/એશિયન ગેમ્સ પહેલાં નવો વિવાદ, 5 ભારતીય ખેલાડીઓને ના મળ્યા જાપાનના વિઝા

Asian Games 2026 : એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે કાઉન્ટડાઉન શરૂ થઈ ગયું છે. ભારતની 207 સભ્યોની ટીમ 2022ના તેના પ્રદર્શનમાં સુધારો કરવાનો ટાર્ગેટ રાખશે. ભારતની સૌથી મોટી એવી એથ્લેટિક્સ ટીમ એક મોટી સમસ્યાનો સામનો કરી રહી છે. તેના કેટલાક ખેલાડીઓને હજુ સુધી વિઝા મળ્યા નથી. ટીમના મોટાભાગના સભ્યો નવા વાતાવરણ સાથે અનુકૂલન સાધવામાં મદદરૂપ થતા એક્લિમેટાઇઝેશન કેમ્પ માટે જાપાન પહોંચી ગયા છે.
5 ભારતીય ખેલાડીઓને હજુ સુધી વિઝા મળ્યા નથી
PTIના અહેવાલ મુજબ, 5 ભારતીય ખેલાડીઓને હજુ તેમના જાપાનના વિઝા મળવાના બાકી છે. જોકે, એથ્લેટિક્સ ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયાના અધિકારીઓને આશા છે કે આ મામલો જલ્દી ઉકેલાઈ જશે. ફેડરેશન આ અંગે સરકારની મદદ પણ માંગી શકે છે. એશિયન ગેમ્સમાં એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાઓ 23 સપ્ટેમ્બરથી આઈચી-નાગોયામાં શરૂ થવાની છે.
એક સત્તાવાર સૂત્રને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે વિઝા અને પાસપોર્ટ વહીવટ માટેની મુખ્ય આઉટસોર્સિંગ કંપની, VFSએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું છે કે અરજીઓ તે જ સ્થળે સબમિટ કરવામાં આવે જ્યાં પાસપોર્ટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા. સૂત્રએ કહ્યું કે, અમને આશા છે કે આ સમસ્યા જલ્દી ઉકેલાઈ જશે.
ભારતની ચિંતા વધી
ભારતને હવે ચિંતા છે કે વિઝામાં વિલંબનો સામનો કરી રહેલા ખેલાડીઓને એક્લિમેટાઇઝેશન કેમ્પમાં ઓછો સમય મળી શકે છે. એવી પણ શક્યતા છે કે તેઓ કદાચ કેમ્પમાં ભાગ જ ન લઈ શકે અને સીધા નાગોયામાં બાકીની ટીમ સાથે જોડાય.
અન્ય ખેલાડીઓ 20 સપ્ટેમ્બર સુધી સુકુબા યુનિવર્સિટીમાં તાલીમ લેશે. એથ્લેટિક્સ સ્પર્ધાઓ શરૂ થવાના બે દિવસ પહેલા તેઓ ટોક્યોથી નાગોયા જશે.
એથ્લેટિક્સ પછી હોકી ટીમ ભારતની બીજું સૌથી મોટું ગ્રુપ છે, જેમાં 40 સભ્યોનો સમાવેશ થાય છે. ક્રિકેટની વાત કરીએ તો, ICC રેન્કિંગના આધારે ભારત સહિત ચાર ટીમોએ ક્વાર્ટર-ફાઇનલમાં સીધો પ્રવેશ મેળવ્યો છે. ભારતની પ્રથમ મેચ 28 સપ્ટેમ્બરે છે.