/નેપાળે રચ્યો ઇતિહાસ, T20Iમાં બીજી વખત આ કારનામું કરીને બનાવ્યો નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ

T20 World Record: નેપાળની ક્રિકેટ ટીમ દિવસેને દિવસે નવા-નવા કીર્તિમાન સ્થાપિત કરતી જાય છે. નેપાળમાં ક્રિકેટને લઈને ભારે ક્રેઝ છે અને તેનું પરિણામ પણ જોવા મળી રહ્યું છે, કારણ કે નેપાળની ટીમે ફરી એકવાર T20I મેચમાં 300થી વધુ રન ફટકારી દીધા છે. આ રીતે ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં નેપાળની ટીમે એક નવો વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવી દીધો છે. T20 ક્રિકેટમાં અન્ય કોઈ ટીમે એક ઇનિંગ્સમાં એકથી વધુ વખત 300 રન બનાવ્યા નથી, પરંતુ નેપાળની ટીમે આવું બીજી વખત કરી બતાવ્યું છે.
બીજી વખત નેપાળની ટીમે બન્યા 300થી વધુ રન
ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં માત્ર પાંચ વખત જ એવું બન્યું છે, જ્યારે કોઈ ટીમે T20 ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગ્સમાં 300થી વધુ રન બનાવ્યા હોય. આમાંથી બે વખત તો નેપાળની ટીમનું જ નામ છે. આ ઉપરાંત એક વખત ઝિમ્બાબ્વે, એક વખત જર્મની અને એક વખત ઇંગ્લેન્ડે આવું કારનામું કર્યું છે. નેપાળે આ પહેલા મંગોલિયાની ટીમ સામે 27 સપ્ટેમ્બર 2023ના રોજ 314 રન બનાવ્યા હતા, જ્યારે રવિવાર 31 મે 2026ના રોજ ચીન સામે 313 રન બનાવીને નેપાળની ટીમે એક નવો ઇતિહાસ રચી દીધો છે. નોંધનીય છે કે, ICCએ બે દેશો વચ્ચે રમાતી T20 મેચોને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટનો દરજ્જો આપેલો છે. આથી આ આંકડાઓને ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં જ સામેલ કરવામાં આવશે.
ચીનની ટીમ બનાવી શકી માત્ર 92 રન
એશિયન ગેમ્સ 2026ની ક્વાલિફાયર મેચો સિંગાપોરમાં રમાઈ રહી છે. આ ટૂર્નામેન્ટની પ્રથમ મેચ ચીન અને નેપાળ વચ્ચે રમાઈ હતી. આ મેચમાં નેપાળની ટીમે પહેલા બેટિંગ કરતા 2 વિકેટ ગુમાવીને 313 રન બનાવી દીધા હતા. ચીનની ટીમ માત્ર 92 રન જ બનાવી શકી અને આ મેચ 221 રનના મોટા અંતરથી હારી ગઈ. રનની દ્રષ્ટિએ T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં આ સાતમી સૌથી મોટી જીત છે, કારણ કે ઘણી ટીમોએ આનાથી પણ મોટા અંતરથી T20 ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાં મેચો જીતી છે.
મેદાનમાં આ ખેલાડીઓએ મચાવી તબાહી
નેપાળ તરફથી કુસલ ભુર્તેલે 43 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 16 સિક્સરની મદદથી 129 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. કુસલ ભુર્તેલ એક ઇનિંગ્સમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારનાર બેટ્સમેનોની યાદીમાં સંયુક્ત રીતે ત્રીજા સ્થાને પહોંચી ગયો છે. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 300નો રહ્યો હતો. જ્યારે કુશલ મલ્લાએ 47 બોલમાં 8 ચોગ્ગા અને 5 સિક્સરની મદદથી 85 રનની ઇનિંગ રમી હતી, તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 180.85નો હતો. આ ઉપરાંત રોહિત પૌડેલે 21 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી 69 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી હતી. આ ઇનિંગમાં તેનો સ્ટ્રાઈક રેટ 328.57નો હતો.