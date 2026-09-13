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નવી હેંડશેક કંટ્રોવર્સી: બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને હરમનપ્રીત કૌર સાથે ન મિલાવ્યો હાથ, BCBએ કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

New Handshake Controversy: ક્રિકેટમાં, દરેક મોટી ટુર્નામેન્ટમાં હાથ મિલાવવાના વિવાદો સામાન્ય છે. છેલ્લા એક વર્ષથી ભારતીય અને પાકિસ્તાની કેપ્ટનો હાથ મિલાવતા નથી. હવે, બાંગ્લાદેશ સાથે મહિલા એશિયા કપમાં એક નવો હાથ મિલાવવાનો વિવાદ ઉભો થયો છે. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ આ બાબતે પોતાનું મૌન તોડ્યું છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 13, 2026, 06:43 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 06:43 PM IST
નવી હેંડશેક કંટ્રોવર્સી: બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને હરમનપ્રીત કૌર સાથે ન મિલાવ્યો હાથ, BCBએ કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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