/નવી હેંડશેક કંટ્રોવર્સી: બાંગ્લાદેશના કેપ્ટને હરમનપ્રીત કૌર સાથે ન મિલાવ્યો હાથ, BCBએ કરી સ્પષ્ટતા, જાણો

New Handshake Controversy: 2025માં પહેલગામ હુમલા પછી ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ વધી રહ્યો છે. તેની અસર રમતગમત જગત પર પડી છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે કોઈ હાથ મિલાવ્યો ન હતો, જેના કારણે ઘણો વિવાદ થયો હતો. તાજેતરમાં, બંને કેપ્ટનોએ મહિલા એશિયા કપ 2026માં પણ હાથ મિલાવ્યો ન હતો, જો કે આ મુદ્દો હવે શાંત થઈ ગયો છે.
પરંતુ હવે, બાંગ્લાદેશને લગતો એક નવો હાથ મિલાવવાનો વિવાદ ઉભો થયો છે. બાંગ્લાદેશની કેપ્ટન નિગાર સુલતાનાએ સેમિફાઇનલ મેચમાં ભારતીય કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર સાથે હાથ મિલાવ્યો ન હતો. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB)એ હવે આ બાબતની સ્પષ્ટતા કરી છે.
BCB મહિલા સમિતિના અધ્યક્ષ રફીકુલ ઇસ્લામ બાબુએ આ વિવાદ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે આ નિગારનો વ્યક્તિગત નિર્ણય હતો, અને બીસીબીએ તેમાં કોઈ ભૂમિકા ભજવી ન હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ સેમિફાઇનલ જીતી હતી, અને એશિયા કપ ફાઇનલ આજે, 13 સપ્ટેમ્બરે ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે યોજાવાની છે. પરંતુ તે પહેલાં, બાંગ્લાદેશ સામે જૂની નારાજગી ફરી ઉભરી આવી છે.
અધ્યક્ષે શું કહ્યું?
બીસીબી મહિલા સમિતિના અધ્યક્ષ રફીકુલ ઇસ્લામે આ મુદ્દે કહ્યું કે, અલબત્ત, આ તેમનો વ્યક્તિગત નિર્ણય હતો. અમે માનીએ છીએ કે રમત જ વિશ્વને એકસાથે લાવે છે. અમે ફક્ત ભારત જ નહીં, બધા દેશો સાથે સારા સંબંધો ઇચ્છીએ છીએ. પરંતુ નિગારે જે કર્યું તે તેમનો પોતાનો નિર્ણય હતો. ટી20 વર્લ્ડ કપ 2026 પહેલા ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે કડવાશ વિકસી ચૂકી હતી.
બાંગ્લાદેશે 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપ માટે ભારતનો પ્રવાસ કર્યો ન હતો
બાંગ્લાદેશે 2026 ટી20 વર્લ્ડ કપમાંથી ખસી ગયું. ભારત ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરી રહ્યું હતું, અને બાંગ્લાદેશની ટીમ ભારતનો પ્રવાસ કરવા માટે અનિચ્છા વ્યક્ત કરી રહી હતી. અગાઉ, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓની હત્યાના વિવાદને કારણે બંને દેશો વચ્ચે તણાવ હતો. બાંગ્લાદેશના સ્ટાર બોલર મુસ્તફિઝુર રહેમાનને KKR એ કરોડોમાં ખરીદ્યો હતો, પરંતુ સંબંધોમાં ખટાશ આવતા તેને છોડી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે, પછીથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો સામાન્ય થયા.