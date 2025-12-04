ફેમેલી માટે મુશ્કેલ સમય... સ્મૃતિના લગ્ન મુલતવી રાખ્યાના 10 દિવસ બાદ નવું નિવેદન, પલાશની બહેને તોડ્યું મૌન
Smriti Mandhana Wedding Postpone: સ્મૃતિ મંધાના અને પલાશ મુચ્છલના લગ્ન મુલતવી રાખવાનો મુદ્દો ચર્ચામાં રહ્યો છે. મામલો શાંત થઈ રહ્યો હતો ત્યાં જ પલાશની સિંગર બહેન પલક મુચ્છલનું નવું નિવેદન સામે આવ્યું છે. પલક મુચ્છલે આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું છે. 23 નવેમ્બરે બન્નેના લગ્ન થવાના હતા, પરંતુ અચાનક સ્મૃતિના પિતાની તબિયત લથડતાં લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. સ્મૃતિ મંધાનાના ઇન્સ્ટાગ્રામ અકાઉન્ટ પરથી લગ્નના ફંક્શનના તમામ ફોટો પણ હટાવી દેવામાં આવ્યા હતા. જેના કારણે બન્નેના સંબંધોમાં ખટાશના સમાચાર પણ તેજ થયા હતા. જો કે, પલાશના અકાઉન્ટ પર તમામ ફોટા જોવા મળ્યા હતા.
સ્મૃતિના પિતાને સાંગલીમાં દાખલ કરાયા હતા
23 નવેમ્બર જે દિવસે લગ્ન થવાના હતા, તે જ દિવસે સ્મૃતિના પિતા શ્રીનિવાસ સેરેમનીના દિવસે બીમાર પડ્યા અને તેમને ક્રિકેટરના હોમટાઉન સાંગલીની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા. પરિસ્થિતિ ત્યારે વધુ ખરાબ થઈ જ્યારે પલાશની તબિયત પણ લથડતા તેમને પણ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા પડ્યા. બાદમાં બન્નેને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ બન્ને પરિવારોએ હજી સુધી લગ્નની નવી તારીખ જાહેર કરી નથી.
સોશિયલ મીડિયા પર પલાશની ચેટ વાયરલ
લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા બાદ પલાશ મુચ્છલ સાથે જોડાયેલા કેટલાક સ્ક્રીનશોટ પણ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા હતા. એવી અટકળો લગાવવામાં આવી રહી હતી કે, પલાશના એક્સ્ટ્રા અફેર્સને કારણે લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા છે. પરંતુ હવે પલક મુચ્છલે ઈશારામાં પરિવારના મુશ્કેલ સમય વિશે વાત કરી છે. લગ્ન મુલતવી રાખવામાં આવ્યા બાદ સ્મૃતિ નજરથી દૂર છે, પરંતુ પલાશ ત્યારથી થોડીક જ વાર જાહેરમાં દેખાયા છે.
શું કહ્યું પલક મુચ્છલે?
ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સમાં વાત કરતાં પલક મુચ્છલે કહ્યું કે, 'મને લાગે છે કે પરિવારોએ ખૂબ જ મુશ્કેલ સમય જોયો છે અને જેમ તમે અત્યારે કહ્યું કે, હું બસ એ જ ફરી કહેવા માંગીશ કે અમે આ પરિસ્થિતિમાં પોઝિટિવિટીમાં વિશ્વાસ રાખવા માંગીએ છીએ અને શક્ય એટલી પોઝિટિવિટી ફેલાવીશું અને મજબૂત રહીશું.'
