OUT કે NOT OUT... ઈન્ડિયા-પાકિસ્તાનના મેચમાં હગામો, Pak કેપ્ટને અમ્પાયર સાથે કરી બોલાચાલી
IND W vs PAK W: ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મહિલા વર્લ્ડ કપ મેચમાં એક નવો વિવાદ જોવા મળ્યો છે. પહેલા હેન્ડશેકની ચર્ચા થઈ, પછી ટોસ પર હગામો થયો અને હવે એક પાકિસ્તાની બેટ્સમેનના આઉટ થવા પર વિવાદ શરૂ થયો છે. પાકિસ્તાનની કેપ્ટન ફાતિમા સનાની બોલાચાલીને કારણે મેચ લાંબા સમય સુધી રોકી રાખવામાં આવી હતી.
શું હતું આખો મામલો?
આ ઘટના ત્યારે બની જ્યારે ક્રાંતિ ગૌડે ઇનિંગની ચોથી ઓવરનો છેલ્લો બોલ ફેંક્યો હતો. દીપ્તિ શર્માનો રોકેટ થ્રો સ્ટમ્પ પર વાગ્યો અને રન દોડ્યા વિના મુનીબા અલી આઉટ થઈ ગઈ. ક્રાંતિ ગૌડે મુનીબાને ઇનકમિંગ ડિલિવરી ફેંકી અને તે બોલને સમજી શકી નહીં. ભારતે જોરદાર અપીલ કરી પણ રિવ્યૂ લીધો નહીં. મુનીબાને ટચ થઈને બોલ દીપ્તિ શર્મા પાસે ગયો અને તેમણે તક ગુમાવી નહીં. મુનીબા રન દોડવાનો પ્રયાસ કર્યો નહીં, પરંતુ બેદરકારીપૂર્વક તેનું બેટ ક્રીઝની બહાર મૂક્યું. દીપ્તિ શર્માને ડાયરેક્ટ હિટ કરી અને તેને આઉટ જાહેર કરવામાં આવી કારણ કે બોલ સ્ટમ્પ પર વાગ્યો ત્યારે તેનું બેટ હવામાં હતું.જ્યારે થર્ડ અમ્પાયરે રિપ્લે જોયું, ત્યારે મુનીબાનું બેટ ક્રીઝની અંદર રાખવામાં આવ્યું ન હતું, જેના કારણે તેને આઉટ જાહેર કરવામાં આવી.
😭😭 Deepti Sharma alag legend hai pic.twitter.com/PMdmRKXi7i
— Plow Wan (@usermodeabc) October 5, 2025
ભારે હોબાળો મચી ગયો
મુનિબાના રન આઉટથી ભારે હોબાળો મચી ગયો. ફાતિમાએ અમ્પાયર સાથે દલીલ કરી અને મેચ લાંબા સમય સુધી રોકી રાખવામાં આવી. હરમનપ્રીત કૌર પણ અમ્પાયર સાથે વાત કરતી જોવા મળી. જો કે, આખરે મુનિબાને મેદાનની બહાર જવું પડ્યું. પાકિસ્તાનની ટીમને આ પહેલો ઝટકો ફક્ત 6 રનના સ્કોર પર લાગ્યો હતો. ત્યારબાદ ક્રાંતિ ગૌરે બે વધુ બેટ્સમેનોને આઉટ કરીને પવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો.
Pakistan Women’s team continuing the men’s legacy in Colombo😅
Muneeba Ali – LBW ✔️ Run out
Captain Fatima Sana – Arguing with umpire
Umpire Beta pehle English aur rules seekho, phir debate karna🤣#CWC25 #INDvsPAK #INDWvPAKW #WomensWorldCup2025 pic.twitter.com/WeEwz4XJCd
— Abhi Sharma (@TheASCode) October 5, 2025
શું કહે છે નિયમ?
રન-આઉટનો નિયમ 30.1 અનુસાર, બેટ્સમેનને આઉટ ઓફ ગ્રાઉન્ડ ગણવામાં આવે છે સિવાય કે તેના શરીરનો કોઈપણ ભાગ અથવા બેટ પોપિંગ ક્રિઝની પાછળ તે છેડે ગ્રાઉન્ડેડ ન હોય. બેટ્સમેનને આઉટ ઓફ ગ્રાઉન્ડ માનવામાં નથી આવતો, જો તે પોતાના ગ્રાઉન્ડની તરફ અથવા તેની આગળ દોડતી વખતે અથવા ડાઇવ કરતી વખતે અને બેટ પોપિંગ ક્રિઝની બહાર પોતાનું શરીર અથવા બેટનો કોઈ ભાગ ગાઉન્ડેડ કરી લે છે. જો ત્યારબાદ પણ બેટ્સમેનનું બેટ સાથેનો સંપર્ક તૂટી જાય છે, તો પણ તેને નોટ આઉટ ગણવામાં આવશે. હવે મુનીબા દોડતી કે ડાઇવ કરતી ન હોવાથી, તેને આઉટ ઓફ ગ્રાઉન્ડ ગણવામાં આવી હતી અને નિયમો અનુસાર આઉટ આપવામાં આવી હતી.
