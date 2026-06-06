/T20 માં ટીમ ઈન્ડિયાના નવા યુગની શરૂઆત, અય્યર કેપ્ટન બનતાં જ કપાયા 5 ખેલાડીઓના પત્તા

Indian Cricket Team T20: ટી20 ક્રિકેટમાં ટીમ ઈન્ડિયાના નવા યુગની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ભારતને ત્રીજીવાર ટી20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવનાર કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ પાસેથી કમાન છીનવી લેવામાં આવી છે. બીસીસીઆઈએ શનિવાર (6 જૂન) એ આયર્લેન્ડ-ઈંગ્લેન્ડ સિરીઝ અને એશિયન ગેમ્સ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની જાહેરાત કરી છે. 31 વર્ષીય સ્ટાર ખેલાડી શ્રેયસ અય્યરને ભારતનો નવો ટી20 કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો છે. તો 23 વર્ષીય તિલક વર્માને વાઇસ કેપ્ટનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. સૂર્યાને ન માત્ર કેપ્ટન પદેથી હટાવવામાં આવ્યો, પરંતુ તેને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. આઈપીએલ 2026મા ધમાલ મચાવનાર યુવા ખેલાડી સૂર્યવંશીને ટી20 ટીમમાં જગ્યા આપવામાં આવી છે. આવો નજર કરીએ તે પાંચ ખેલાડી પર જેને ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યા છે.
આ 5 ખેલાડીઓના પત્તા કપાયા
સૂર્યકુમાર યાદવ (Suryakumar Yadav)
શ્રેયસ અય્યરને ટીમની કમાન સોંપી અજીત અગરકરની આગેવાનીવાળી પસંદગી સમિતિએ સૂર્યાને બહાર કરી દીધો છે. સૂર્યા પાસેથી કેપ્ટનશીપ તો લઈ લેવામાં આવી પરંતુ તેને ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. સૂર્યકુમાર યાદવ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. આઈપીએલમાં પણ તે 13 મેચમાં માત્ર 270 રન બનાવી શક્યો હતો. 35 વર્ષીય સૂર્યા માટે હવે ટીમ ઈન્ડિયામાં વાપસી મુશ્કેલ લાગી રહી છે. એક તરફ તેનું ફોર્મ ખરાબ છે, બીજીતરફ પસંદગીકારો યુવા ખેલાડીઓને તક આપી રહ્યાં છે.
રિંકૂ સિંહ (Rinku Singh)
ટી20 ટીમમાંથી રિંકૂ સિંહ પણ બહાર થઈ ગયો છે. તે પણ વિશ્વકપની ટીમમાં સામેલ હતો. હવે અય્યર કેપ્ટન બનતા રિંકૂને બહાર કરી દેવામાં આવ્યો છે. સૂર્યાની જેમ રિંકૂ પણ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ખુબ સારૂ પ્રદર્શન કરી રહ્યો નથી. રિંકૂએ ભારત માટે 45 ટી20 મેચમાં 665 પરન બનાવ્યા છે. આઈપીએલ 2026મા પણ બે-ત્રણ ઈનિંગને બાદ કરતા રિંકૂનું પ્રદર્શન સાધારણ રહ્યું હતું.
કુલદીપ યાદવ (Kuldeep Yadav)
શ્રેયર અય્યરને ટીમની કમાન મળવાની સાથે અનુભવી સ્પિનર કુલદીપ યાદવને પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે. પસંદગીકારોએ કુલદીપની જગ્યાએ રવિ બિશ્નોઈ પર વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે. તો વરૂણ ચક્રવર્તી ટીમમાં પોતાની જગ્યા બચાવવામાં સફળ રહ્યો છે. કુલદીપે ભારત માટે 54 ટી20 મેચમાં 95 વિકેટ ઝડપી છે.
મોહમ્મદ શમી (Mohammed Shami)
અનુભવી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમીને ફરી નજરઅંદાજ કરવામાં આવ્યો છે. આઈપીએલ 2026મા સતત ફોર્મ અને ફિટનેસ સાબિત કરવા છતાં શમીને ટી20 ટીમમાં સ્થાન મળ્યું નથી. તેવું લાગે છે કે પસંદગીકારોએ મન બનાવી લીધું છે કે શમી હવે ટી20 ક્રિકેટમાં તેના પ્લાનમાં સામેલ નથી. હવે જોવાનું રહેશે કે ઈંગ્લેન્ડ સામે રમાનારી વનડે સિરીઝમાં શમીને તક મળે છે કે નહીં.
શુભમન ગિલ (Shubman Gill)
આમ તો શુભમન ગિલ ટીમ ઈન્ડિયાનો ટેસ્ટ અને વનડે કેપ્ટન છે પરંતુ ટી20 સિરીઝમાં તેને તક મળી નથી. આઈપીએલ 2026મા 700થી વધુ રન બનાવવા છતાં ગિલ પસંદગીકારોને ખુશ કરી શક્યો નહીં. તેમ લાગે છે કે ગિલની ટી20 ટીમમાં વાપસી મુશ્કેલ છે. ભારતની વર્તમાન ટી20 ટીમમાં અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સંજૂ સેમસન સાથે વૈભવ સૂર્યવંશી સામેલ છે, જે ઓપનિંગ કરી શકે છે. કેવામાં ગિલને ભવિષ્યમાં ટી20 ક્રિકેટમાં તક મળશે કે નહીં, તે જોવાનું રહેશે.