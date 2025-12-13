T20માં બેવડી સદી, 81 બોલમાં ફટકાર્યા 229 રન... આ ખતરનાક બેટ્સમેને મચાવી તબાહી
એક ખતરનાક બેટ્સમેને T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારીને ક્રિકેટના મેદાનમાં ધૂમ મચાવી દીધી છે. 12 ડિસેમ્બરે રમાયેલી T20 મેચમાં આ બેટ્સમેને 81 બોલમાં અણનમ 229 રન બનાવ્યા હતા.
વિશ્વભરના મોટાભાગના ક્રિકેટ ચાહકો માને છે કે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના દિગ્ગજ બેટ્સમેન ક્રિસ ગેલ T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વ્યક્તિગત ઇનિંગ્સ (175 રન)નો વિશ્વ રેકોર્ડ ધરાવે છે, પરંતુ એવું નથી. આજે અમે તમને એક એવા બેટ્સમેન વિશે જણાવીશું જેણે T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારીને એક જબરદસ્ત રેકોર્ડ બનાવ્યો.
T20માં બેવડી સદી ફટકારી
નેધરલેન્ડ્સના કેપ્ટન સ્કોટ એડવર્ડ્સે 20 ઓવરના ફોર્મેટ T20 ક્રિકેટમાં બેવડી સદી ફટકારી છે. તેણે ઓસ્ટ્રેલિયન T20 ક્રિકેટ ગ્રેડ મેચમાં બેવડી સદી ફટકારી છે. તેણે પોતાની ઇનિંગ દરમિયાન 81 બોલમાં અણનમ 229 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં 23 છગ્ગા અને 14 ચોગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ક્લેન્ઝો ગ્રુપ શીલ્ડ T20 ટુર્નામેન્ટમાં અલ્ટોના સ્પોર્ટ્સ ક્રિકેટ ક્લબ તરફથી રમતા તેણે ચોથા રાઉન્ડની મેચમાં વિલિયમ્સ લેન્ડિંગ SC સામે આ ઐતિહાસિક ઇનિંગ રમી હતી.
81 બોલમાં 229 રન બનાવ્યા
સ્કોટ એડવર્ડ્સની બેવડી સદીને કારણે પ્રથમ બેટિંગ કરતા તેની ટીમ અલ્ટોના સ્પોર્ટ્સ ક્રિકેટ ક્લબે 20 ઓવરમાં 2 વિકેટે 304 રન બનાવ્યા. સ્કોટ એડવર્ડ્સ 81 બોલમાં 229 રન બનાવી અણનમ રહ્યો. એડવર્ડ્સની ઇનિંગ્સમાં 14 ચોગ્ગા અને 23 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 282.71 હતો. 305ના લક્ષ્યનો પીછો કરતા વિલિયમ્સ લેન્ડિંગ SC 118 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. સ્કોટ એડવર્ડ્સની ટીમ અલ્ટોના સ્પોર્ટ્સ ક્રિકેટ ક્લબે 186 રનથી મેચ જીતી લીધી. જો કે, આ મેચને સત્તાવાર દરજ્જો નથી.
સ્કોટ એડવર્ડ્સ કોણ છે ?
સ્કોટ એડવર્ડ્સ નેધરલેન્ડ્સ ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 69 વન-ડે મેચોમાં 38.32ની સરેરાશથી 2108 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેણે ODIમાં 20 અડધી સદી ફટકારી છે. ODI ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 86 છે. 82 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં તેણે બે અડધી સદીની મદદથી 1226 રન બનાવ્યા છે. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં તેનો સર્વોચ્ચ સ્કોર 99 છે.
