગમે તે હોય જ્યારે પણ કોઈ બેટ્સમેન ખાતું ખોલ્યા વિના આઉટ થાય છે એટલે કે '0' ના સ્કોર પર તેને 'ડક' આઉટ કહેવામાં આવે છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટના 150 વર્ષના ઇતિહાસમાં મહાન સચિન તેંડુલકરથી લઈને વિરાટ કોહલી સુધી દરેક ખેલાડી કોઈને કોઈ સમયે અનિવાર્યપણે શૂન્ય પર આઉટ થયો છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના 149 વર્ષના ઇતિહાસમાં તે પહેલો કમનસીબ ખેલાડી કોણ હતો જે ખાતું ખોલવ્યા વિના આઉટ થયો હતો.

'શૂન્ય' પર આઉટ થનાર પ્રથમ ખેલાડી

15 માર્ચ, 1877ના રોજ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલી સત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે મેલબોર્નમાં રમાઈ હતી. આ જ મેચ દરમિયા પહેલો 'ડક' આઉટ થયો હતો. જ્યારે બેટ્સમેન જેમ્સ લિલીવ્હાઇટ જુનિયરની આગેવાની હેઠળની ઇંગ્લિશ ટીમ બેટિંગ કરવા ઉતરી, ત્યારે તેનો એક ખેલાડી એક પણ રન બનાવ્યા વિના આઉટ થઈ ગયો. તે ખેલાડી બીજું કોઈ નહીં પણ નેડ ગ્રેગરી હતો, જે ટેસ્ટ ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં શૂન્ય રને આઉટ થનારા પ્રથમ બેટ્સમેન બનવાનો રેકોર્ડ ધરાવે છે.

નેડ ગ્રેગરીને કોણે આઉટ કર્યો હતો ?

ઓસ્ટ્રેલિયા માટે રમતા નેડ ગ્રેગરીને ઇંગ્લિશ બોલર જેમ્સ સાઉથર્ટને આઉટ કર્યો હતો. શૂન્યના સ્કોર પર આઉટ થઈને તે ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં પ્રથમ બેટ્સમેન બન્યો જે રન કર્યા વિના આઉટ થયો. આ એક એવો રેકોર્ડ છે જેને કોઈ પણ બેટ્સમેન ક્યારેય તેમના નામ સાથે જોડવા માંગશે નહીં. નેડ ગ્રેગરીથી શરૂ થયેલી આ ડકની યાત્રા આજે પણ ચાલુ છે. 

નેડ ગ્રેગરીએ ફક્ત એક જ મેચ રમી

નેડ ગ્રેગરીએ પોતાની આખી કારકિર્દીમાં ઓસ્ટ્રેલિયા માટે ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી, જેમાં તેણે કુલ 11 રન બનાવ્યા હતા. આ એ જ મેચ હતી જેમાં તે પહેલી ઇનિંગમાં શૂન્ય રન પર આઉટ થયો હતો, જ્યારે બીજી ઇનિંગમાં તેણે 11 રન બનાવ્યા હતા. તેણે 1877માં પોતાની શરૂઆત કરી હતી અને આ તેની છેલ્લી મેચ સાબિત થઈ હતી. નેડ ગ્રેગરી જમણેરી બેટ્સમેન હતો.

'ડક' પાછળની કહાની રસપ્રદ 

ક્રિકેટના દરેક ફોર્મેટમાં શૂન્યના સ્કોર પર આઉટ થવાને 'ડક' કહેવામાં આવે છે. આ શબ્દ પાછળની કહાની પણ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. ડક એટલે કે બતક અને બતકના ઈંડા પરથી 'ડક' શબ્દ આવ્યો છે. એવું કહેવાય છે કે 1866માં એક મેચ દરમિયાન જ્યારે પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ શૂન્ય સ્કોર પર આઉટ થયા હતા, ત્યારે એક અખબારે લખ્યું હતું કે તેમણે 'બતકનું ઈંડું' બનાવ્યું, કારણ કે '0'નો આકાર બતકના ઈંડા જેવો દેખાય છે. ત્યારથી ક્રિકેટમાં શૂન્ય સ્કોર પર આઉટ થવું 'ડક' તરીકે ઓળખાય છે.

Dilip Chaudhary

2020થી Inshorts સાથે પત્રકારત્વની શરૂઆત કરી. જ્યાં 2 વર્ષથી વધુ ગુજરાતી કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે કામ કર્યું. ત્યાર બાદ સંદેશ ડિજિટલમાં જોડાયા. જ્યાં ગુજરાત, નેશનલ અને સ્પોર્ટ્સ સેક્શનમાં કામ કર

