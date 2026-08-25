/IND vs SL : જયસ્વાલ-ફર્નાન્ડો વચ્ચેના ઝઘડાનો નવો Video આવ્યો સામે, ICC પર લાગ્યા ગંભીર આરોપ

Jaiswal Fernando Fight New Video : કોલંબો ટેસ્ટ દરમિયાન યશસ્વી જયસ્વાલ અને અસિથા ફર્નાન્ડો વચ્ચે થયેલા ઝઘડાને લઈને ચાલી રહેલો વિવાદ શાંત થવાનો કોઈ સંકેત દેખાતો નથી. શરૂઆતમાં ICCએ બંને ખેલાડીઓ પર તેમની મેચ ફીના 25% દંડ ફટકારીને આ મામલો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ ત્યાર બાદ આ ઘટનાનો એક નવો વીડિયો સામે આવ્યો છે.
યશસ્વી જયસ્વાલ અને અસિથા ફર્નાન્ડોનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોમાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેના પર કોમેન્ટનો મારો ચાલી રહ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, આ વીડિયો શ્રીલંકાના એક વરિષ્ઠ સ્પોર્ટ્સ જર્નાલિસ્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યો હતો.
ICCએ તેના સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે ફર્નાન્ડોએ જયસ્વાલની વિકેટ લીધા પછી જયસ્વાલ બોલર તરફ આગળ વધ્યો હતો. ત્યારબાદ ફર્નાન્ડોએ જયસ્વાલ તરફ માથું ઝૂકાવ્યું તો જયસ્વાલ પણ જવાબમાં આગળ વધ્યો, જેના પરિણામે બંને ખેલાડીઓના માથા ટકરાયા હતા.
Yesterday, the ICC issued a press release claiming "Fernando moved his head towards Jaiswal. In response, Jaiswal leant in, resulting in their heads making contact."
This is just factually incorrect. Check the vid.
An instance of the game's governing body outright lying to fans pic.twitter.com/NuL15J4bU2
— Andrew Fidel Fernando (@afidelf) August 25, 2026
ICCના નિર્ણય પર સવાલો ઉઠ્યા
જોકે, શ્રીલંકાના વરિષ્ઠ પત્રકાર એન્ડ્રુ ફર્નાન્ડો કહ્યું છે કે ICCનું નિવેદન સંપૂર્ણપણે ખોટું અને જૂઠું છે. નવા વિડીયો એંગલમાં સ્પષ્ટપણે દેખાય છે કે ઝઘડો અને માથું ટકરાવવાની શરૂઆત જયસ્વાલ દ્વારા જ કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતમાં અસિથા તરફથી આવું કોઈ આક્રમક વર્તન જોવા મળ્યું નહોતું.
It isn't flatly wrong at all. What's more, neither party disputes the characterization. Its unlikely to be based on the pictures from one frame of video. But then, you know this already.https://t.co/LJd86jE4ik
— cricketingview (@cricketingview) August 25, 2026
જયસ્વાલે ઝઘડા પર તોડ્યું મૌન
નવો વિડીયો સામે આવ્યા બાદ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકો ICC પર જયસ્વાલને બચાવવાનો આરોપ લગાવી રહ્યા છે. ઘણા લોકો માને છે કે તેની સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈતી હતી. દરમિયાન જયસ્વાલે પોતે આ વિવાદ પર પોતાનું મૌન તોડ્યું અને કહ્યું કે જો કોઈ મર્યાદા ઓળંગે તો ભારતીય ટીમ જાણે છે કે કેવી રીતે જવાબ આપવો.