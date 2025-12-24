બુમરાહ-સિરાજ નહીં... આ દિગ્ગજ છે નંબર 1, વર્ષ 2025માં આ 5 ભારતીય બોલરોએ લીધી છે સૌથી વધુ વિકેટ
Top Indian Bowlers 2025: વર્ષ 2025 પૂરું થવામાં હવે થોડા જ દિવસો બાકી રહ્યા છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ વર્ષે બધી મેચ રમી છે. ભારતીય ટીમે આ વર્ષે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને એશિયા કપમાં શાનદાર વિજય મેળવ્યો છે, આ દરમિયાન ભારતીય બોલરોએ ખૂબ જ મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે. કોઈ પણ મેચમાં વિજય મેળવવા માટે જેટલું બેટ્સમેનનું પ્રદર્શન જરૂરી છે એટલું જ બોલરોનું પ્રદર્શન કરવું મહત્વપૂર્ણ છે. ભારતીય બોલરોએ વારંવાર શાનદાર પ્રદર્શન કરીને ટીમ ઈન્ડિયાને ઘણી મેચ જીત અપાવવાનું કામ કર્યું છે. આવી સ્થિતિમાં આજે અમે તમને જણાવીશું કે, 2025માં ભારત માટે સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલરો વિશે.
કુલદીપ યાદવ
ભારતીય ટીમના સિગ્નેચર ચાઇનામેન બોલર પોતાના શાનદાર ફિરકીની દમ પર ખેલાડીઓને નચાવનાર કુલદીપ યાદવે ટીમ ઇન્ડિયા માટે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી છે. કુલદીપે 25 મેચોની 28 ઇનિંગ્સમાં 4.58ના ઇકોનોમી રેટથી 60 વિકેટ લઈને કારનામું કર્યું છે. આ દરમિયાન કુલદીપે 4 વિકેટ હોલ 2 વખત પૂરો કર્યો અને 1 વખત 5 વિકેટ લીધી છે. તેનું બેસ્ટ પ્રદર્શન 5/82નું રહ્યું છે.
વરુણ ચક્રવર્તી
આ લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર ટીમ ઈન્ડિયાનો સ્ટાર સ્પિનર વરુણ ચક્રવર્તીનું નામ આવે છે. તેમણે વર્ષ 2025માં રમાયેલી 24 મેચોની 22 ઇનિંગ્સમાં 6.21ના ઇકોનોમી રેટથી 46 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન વરુણે એક ચાર વિકેટ અને બે પાંચ વિકેટ લીધી છે.
જસપ્રીત બુમરાહ
આ લિસ્ટમાં ત્રીજા સ્થાને ભારતીય ટીમના બોલિંગના પાયા સમાન જસપ્રીત બુમરાહનું નામ આવે છે. તેમણે આ વર્ષે 21 મેચોની 25 ઇનિંગ્સમાં 3.44 ના ઇકોનોમી રેટથી 45 વિકેટ લીધી છે. આ દરમિયાન બુમરાહનું બેસ્ટ પ્રદર્શન 5/27 રહ્યું છે. તેમણે ત્રણ વખત પાંચ વિકેટ પણ લીધી છે. નોંધનીય છે કે, બુમરાહ ઈજાને કારણે ઈંગ્લેન્ડ પ્રવાસમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો, જેના કારણે તે ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઘણી મેચ રમી શક્યો ન હતો.
મોહમ્મદ સિરાજ
આ લિસ્ટમાં ચોથા નંબર પર ભારતીય ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજનું નામ છે. સિરાજે વર્ષ 2025માં 13 મેચોની 22 ઇનિંગ્સમાં 3.82ના ઇકોનોમી રેટથી 45 વિકેટ લીધી છે. તેમણે આ વર્ષે બે વખત ચાર વિકેટ અને બે વખત પાંચ વિકેટ પણ લીધી છે. ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ દરમિયાન સિરાજના ઐતિહાસિક પરફોર્મેશને કોણ ભૂલી શકે.
રવિન્દ્ર જાડેજા
આ લિસ્ટમાં પાંચમા અને છેલ્લા નંબર પર ભારતીય ટીમના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાનું નામ છે. જાડેજા હંમેશા જ બોલ અને બેટ બન્નેથી પરફોર્મ કરે છે. તેમણે આ વર્ષે 20 મેચોની 28 ઇનિંગ્સમાં 3.53ના ઇકોનોમી રેટથી 37 વિકેટ લીધી છે. જાડેજાએ આ વર્ષે ચાર વખત ચાર વિકેટ લીધી છે.
